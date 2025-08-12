मेरठ : यूपी एसटीएफ ने मंगलवार को फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह यूपी के अलावा दूसरे बोर्ड की मार्कशीट भी तैयार करता था. इसके लिए गिरोह मोटी रकम वसूल करता था. STF ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें गिरोह का मास्टरमाइंड भी है. आरोपियों के पास से कंप्यूटर सिस्टम, हार्डडिस्क, प्रिंटर समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

संदिग्धों पर STF की थी नजर : मेरठ STF के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगानगर इलाके के मकान नंबर एफ-230 में फर्जी मार्कशीट बनाने का धंधा चल रहा है. STF बीते कुछ दिनों से संदिग्ध लोगों पर निगाह रखे हुए थी. मंगलवार को टीम ने जाल बिछाकर छापा मारा.

तीनों मेरठ के रहने वाले : मौके से तीन लोगों को पकड़ा गया. तीनों की पहचान पांडव नगर सिविल लाइन मेरठ के रहने वाले जितेंद्र पुत्र साधु, जागृति विहार के शिवकुमार पुत्र राकेश कुमार और जेल चुंगी के निखिल पुत्र बादाम सिंह के रूप में हुई है. आरोपियों के कब्जे से यूपी बोर्ड की 25 और इंटरमीडिएट की 49 फर्जी मार्कशीट बरामद की गई है. वहीं उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की मार्केशीट भी मिली है.

10 से 15 हजार वसूलते थे : पूछताछ में आरोपियों ने बताया, फर्जी मार्कशीट तैयार करने के लिए वे 10 से 15 हजार रुपये वसूलते थे. जिन बच्चों के नंबर कम आते थे और उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते थे, ऐसे बच्चों की ओरिजिनल मार्कशीट की हूबहू कॉपी तैयार कर दी जाती थी. वे अलग-अलग शिक्षण संस्थानों की फर्जी टीसी भी तैयार करते थे. बहुत से शिक्षण संस्थानों की फर्जी मुहरें भी मौके से बरामद की गई हैं.

गिरोह का एक साथी लखनऊ में : अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों का एक साथी लखनऊ में है जो कि प्रति फर्जी मार्कशीट तैयार करने के एवज में 5000 रुपये वसूलता है. अब STF गैंग की कुंडली खंगाल रही है.

