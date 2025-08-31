ETV Bharat / state

बिहार से यूपी में लाकर असलहे और पिस्टल सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार - ARMS DEALERS ARRESTED IN MIRZAPUR

अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह ने बताया कि अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के दो सदस्यों और चार खरीदारों को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ASP City Nitesh Kumar Singh
हथियार तस्कर गिरोह के दो सदस्यों और चार खरीदारों को गिरफ्तार किया गया (Photo Credit: ASP City Nitesh Kumar Singh)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 5:36 PM IST

मिर्जापुर: जनपद की पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली. पुलिस की टीम ने अंतरराज्यीय असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने दो असलहा तस्करों के साथ चार खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया.

रविवार को मिर्जापुर के कटरा कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा कि यह गिरोह बिहार के मुंगेर जिले से असलहे खरीद कर मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र जनपदों में महंगे दाम पर बेच रहा था.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह (Video Credit: ASP City Nitesh Kumar Singh)

मिर्जापुर में सप्लाई करने पहुंचे थे तस्कर: मुखबिर की सूचना पर कटरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने ग्यारह तख्वा नाला पुलिया के पास से एक बिना नम्बर के बुलेट से संदीप और अरविंद कुमार बिंद को पकड़ा. उनके पास से दो अवैध तमंचे, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए.

मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र के खरीदार गिरफ्तार: पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के निशान देही पर खरीदने वाले देव प्रकाश, आशीष कुमार बिंद, प्रदीप उर्फ खेसारी और सूरज बिंद को पकड़ लिया. उनके पास से दो पिस्टल, दो तमंचा, मैगजीन और कारतूस बरामद किये गये. गिरफ्तार आरोपियों में चार मिर्जापुर हैं. वहीं एक वाराणसी और एक सोनभद्र का रहने वाला है.

यूपी के कई जिलों में बनाया नेटवर्क: अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष में रविवार को प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने बताया कि यह अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह है. यह लोग बिहार के मुंगेर से असहले और पिस्टल लाकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सप्लाई कर रहे थे.

स्टाइल मारने के लिए खरीदी पिस्टल: पकड़े गये चार लोग खरीदार हैं, जिन्होंने प्रधानी की रंजिश के लिए, सुरक्षा और स्टाइल मारने के लिए पिस्टल और असलहे खरीदे थे. सभी को पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है. इनके आपराधिक इतिहास और अन्य साथियों के भी तलाश की जा रही है.
