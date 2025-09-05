आगरा में पकड़ा गया नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग, 12 राज्यों में 1500 से अधिक लोगों को ठगा, सात गिरफ्तार
विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर ठगी का खेल चल रहा था. आगरा में दूसरी बार ऑफिस खोला तो पकड़े गए.
September 5, 2025
Updated : September 5, 2025 at 6:46 PM IST
आगरा : पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह विदेश में नौकरी लगवाने और वीजा दिलाने के नाम पर गोरखधंधा चला रहा था. गैंग का नेटवर्क करीब 12 राज्यों तक में फैला है. जालसाजों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के भी फर्जी लाइसेंस बना लिए थे. ठगों ने 1500 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी की है. आगरा में गैंग ने पहले संजय प्लेस में कार्यालय खोला था. तब 400 लोगों से ठगी की और कार्यालय बंद करके फरार हो गए. अब एसआई ओवरसीज नाम से कार्यालय खोला और धरे गए. पुलिस ने मुख्य सरगना समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ठग सोशल साइट पर विज्ञापन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे.
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया, हरिपर्वत थाना में विदेश भेजने के नाम पर ठगी की शिकायत मिली थी. मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि संजय प्लेस में जियान इंटरनेशनल और होली इंटरनेशनल के नाम से ठगों ने ऑफिस खोला था. गैंग एक नाम से एक शहर में दो से तीन माह तक ही काम करता. जो लोग नौकरी के नाम पर जाल फंस जाते उनसे रुपये लेकर फर्जी वीजा दे देता और रुपए लेकर गायब हो जाते. इसके बाद नए शहर में नए नाम से कार्यालय खोलकर ठगी का खेल खेलते.
भीड़भाड़ वाले एरिया में खोलेते ऑफिस : जांच के दौरान पता चला कि गैंग ने तीन-चार महीने पहले ही आगरा में फिर से नया ऑफिस खोला है. ये अपने पुराने कर्मचारियों को दोबारा 8-10 हजार की नौकरी पर रखते. पहली कंपनी में मुस्कान व निशा नाम की युवती नौकरी पर रखीं गई थीं. ठगों ने दोबारा सत्यम कॉम्प्लेक्स में एसआई ओवरसीज नाम से कंपनी खोली. मुस्कान से नौकरी के लिये संपर्क किया, लेकिन उसने नौकरी करने से इनकार कर दिया. आरोपी भीड़भाड़ वाले एरिया में चौथे या पांचवे फ्लोर पर ऑफिस खोलते थे. ये फर्जी आधार कार्ड पर रेंट एग्रीमेंट कराते थे.
सरगना पहले भी जा चुका है जेल : डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अंकित गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी मधू बिहार, पूर्वी दिल्ली गैंग का सरगना है. 2022 में ऐसे ही ठगी के मामले में दिल्ली में जेल गया था. उस मामले में उसके साथियों के साथ पत्नी भी आरोपी बनाई गई थी. इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में विजय कुमार निवासी ज्योति कॉलोनी, शाहादरा, पूर्वी दिल्ली, विशाल मेहता मण्डावली, पूर्वी दिल्ली, राजेश शर्मा निवासी दुर्गा गली बाबरपुर शाहादरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नवनीत जैन निवासी बलवीर नगर एक्सटेंसन गली शाहदरा दिल्ली, रजनीकान्त उर्फ लल्ला निवासी मधू विहार, पूर्वी दिल्ली और हेमन्त शर्मा निवासी ऑफिसर्स सिटी-1 राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद को पकड़ा गया है.
12 राज्यों के 1500 से अधिक लोगों को ठगा : डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, हिमाचल, केरल, वेस्ट बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु के 1500 से अधिक लोगों के साथ ठगी की. हाल ही में कानपुर में भी फ्राड किया था. विदेश में मोटी सैलरी का सपना दिखाकर युवाओं से 40 से 50 हजार रुपये की वसूली करते थे. रुपये लेकर पहले वीजा और ऑफर लेटर के नाम पर चक्कर लगवाते. इसके बाद फर्जी वीजा, कॉल लेटर थमाकर गायब हो जाते.
नौकरी लगाने की पूरी गारंटी लेते : डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया, आरोपी विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी में प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, वैल्डर, पेंटर, सेफ्टी ऑफिसर, पाइप फैब्रीकेटर, क्रेन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटिंग, स्टोर कीपर समेत अन्य पद पर नौकरी दिलाने के झांसा देकर लोगों को फंसाते थे. जब कोई सोशल मीडिया से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करता तो उसे कार्यालय बुलाते. नौकरी लगाने की पूरी गारंटी लेते. फर्जी ऑफर लैटर व्हाट्सऐप या डाक से भेजते थे. इसके बाद वीजा के नाम ठगी का खेल करते.
इन फर्जी कंपनियों में नौकरी का झांसा देते : डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि ठग लोगों से मूल पासपोर्ट, आधार कार्ड, सीवी, अनुभव प्रमाण पत्र एवं मेडिकल प्रमाण पत्र ले लेते. इसके बाद उन्हें Holly International, Zayan International, Proud International, SI Overseas, Mone Oversese और Omexe International से सम्बन्धित मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाने का लेटर जारी करते. ये कंपनियां भी फर्जी हैं.
सबका बंटा था काम : डीसीपी सिटी ने बताया कि आरोपी रजनीकांत उर्फ लल्ला का काम गैंग के लिए अकाउंट व फर्जी सिम की व्यवस्था करना था. रजनीकांत गरीब और छोटे दुकानदार से 10 प्रतिशत रकम देने का झांसा देकर बैंक खाता लेता. उनके ही नाम से सिम खरीदता. नौकरी के नाम पर जाल में फंसे लोगों से रुपये उन्हीं बैंक खातों में क्यूआर कोड, यूपीआई या नकद रुपये लेते. नवनीत जैन और हेमंत शर्मा का काम फर्जी ऑफर लेटर और वीजा तैयार करना था. विजय कुमार, राजेश शर्मा व विशाल मेहता का काम कॉलिंग करना था.
यह चीजें हुई बरामद : डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरोह से एक कार, लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, लाइसेंस, Department of Foreigen Employment Alghanim, KMPC, Hyunday, ZCC Constrution, व अन्य कंपनियों के नाम से ऑफर लेटर, इंटरनेशनल डिजिटल मुहरें, फर्जी वीजा समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं.
