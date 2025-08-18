जयपुर: भगवान गणेश के जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत मोती डूंगरी मंदिर में इस साल 9 दिन तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. 20 अगस्त को मोदकों की झांकी से शुरू होने वाला ये महापर्व 27 अगस्त को जन्मोत्सव और 28 अगस्त को नगर शोभायात्रा के साथ पूर्ण होगा. हर दिन विशेष पूजा-अर्चना, नृत्य-गायन कार्यक्रम और शृंगार से मंदिर का वातावरण भक्तिमय बनेगा. गणेश चतुर्थी से पहले सिंजारा उत्सव के दिन सोजत से मंगाई गई 3100 किलो मेहंदी भगवान को अर्पित की जाएगी. इस दौरान भगवान को स्वर्ण मुकुट धारण कराकर चांदी के सिंहासन पर विराजमान करवाया जाएगा.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस साल गणेश चतुर्थी पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी बुधवार 27 अगस्त को मनाया जाएगा. 9 दिन चलने वाले इस उत्सव का आगाज 20 अगस्त को 14600 किलो सामग्री के मोदकों की झांकी से होगा. 21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र पर भगवान श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक होगा. इस मौके पर 501 महिलाएं कलश यात्रा लेकर मोती डूंगरी पहुंचेगी. इस उत्सव के अगले दिन यानी 22 अगस्त की शाम 7 बजे मंदिर परिसर में ध्रुपद गायन कार्यक्रम होगा. मान्यता है कि भगवान श्री गणेश को ध्रुपद गायन सबसे प्रिय है, जिसके कारण इस दिन भजन संध्या ध्रुपद गायन के साथ शुरू की जाएगी. वहीं अगले तीन दिन 23, 24 और 25 अगस्त की शाम को कत्थक नृत्य का कार्यक्रम होगा. 26 अगस्त को मेहंदी पूजन और सिंजारे का कार्यक्रम होगा, जबकि 27 अगस्त को जन्मोत्सव के दर्शन होंगे. 28 अगस्त को भगवान गणपति नगर भ्रमण पर निकलेंगे.

कार्यक्रम के बारे में बताते समिति पदाधिकारी. (ETV Bharat Jaipur)

20 अगस्त को मोदकों की भव्य झांकी : 20 अगस्त को मोदकों की भव्य झांकी मंदिर में भगवान श्री गणेश के समक्ष सजाई जाएगी. श्रद्धालुओं के लिए इस झांकी के दर्शन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएंगे. इस दिन मंदिर परिसर में बाहर से आया प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा. झांकी का मुख्य आकर्षण 251-251 किलोग्राम के दो विशाल मोदक होंगे. इसके अलावा 51-51 किलोग्राम के 5 मोदक, 21-21 किलोग्राम के 21 मोदक, 1.25-1.25 किलोग्राम के 1100 मोदक और हजारों की संख्या में अन्य छोटे मोदक रखे जाएंगे. इस पूरी प्रसादी को बनाने में करीब 2500 किलोग्राम शुद्ध घी, 3 हजार किलोग्राम बेसन, 9 हजार किलोग्राम शक्कर और करीब 100 किलोग्राम सूखे मेवों का उपयोग किया जाएगा.

21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र : जन्मोत्सव के तहत 21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक होगा. इस दिन भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का 251 किलोग्राम दूध, 25 किलोग्राम बूरा, 50 किलोग्राम दही, 11 किलोग्राम शहद और 11 किलोग्राम घी से अभिषेक किया जाएगा.

22 से 25 अगस्त तक ध्रुपद और कत्थक : मान्यता है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश को ध्रुपद और कत्थक विशेष प्रिय हैं. ऐसे में जन्मोत्सव के आयोजन की कड़ी में 22 अगस्त की शाम 7 बजे मंदिर परिसर में ध्रुपद गायन कार्यक्रम होगा. अगले तीन दिन यानी 23, 24 और 25 अगस्त की शाम को कत्थक नृत्य का कार्यक्रम होगा.

26 अगस्त को सिंजारा और मेहंदी पूजन : जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में 26 अगस्त को प्रथम पूज्य का सिंजारा मनाया जाएगा. मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में इस दिन गणेश जी को 3100 किलो मेहंदी धारण कराई जाएगी. ये मेहंदी पाली के सोजत से मंगवाई जाएगी. मेंहदी प्रसाद वितरण की व्यवस्था मंदिर परिसर में पांच स्थानों पर होगी. मेहंदी वितरण पूजा के बाद रात्रि 7:30 बजे से किया जाएगा. इसके अलावा महिला और कन्याओं के लिए डोरा और मेहंदी की व्यवस्था अलग पंक्ति में होगी. इसी दिन भक्ति संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन भी होगा. शयन आरती 10 बजे होगी.

चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे गणपति : 26 अगस्त को भगवान गणेश जी महाराज का विशेष शृंगार होगा. इसमें भगवान को स्वर्ण मुकुट भी धारण करवाया जाएगा. ये मुकुट साल में सिर्फ एक बार गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान को धारण कराया जाता है. भगवान को विशेष पोशाक धारण करवाई जाएगी. चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया जाएगा. शृंगार के दौरान गणेश जी को नौलखा हार धारण करवाया जाएगा. जिसमे मोती, सोना, पन्ना, माणक आदि के भाव स्वरूप दर्शाए गए हैं, ये नौलखा हार महंत परिवार ने तीन महीने में तैयार किया है.

27 अगस्त को जन्मोत्सव : इस उत्सव के मुख्य दिन यानी 27 अगस्त को जन्मोत्सव के दिन मंदिर परिसर में दर्शन सुबह चार बजे मंगला आरती के साथ शुरू हो जाएंगे. इसके बाद विशेष पूजन सुबह 11.20 बजे, शृंगार आरती 11.30 बजे, भोग आरती दोपहर 2.15 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे और शयन आरती रात्रि 11.30 बजे होगी. महंत कैलाश शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंतिम श्रद्धालु के दर्शन करने तक मंदिर के पट खुले रखे जाएंगे.

28 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा : 28 अगस्त को भगवान श्री गणेश नगर भ्रमण पर निकलेंगे. इस दौरान मोती डूंगरी गणेश मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी. ये शोभा यात्रा शाम को मोती डूंगरी मंदिर से निकलकर एमडी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार, नाहरगढ़ रोड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचेगी. शोभा यात्रा में करीब 80 झांकी होगी. ऊंट, घोड़े, हाथी का शाही लवाजमा, इसके अलावा शहर के तमाम मशहूर बैंड, अखाड़े और व्यायाम शालों के हुनरबाज, सर्व समाज इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे.

एआई कैमरों से रहेगी सुरक्षा पर नजर : जन्मोत्सव आयोजन के दौरान 4 एआई आधारित कैमरे अलग-अलग एंट्री पॉइंट पर लगाए गए हैं. इससे न सिर्फ निगेहबानी की जाएगी, बल्कि दर्शनार्थियों का सटीक आंकड़ा भी मिलेगा. दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए 6 डीएफएमडी और 6 एचएसएमडी की व्यवस्था मंदिर की ओर से दर्शनार्थियों के लिए की गई है. इसके अलावा 72 क्लोज सर्किट कैमरें से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और 30 दिन की रिकार्डिंग भी की जाएगी. दर्शन के लिए 6 लाइनें मन्दिर में आने की और 7 लाइनें मंदिर से वापिस जाने की व्यवस्था की गई है. इस दौरान निशक्तजनों और वृद्धजनों के लिए विशेष रिक्शों की व्यवस्था की जाएगी. यहां 500 स्वयंसेवक व्यवस्था के लिए लगाए जाएंगे.