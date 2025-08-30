ETV Bharat / state

गणेश उत्सव; लखनऊ में अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर सजा विघ्नहर्ता का पंडाल, ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखाई दे रही झलक - GANESH UTSAV 2025

राजधानी में 5 जगहों पर 40 वर्षों से स्थापित की जा रही भगवान गणेश की प्रतिमा, रोजाना हो रहे धार्मिक कार्यक्रम, जुट रही भीड़.

लखनऊ में गणपति बप्पा से सजे आकर्षक पंडाल.
लखनऊ में गणपति बप्पा से सजे आकर्षक पंडाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 2:26 PM IST

लखनऊ : राजधानी में 5 जगहों पर 40 वर्षों की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं हैं. यहां भक्तों की भीड़ जुट रही है. हनुमान मंदिर के सामने मौजूद झूलेलाल पार्क समेत अन्य जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है. सुबह और शाम पूजा-आरती होती है. भक्त यहां पर दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं.

अक्षरधाम की थीम पर बना पंडाल : शहर के हनुमान सेतु मंदिर के सामने झूलेलाल पार्क में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की थीम पर पंडाल सजाया गया है. ये काफी अद्भुत है. बीते 40 वर्षों से यहां पर गणेश उत्सव के दौरान पंडाल सजाया जाता है. सात दिन गणेश जी की पूजा होती है. इसके बाद धूमधाम के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. इस बार का थीम 'मनौतियों के देवता' है. यानी कि 'गणेश जी श्रद्धालुओं की मनौतियों को पूर्ति करते हैं'. शहर भर में जगह से लोग यहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं. भजन कीर्तन आयोजित हो रहा है. लोग भजनों पर नृत्य कर रहे हैं. दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने ईटीवी भारत को बताया कि हर साल यहां पर हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है.

लखनऊ में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव. (Video Credit; ETV Bharat)

अद्भुत नजारा देखने के लिए उमड़ते हैं भक्त : अर्जुनगंज निवासी वंदना ने बताया कि पिछले 2 बार से झूलेलाल पार्क में गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं. शाम के समय बहुत ही अद्भुत नजारा होता है. यह मन को काफी सुकून देने वाला होता है. गुडंबा निवासी अनुराग राय और रंजना राय ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार यहां पर गणेश उत्सव मनाया जाता है. हर साल यहां का अलग थीम रखा जाता है. डालीगंज निवासी सोनी ने कहा कि यहां का नजारा अद्भुत है. जहां देखो वहां सकारात्मकता दिखाई दे रही है. डीजे सचान ने कहा कि हर बार यहां पर गणेश उत्सव के मौके पर शामिल होने के लिए आते हैं. यहां खूबसूरत पंडाल में प्रतिमा स्थापित की गई है.

पंडालों में उमड़ रही भीड़.
पंडालों में उमड़ रही भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोमती नगर विस्तार निवासी मेघा का कहना है कि हमारे घर में स्थापित विघ्नहर्ता का हमने झूलेलाल पार्क में गोमती तट के किनारे ही विसर्जन किया है. इसके बाद हम यहां स्थापित पंडाल में गणेश जी के दर्शन करने के लिए आए हैं. बहुत ही धूमधाम से यहां पर आयोजन हो रहा है. भजन कीर्तन भी हो रहे हैं. सौम्या यादव ने कहा कि यहां दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगता है. यहां रोजाना कार्यक्रम हो रहे हैं. लोग परिवार समेत यहां पहुंचते हैं.

धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु बढ़-चढ़कर ले रहे हिस्सा.
धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु बढ़-चढ़कर ले रहे हिस्सा. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रसाद के साथ घर लौटते हैं भक्त : आचार्य गणेश ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार यहां पर पंडाल स्थापित होता है. गणेश जी की बड़ी प्रतिमा सुसज्जित की जाती है. अद्भुत नजारा होता है. दूर-दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी है. सुबह-शाम यहां पर आरती होती है. अभी फिलहाल भजन कीर्तन आयोजित हो रहे हैं. जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं. लोग दर्शन कर रहे हैं. भआरती में शामिल होकर प्रसाद लेकर घर वापस लौटते हैं.

पंडाल में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा.
पंडाल में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

अलग-अलग राज्यों से कलाकार भी पहुंचेंगे : गणेश प्रकाश कमेटी के सदस्य अतुल बंसल ने बताया कि हर साल यहां पर आयोजन होता है. इस दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की थीम पर यहां के पंडाल को सजाया गया है. गणेश प्रकाश कमेटी के संरक्षक भूषण गुप्ता ने बताया कि 7 दिनों के लिए गणेश उत्सव मनाया जा रहा है. 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा पंडाल में स्थापित हुई है. 6 सितंबर को इनका विसर्जन किया जाएगा. गणेश प्रकाश कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल ने बताया कि इस बार का थीम बहुत अलग रखा गया है. इसके अलावा चार से पांच कलाकार बुलाए जा रहे हैं. वे अलग-अलग राज्यों से हैं. इस पूरे क्षेत्र का बीमा भी किया गया. गणेश प्रतिमा का 25 लाख का बीमा कराया गया है.

पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखाई दे रही झलक.
पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखाई दे रही झलक. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर सजा पंडाल : मवैया स्थित गणेश जी का पंडाल ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर सजाया गया है. मुख्य द्वार पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिखा है. साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर लगी हुई है. अंदर पंडाल सजा हुआ है. यहां पर गणेश जी की प्रतिमा सुसज्जित है. आयोजक अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि गणेश उत्सव के मौके पर पंडाल सजता है. आसपास के सभी क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंचते हैं.

सुबह-शाम हो रही गणपति बप्पा की आरती.
सुबह-शाम हो रही गणपति बप्पा की आरती. (Photo Credit; ETV Bharat)

विघ्नहर्ता दूर करते हैं श्रद्धालुओं के दुख : अमीनाबाद के गणेशगंज में गणेश के राजा नाम से पंडाल स्थापित है. यह काफी प्रसिद्ध है. यहां गणेश जी की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है. अमीनाबाद निवासी उमा तिवारी ने कहा कि जिस दिन गणेश जी स्थापित हुए थे, उस दिन हम यहां पर आए थे. जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन भी हम आयोजन में शामिल होंगे. विघ्नहर्ता श्रद्धालुओं के दुखों को जरूर दूर करेंगे. पंडित रामचंद्र ने बताया कि गणेश के राजा के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र अपने आप में प्रसिद्ध है. बहुत से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे थे. कुछ लोग ऐसे थे जो हताश और निराश थे. यहां पर पूजा-पाठ करने के बाद उनकी सभी समस्याएं दूर हो गई थी. इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि यहां पर जो भी व्यक्ति ईश्वर को नमन करता है, उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं.

