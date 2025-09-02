रायपुर: मंगलवार को रायपुर कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष गणेश विसर्जन और झांकी को लेकर बैठक आयोजित की गई. रायपुर पुलिस और प्रशासन की ओर से 8 सितंबर को यानि 13वें दिन रात में गणेश विसर्जन के साथ ही झांकी निकाले जाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई.

सुरक्षा को लेकर बैठक: अहम बैठक में गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों को नियमों का पालन करने के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से झांकी निकाले जाने और विसर्जन करने के निर्देश दिए गए. इस दौरान हुडदंगियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. इसके साथ ही झांकी और गणेश विसर्जन को देखते हुए पुलिस के द्वारा अतिरिक्त बल भी तैनात किया जाएगा.



गणेश उत्सव समिति के साथ बातचीत: बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे ने बताया कि झांकी आयोजकों से आग्रह किया कि वे यातायात व्यवस्था में सहयोग करे. सभी समितियां माननीय न्यायालय एवं शासन के निर्देशानुसार नगर निगम से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करें. एडीएम ने बताया कि 8 सितंबर को निर्धारित समय और निर्धारित रूट पर ही झांकी निकलेगी.

झांकियों के समय और अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा. समिति के सदस्यों को नशा सेवन से दूर रहने की हिदायत दी गई है. पुलिस की टीमें पूरे जुलूस के दौरान निगरानी रखेंगी. किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके: लखन पटले, एएसपी

चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर: गणेश विसर्जन और झांकी को लेकर आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के साथ ही एडीएम उमाशंकर बंदे, शहर एएसपी लखन पटले एएसपी ट्रैफिक डॉ. प्रशांत शुक्ला, पश्चिम एडिशनल एसपी दौलत राम पोर्ते, सीएसपी आईपीएस इशू अग्रवाल सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे: इस बार रायपुर और उसके आस पास के जगहों पर बड़ी संख्या में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. स्थापना के दिन से लेकर आज तक पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गये हैं. शहर में कई जगहों पर इस बार ईको फ्रेंडली गणपति की स्थापना की गई है. विसर्जन वाले दिन सड़कों पर भीड़ भाड़ नहीं हो इसलिए उसकी तैयारी पुलिस ने पहले से कर रखी है. गणपति विसर्जन के दौरान अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की जाएगी.