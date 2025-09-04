जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले में इस बार गणेश पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.एक से बढ़कर एक गजानन की मूर्तियां और भव्य पंडालों का नजारा देखते ही बनता है. चांपा नगर में इस बार रामेश्वरम मंदिर की तर्ज पर गणेश पंडाल बनाया गया है. पंडाल के अंदर गजानन मूषक और रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे हैं. साथ ही आकर्षक लाइट और साउंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.
भव्य गणेश पंडाल : तिरूपति बालाजी और रामेश्वरम मंदिर के रूप में पंडाल को आकर्षक बनाया गया है.आकर्षक लाइट और साउंड से सजे गणपति बप्पा का दरबार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. इस मूर्ति को भटगांव के मूर्तिकार और पंडाल को कोलकाता के कारीगरों ने बनाया है.चांपा के भाले राव मैदान के सामने रामेश्वरम मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाए गए हैं.जहां गणपति आकर्षक छवि लिए रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे हैं.
नैचुरल कलर और मिट्टी से बनीं प्रतिमा : मूर्ति बनाने में सिर्फ मिट्टी और नैचुरल कलर का इस्तेमाल किया गया है.ताकि विसर्जन के दौरान किसी भी तरह का जल प्रदूषण ना हो. इस पंडाल और मूर्ति को देखने के लिए चांपा ही नहीं बल्कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं. गजानन स्वामी का अद्भुत रुप देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है.
जगदलपुर से परिवार के साथ आया हूं ,जिले के कई गणेश पंडाल की सजावट देखी. चांपा का सजावट बहुत शानदार हुआ है.इस मूर्ति को देखने से बहुत सजीव नजर आ रहा है- देवब्रत मल्लिक, श्रद्धालु
चांपा में ऐसा डेकोरेशन और पंडाल कभी नहीं देखा था. इस बार गणेशोत्सव में परिवार के साथ देखने आया हूं- शांतिलाल,श्रद्धालु
गणेशजी को ऐसे ही आनंददाता नहीं कहा गया है.सनातन संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है. यही वजह है कि गांव-गांव और शहर-शहर गणपति बप्पा कई रूपों में पंडालों में विराजित हैं. श्रद्धालु सुबह शाम उनकी पूजा कर मनोकामना मांगते हैं. वहीं युवाओं ने अपने नगर को धार्मिक और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए विशेष पहल की है.वैसे तो चांपा में पहले से ही हर गली और मोहल्ले में गणपति स्थापित हो रहे हैं.लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भव्य मूर्तियां और सजावट में खास ध्यान दिया जा रहा है. इस बार युवाओं ने गणपति पूजन को भव्य बनाकर लोगों को पंडाल तक आने के लिए विवश किया है. जिसकी प्रशंसा श्रद्धालु भी कर रहे हैं.
