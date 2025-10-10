ETV Bharat / state

कानपुर की सबसे बड़ी गौशाला में तैयार हो रहीं गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, विदेश में भी है डिमांड, जानिए कितनी है कीमत

पंचगव्य तैयार की जा रही लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 6:45 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 7:01 PM IST 2 Min Read

कानपुर : दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. रोशनी के इस खास पर्व पर लोग रंग-बिरंगी झालरों से घरों को सजाते हैं. वहीं घर के मंदिर में दीपावली के दिन भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. मिट्टी, सेरेमिक समेत अन्य कई प्रकार की मूर्तियां बाजार में खूब बिकती हैं, पर कानपुर के पनकी स्थित कानपुर गौशाला (भौंती गौशाला) में गाय के गोबर, दूध, दही, गौमूत्र को मिलाकर पंचगव्य से तैयार होने वाली मूर्तियों की भी खूब मांग रहती है. हर साल इस गौशाला की मूर्तियां व डिजाइनर दीये उप्र के कई शहरों में भेजे जाते हैं. वहीं, इस गौशाला से जु़ड़े कई ऐसे परिवार हैं, जो विदेश में हैं और वहां इन्हीं मूर्तियों को रखकर दीपावली की पूजा करते हैं. शहर की सबसे बड़ी इस गौशाला में विभिन्न प्रजातियों की 600 से अधिक गायें हैं. दीपावली से करीब एक माह पहले इन गायों से पंचगव्य तैयार किया जाता है और फिर आसपास गांव की महिलाएं मूर्तियां व डिजाइनर दीये बनाती हैं. हजारों की संख्या में दीये भी बनाए जाते हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

Last Updated : October 10, 2025 at 7:01 PM IST