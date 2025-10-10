कानपुर की सबसे बड़ी गौशाला में तैयार हो रहीं गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, विदेश में भी है डिमांड, जानिए कितनी है कीमत
गौशाला में 600 से अधिक गायों के गोबर, दूध, दही और गौमूत्र से पंचगव्य तैयार किया जाता है. फिर इससे मूर्तियां बनाई जाती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 6:45 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 7:01 PM IST
कानपुर : दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. रोशनी के इस खास पर्व पर लोग रंग-बिरंगी झालरों से घरों को सजाते हैं. वहीं घर के मंदिर में दीपावली के दिन भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. मिट्टी, सेरेमिक समेत अन्य कई प्रकार की मूर्तियां बाजार में खूब बिकती हैं, पर कानपुर के पनकी स्थित कानपुर गौशाला (भौंती गौशाला) में गाय के गोबर, दूध, दही, गौमूत्र को मिलाकर पंचगव्य से तैयार होने वाली मूर्तियों की भी खूब मांग रहती है.
हर साल इस गौशाला की मूर्तियां व डिजाइनर दीये उप्र के कई शहरों में भेजे जाते हैं. वहीं, इस गौशाला से जु़ड़े कई ऐसे परिवार हैं, जो विदेश में हैं और वहां इन्हीं मूर्तियों को रखकर दीपावली की पूजा करते हैं. शहर की सबसे बड़ी इस गौशाला में विभिन्न प्रजातियों की 600 से अधिक गायें हैं. दीपावली से करीब एक माह पहले इन गायों से पंचगव्य तैयार किया जाता है और फिर आसपास गांव की महिलाएं मूर्तियां व डिजाइनर दीये बनाती हैं.
मान्यता है गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास : कानपुर गौशाला सोसाइटी के प्रबंधक संजीव दुबे ने बताया, इन मूर्तियों के पीछे एक प्राचीन कहावत है. ग्रामीण परिवेश में गोबर-गणेश करके एक शब्द प्रचलित है. माना जाता है, गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का निवास होता है. गोवर्द्धन पूजा पर लोग इसकी पूजा भी करते हैं. उसी तरह आज भी अच्छी संख्या में कई ऐसे परिवार हैं, जो दीपावली पर पंचगव्य से तैयार गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों को लेते हैं.
मिल जाता तुलसी का पौधा : उन्होंने बताया, इनकी कीमत भी 100 रुपये से शुरू होती है. इसी तरह यहां हजारों की संख्या में दीये भी बनाए जाते हैं. संजीव दुबे ने कहा, कानपुर गौशाला (भौंती गौशाला) के उत्पाद सूबे के कई शहरों में भेजे जाते हैं. आमतौर पर दीपावली पूजन के बाद लोग भगवान की मूर्तियों को गंगा किनारे रख आते हैं. लेकिन, पंचगव्य से जो मूर्तियां बनती हैं, उनमें हम तुलसी का बीज अंदर रख देते हैं. ऐसे में पूजन के बाद जब लोग इन्हें अपने गमलों में रखते हैं, तो उन्हें तुलसी का पौधा मिल जाता है.
यह भी पढ़ें : कानपुर में जरीब चौकी व गंगाघाट पर बनेंगे नए पुल, शासन से मिला ग्रीन सिग्नल, जाम से मिलेगी राहत