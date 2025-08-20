महासमुंद: गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. प्रतिमाएं आकार ले रही हैं. गणेश उत्सव इस वर्ष 27 अगस्त से शुरू होगा. लेकिन महासमुंद जिले के कुम्हारपारा निवासी मूर्तिकार रिंकू प्रजापति और उनका परिवार पिछले साल तुलसी पूजा के बाद से ही इसकी तैयारी में जुट गया था.

सालभर बनती है प्रतिमाएं: मूर्तिकार बताते हैं कि, हमारा पूरा परिवार साल भर मूर्तियाँ बनाता है. गणेश जी के अलावा दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, विश्वकर्मा जी, शंकर जी सभी भगवानों की प्रतिमा बनाते हैं. यही हमारा रोज़गार है.

गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे महासमुंद के मूर्तिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इको-फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं कारीगर: इन मूर्तिकारों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इको-फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाते हैं. मूर्तियों को बनाने में मिट्टी, पैराकूटी और लकड़ी का उपयोग किया जाता है. इससे मूर्तियां आसानी से घर में या गमले में विसर्जित की जा सकती हैं.

हम ऐसी मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं जिसे विसर्जन के बाद पौधा, फल या सब्ज़ी उगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.– रिंकू प्रजापति, मूर्तिकार

1100 मूर्तियां तैयार, 90% काम पूरा: रिंकू प्रजापति के अनुसार, इस वर्ष वे करीब 1100 गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं. इन मूर्तियों की ऊंचाई 6 इंच से लेकर 10 फीट तक है. इनकी कीमत 200 से 45 हजार तक रहती है. इन मूर्तियों की बिक्री महासमुंद से लेकर रायपुर, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, अभनपुर और ओडिशा के खरियार रोड तक होती है.

रिंकू बताते हैं कि साल भर में ये अलग-अलग भगवानों की प्रतिमाएं बनाकर करीब 3 से 3.5 लाख रुपये की बिक्री करते हैं. उनका कहना है कि, हम साल भर मेहनत करते हैं. भले ही लागत कम होती हो लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है

व्यापारियों को भी बाजार से उम्मीद: रायपुर से आये मूर्ति व्यापारी रुपेश पटेल ने बताया कि रिंकू द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ बाजार में अच्छी कीमत पर बिक जाती हैं.

हम यहां से 150 में मूर्ति खरीदते हैं और रायपुर में ₹200 से ₹250 में बेचते हैं. इस बार बाजार अच्छा लग रहा है.– रुपेश पटेल, व्यापारी

कोरोना के बाद अब बेहतर समय की उम्मीद: पिछले कुछ वर्षों में कोरोना वायरस के कारण मूर्तिकारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस वर्ष मूर्तिकारों और व्यापारियों दोनों को अच्छे बाजार की उम्मीद है.