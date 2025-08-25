ETV Bharat / state

27 अगस्त को है गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा की मूर्तियों से सजा बाजार, जानें कीमत - GANESH CHATURTHI 2025

27 अगस्त को गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, अगले 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा

GANESH CHATURTHI 2025
गणेश चतुर्थी 2025 (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 11:15 AM IST

4 Min Read

विकासनगर, टीकम वर्मा: बुधवार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है. गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, विनायक चविथी या विनयगर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू धर्म को मानने वाले गणेश चतुर्थी पर सिद्धि विनायक गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं. इस दिन घरों, गलियों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं. गणेश उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है.

सज गई गणेश जी की मूर्तियां: गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तियों का बाजार भी सज गया है. देहरादून जिले में विकासनगर के बाबूगढ़ में 30 साल से एक परिवार गणेश प्रतिमा का निर्माण करता आ रहा है. पिछले छह महिने से ये परिवार छोटी से लेकर बड़ी गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने में जुटा हुआ है. यह परिवार हर त्यौहार पर उससे जुड़ी मूर्तियां बना कर अपनी आजीविका चलाता है.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक होगी गणेश भगवान की पूजा (Photo- ETV Bharat)

मूर्तिकार पीयूष कुमार ने बताया कि-

प्रत्येक त्यौहार पर हम सारे परिवार के लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं. इस समय गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियां बनाई गई हैं. यह कार्य हमारा खानदानी काम है.
-पीयूष कुमार, मूर्तिकार-

मूर्तियों को सजाने का काम करने वाली सविता ने बताया कि-

अलग-अलग खाचों में लालबाग के गणेश, पगड़ी वाले गणेश, मयूरराज गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं. हम बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तियों का श्रृगांर करते हैं. इनमें हम वेलवेट, रेनबो, चमकीले, स्पार्कल और ग्रेनाइट समेत अनेक कलर यूजकर मूर्तियों को सजाते हैं. यह मूर्तियां खड़िया मिट्टी से बनाई जाती हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं. हमें एक मूर्ति बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं.
-सविता, मूर्तिकार-

मूर्तिकार परिवार की नीलम बताती हैं कि-

6 महीने से पूरा परिवार गणेशजी की मूर्तियों को बनाने मे लगा है. हम लोग बड़े ही परिश्रम और लगन से मूर्तियां बनाते हैं. हमें उम्मीद है कि हमारी सारी मूर्तियां बिक जाएंगी. मूर्तियां बनाने का हमारा खानदानी काम है. इसी से हम लोगों का गुजारा चल जाता है. मूर्ति को हम लागत के अनुसार बिक्री करते हैं. छोटी 50 रुपये से शुरू होकर बड़ी हजारों तक के दाम में लोग खरीदते हैं. हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ काम में भी हाथ बंटाते हैं.
-नीलम, मूर्तिकार-

10 दिन धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव: गणेश उत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी काफी खास होती है, क्योंकि इस दिन से अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्तगण धूमधाम से गणेश जी को घर लेकर आते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं. इसके साथ ही बप्पा की सेवा करने के साथ ही भव्य पंडाल भी बनाते हैं. गणेश जी की सेवा भक्त 10 दिनों तक विधिवत तरीके से करते हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी पर होती है गणेश प्रतिमा की स्थापना (Photo- ETV Bharat)

अनंत चतुर्दशी के दिन जल में प्रवाहित करते हैं गणेश प्रतिमा: अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें जल में प्रवाहित करने के साथ अगले साल आने का न्योता भी देते हैं. गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक त्यौहार है, जो समृद्धि, बुद्धि और विध्यनहर्ता हाथी के सिर वाले देवता गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. त्यौहार की शुरुआत में गणेश की मूर्तियों को घरों में छोटे मंदिर या भव्य रूप से सजाए गए सार्वजनिक मंदिर, पंडालों में ऊंचे चबूतरे में स्थापित किया जाता है. शहर भर में कारीगर कई महिनों से गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने में जुट जाते हैं. इनमें छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश जी की मूर्तियों से सजे पंडाल (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें: हरिद्वार में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, परीडा मूर्तिकला केंद्र में तैयार हो रहीं खास मूर्तियां, कई राज्यों से डिमांड

विकासनगर, टीकम वर्मा: बुधवार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है. गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, विनायक चविथी या विनयगर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू धर्म को मानने वाले गणेश चतुर्थी पर सिद्धि विनायक गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं. इस दिन घरों, गलियों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं. गणेश उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है.

सज गई गणेश जी की मूर्तियां: गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तियों का बाजार भी सज गया है. देहरादून जिले में विकासनगर के बाबूगढ़ में 30 साल से एक परिवार गणेश प्रतिमा का निर्माण करता आ रहा है. पिछले छह महिने से ये परिवार छोटी से लेकर बड़ी गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने में जुटा हुआ है. यह परिवार हर त्यौहार पर उससे जुड़ी मूर्तियां बना कर अपनी आजीविका चलाता है.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक होगी गणेश भगवान की पूजा (Photo- ETV Bharat)

मूर्तिकार पीयूष कुमार ने बताया कि-

प्रत्येक त्यौहार पर हम सारे परिवार के लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं. इस समय गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियां बनाई गई हैं. यह कार्य हमारा खानदानी काम है.
-पीयूष कुमार, मूर्तिकार-

मूर्तियों को सजाने का काम करने वाली सविता ने बताया कि-

अलग-अलग खाचों में लालबाग के गणेश, पगड़ी वाले गणेश, मयूरराज गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं. हम बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तियों का श्रृगांर करते हैं. इनमें हम वेलवेट, रेनबो, चमकीले, स्पार्कल और ग्रेनाइट समेत अनेक कलर यूजकर मूर्तियों को सजाते हैं. यह मूर्तियां खड़िया मिट्टी से बनाई जाती हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं. हमें एक मूर्ति बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं.
-सविता, मूर्तिकार-

मूर्तिकार परिवार की नीलम बताती हैं कि-

6 महीने से पूरा परिवार गणेशजी की मूर्तियों को बनाने मे लगा है. हम लोग बड़े ही परिश्रम और लगन से मूर्तियां बनाते हैं. हमें उम्मीद है कि हमारी सारी मूर्तियां बिक जाएंगी. मूर्तियां बनाने का हमारा खानदानी काम है. इसी से हम लोगों का गुजारा चल जाता है. मूर्ति को हम लागत के अनुसार बिक्री करते हैं. छोटी 50 रुपये से शुरू होकर बड़ी हजारों तक के दाम में लोग खरीदते हैं. हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ काम में भी हाथ बंटाते हैं.
-नीलम, मूर्तिकार-

10 दिन धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव: गणेश उत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी काफी खास होती है, क्योंकि इस दिन से अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्तगण धूमधाम से गणेश जी को घर लेकर आते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं. इसके साथ ही बप्पा की सेवा करने के साथ ही भव्य पंडाल भी बनाते हैं. गणेश जी की सेवा भक्त 10 दिनों तक विधिवत तरीके से करते हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी पर होती है गणेश प्रतिमा की स्थापना (Photo- ETV Bharat)

अनंत चतुर्दशी के दिन जल में प्रवाहित करते हैं गणेश प्रतिमा: अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें जल में प्रवाहित करने के साथ अगले साल आने का न्योता भी देते हैं. गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक त्यौहार है, जो समृद्धि, बुद्धि और विध्यनहर्ता हाथी के सिर वाले देवता गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. त्यौहार की शुरुआत में गणेश की मूर्तियों को घरों में छोटे मंदिर या भव्य रूप से सजाए गए सार्वजनिक मंदिर, पंडालों में ऊंचे चबूतरे में स्थापित किया जाता है. शहर भर में कारीगर कई महिनों से गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने में जुट जाते हैं. इनमें छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश जी की मूर्तियों से सजे पंडाल (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें: हरिद्वार में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, परीडा मूर्तिकला केंद्र में तैयार हो रहीं खास मूर्तियां, कई राज्यों से डिमांड

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH IDOLS FOR GANESH CHATURTHIVIKASNAGAR GANESH IDOLSGANESH PUJA DEHRADUNगणेश चतुर्थी 2025GANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.