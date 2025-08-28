जयपुर. करीब 5 साल के बाद गठित किए गए विभाग- प्रकोष्ठों में इस बार पद पाने के लिए नेताओं के बीच होड़ लगी हुई है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों, पूर्व विधायक और मंत्रियों से लेकर कई अन्य दिग्गज नेता भी विभाग- प्रकोष्ठों में एडजस्ट होने के लिए जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं.

हाल ही में डूंगरपुर से दूसरी बार विधायक चुने गए गणेश घोग़रा कांग्रेस एसटी विभाग के अध्यक्ष बने हैं तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश को एससी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है. तिजारा से विधायक रहे संदीप यादव को सहकारिता विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा सीकर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे जीवन खान स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ और भाजपा से कांग्रेस में आए हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इसके अलावा राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे एमडी चौपदार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है.

प्रदेश कांग्रेस में 33 विभाग- प्रकोष्ठ : राजस्थान कांग्रेस में वैसे तो 33 विभाग- प्रकोष्ठ है, जिनमें से 18 विभाग प्रकोष्ठों में हाल ही में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है. शेष 15 विभाग प्रकोष्ठ अभी भी रिक्त हैं, जिनमें अध्यक्ष बनने के लिए नेता जयपुर से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं. वहीं जिन विभाग प्रकोष्ठों में अब तक नियुक्ति हो गई है उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, जवाहर बाल मंच, विधि मानवाधिकार विभाग, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, अल्पसंख्यक विभाग, सोशल मीडिया विभाग, आदिवासी कांग्रेस, अनुसूचित जाति विभाग, शिक्षक प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ और खेलकूद प्रकोष्ठ में अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है.

इन रिक्त विभाग- प्रकोष्ठ के लिए हो रही लॉबिंग : वहीं रिक्त चल रहे हैं जिन विभाग प्रकोष्ठों में अध्यक्ष बनने के लिए लॉबिंग हो रही है, उनमें किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस, विचार विभाग, पूर्व सैनिक विभाग, प्रोफेशनल कांग्रेस, असंगठित कामगार कांग्रेस, डाटा एनालिटिक्स विभाग, रिसर्च विभाग, इंटक राजस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ, पेंशनर्स और जन सहायता प्रकोष्ठ, विशेष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, खनन विकास और उत्थान प्रकोष्ठ, प्रवासी राजस्थानी प्रकोष्ठ, निशक्तजन प्रकोष्ठ और खाद्य ग्राम उद्योग प्रकोष्ठ हैं.

नामों पर चर्चा के लिए दिल्ली जाएंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष : वहीं रिक्त चल रहे विभाग- प्रकोष्ठों में अध्यक्ष के नाम फाइनल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे. जहां वो पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ नाम पर चर्चा करेंगे और उसके बाद नाम फाइनल कर दिया जाएंगे. बताया जा रहा है कि जल्द ही रिक्त चल रहे विभाग प्रकोष्ठों में भी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

संगठन सृजन अभियान के तहत हो रही है नियुक्तियां : इस मामले में कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज और प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर का कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश के सभी राज्यों में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत राजस्थान में भी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक संगठन सृजन अभियान चल रहा है और इसके तहत नियुक्तियां हो रही है. करीब 15 से ज्यादा विभाग प्रकोष्ठों में नियुक्तियां हो चुकी है और जो विभाग बचे हुए हैं उनमें भी जल्द से जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस बार दिग्गज नेता भी विभाग प्रकोष्ठ में अध्यक्ष बनने के लिए जोर लगा रहे हैं जो पार्टी के लिए अच्छा संकेत है और सभी चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो, जिससे कि आने वाले निकाय पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे.

जुलाई 2020 से भंग पड़े थे विभाग प्रकोष्ठ : दरअसल कांग्रेस के तमाम विभाग प्रकोष्ठ जुलाई 2020 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैंप की बगावत के चलते पार्टी हाईकमान ने प्रदेश से लेकर ब्लॉक लेवल तक संगठन को भंग कर दिया था. इसके साथ ही तमाम विभाग प्रकोष्ठ भी भंग कर दिए गए थे, अब पूरे 5 साल के बाद हाल ही में प्रदेश कांग्रेस ने करीब 18 विभाग प्रकोष्ठों में नियुक्ति की है.