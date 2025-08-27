ETV Bharat / state

अजमेर में गणेश चतुर्थी की धूम है. आगरा गेट मंदिर समेत शहर व गांवों में दो हजार से अधिक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की गई.

GANESH CHATURTHI 2025
पांडाल में स्थापित गणेशजी की प्रतिमा (Etv Bharat Ajmer)
Published : August 27, 2025 at 3:32 PM IST

अजमेर: देश और प्रदेश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रथम पूज्य गणेशजी के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है. भगवान गणेशजी की स्थापना और स्वागत में अजमेर भी पीछे नहीं है. जिले में दो हजार से अधिक स्थानों पर धूमधाम से गणपति की स्थापना की गई. वहीं, घरों में भी लोगों ने प्रथम पूज्य विनायक की प्रतिमा स्थापित कर उनका स्वागत किया. गणपति के मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा. दोपहर 12 बजे सभी गणेश मंदिरों में महा आरती का आयोजन किया गया.

अजमेर शहर के प्रमुख मराठाकालीन आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर में सुबह से ही पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा. अजमेर में गणेश जन्मोत्सव की धूम मची हुई है. शहर के आगरा गेट स्थित 400 साल पुराने श्री गणेश मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, श्रृंगार और भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और पारंपरिक सजावट से सजाया गया. भगवान श्री गणेश का आकर्षक श्रृंगार कर उन्हें मोदक, लड्डू और फलों का भोग लगाया गया. दोपहर 12 बजे हुई महाआरती में भक्तों ने श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया. श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ के कारण यातायात बाधित रहा.

अजमेर में गणेशजी की महाआरती (ETV Bharat Ajmer)

सुबह से ही भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना का दौर चला. वहीं, 'गणपति बप्पा मोरया' के जयघोष से मंदिर का माहौल गूंज उठा. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे.

गांवों में भी गणपति की धूम: शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणपति महोत्सव की धूम है. जिले में दो हजार से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. गणपति महोत्सव के लिए लोगों ने विशेष तैयारी की है. बाजारों में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने बड़े पंडाल बनाए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है. यह महोत्सव अगले 10 दिन तक चलेगा. श्रद्धालुओं ने गणेश चतुर्थी पर परिवार में खुशहाली, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना के लिए गणपति से प्रार्थना की.

देवनानी ने किए दर्शन: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मराठा-कालीन आगरा गेट स्थित श्री गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. देवनानी ने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए गणपति बप्पा से प्रार्थना की.

