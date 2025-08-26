ETV Bharat / state

गणेश चतुर्थी 2025: तीन दिवसीय त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले का हुआ आगाज, सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मी तैनात - TRINETRA GANESH MANDIR FAIR 2025

रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में तीन दिवसीय लक्खी मेले का मंगलवार को आगाज हो गया.

Ganesh idols during the fair
मेले के दौरान गणेश प्रतिमाएं (ETV Bharat Sawai Madhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 6:15 PM IST

4 Min Read

सवाई माधोपुर: रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी के तीन दिवसीय लक्खी मेले का आगाज मंगलवार को हो गया. वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट नजर आया. विगत दिनों जिले में हुई भारी बारिश से उपजे हालातों के बीच त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. पुलिस ने सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी और आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है. अन्य जिलों से भी पुलिस अधिकारियों को मेले में ड्यूटी पर लगाया गया है.

रणथंभौर सर्किल से लेकर रणथंभौर दुर्ग तक दर्जनों की तादाद में श्रद्धालुओं के लिए समाज सेवियों ने निशुल्क भंडारे लगाए हैं. तीन दिवसीय मेले में राजस्थान ही नहीं अपितु अन्य प्रांतों के कोने-कोने से भी श्रद्धालु आ रहे हैं. हर किसी के मन में एक ही भाव है कि वो रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणपति के दर्शन करें. हालांकि भारी बारिश के चलते पैदा हुए बाढ़ के हालातों का मेले पर थोड़ा असर जरूर देखने को मिल रहा है. लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिनेत्र गणेश के तीन दिवसीय लक्खी मेले में करीब 5 से 8 लाख लोगों के आने की संभावना है.

ये हैं सुरक्षा के खास इंतजाम: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा ने बताया कि मेले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से 1500 पुलिसकर्मी एवं आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है. अन्य जिलों से भी पुलिस अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है. रोडवेज की अतिरिक्त बस श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए संचालित की गई हैं. बारिश से हुए जलभराव एवं पानी वाली जगहों पर बेरीकेटिंग की गई है. वाटर पॉइंट पर गोताखोर भी तैनात किए गए हैं. जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाये गए हैं. टाइगर मूवमेंट वाली संभावित जगहों पर वनकर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों से समाज कंटकों पर निगरानी रखी जा रही है.

वहीं त्रिनेत्र गणेश मंदिर महंत संजय दाधीच की मानें तो मंदिर का निर्माण दसवीं सदी में रणथंभौर के राजा हम्मीर ने करवाया था. पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी अपने पूर्ण परिवार पत्नी रिद्धि और सिद्धि, दो पुत्र शुभ व लाभ के साथ विराजमान हैं. कहा जाता है कि 1299 में राजा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध चला. युद्ध शुरू हुआ प्रजा और सेना की जरूरत को देखते हुए ढेर सारा खाद्यान्न और जरूरत की वस्तुओं को सुरक्षित रखवा लिया था. लेकिन युद्ध लंबे अरसे तक चलने की वजह से हर चीज की तंगी होने लगी. तब राजा हमीर के सपने में भगवान गणेश ने आकर आश्वासन दिया कि उनकी विपत्ति जल्द ही दूर हो जाएगी. तब राजा हम्मीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया.

महंत ने बताया कि जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर अरावली र्पवत मालाओं से घिरे रणथम्भौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है. उन्होंने बताया कि त्रिनेत्र गणेश को लेकर कई प्रकार की किदवन्तीयां प्रचलित हैं. कई लोगों का मानना है कि भगवान गणेश की इस प्रतिमा की उत्पत्ति अपने आप हुई थी. वहीं कई लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने जब बाल्य अवस्था में गणेश जी का शिश काटा था, तो वो यहीं आकर गिरा था. तब से ही यहां भगवान गणेश के शिश की पूजा की जाती है. कुछ लोगों का मानना है कि जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था, उस समय भगवान गणेश अपना विवाह नहीं होने को लेकर नाराज हो थे और अपनी मूषक सेना के द्वारा भगवान कृष्ण की बारात के रास्ते में बाधाऐं उत्पन्न कर दी थी. कृष्ण भगवान ने ही रणथम्भौर की ही रिद्धी-सिद्धी के साथ भगवान गणेश का विवाह सम्पन्न करवाया था. यही कारण है कि इस मंदिर में भगवाने गणेश रिद्धी-सिद्धी के साथ विराजमान हैं.

