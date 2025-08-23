ETV Bharat / state

गणेश मेला स्पेशल: कोटा से मथुरा के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, करवा सकेंगे कंफर्म टिकट

रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए "श्री गणेश मेला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन" चलाने का निर्णय लिया है.

मेला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन
मेला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (फोटो ईटीवी भारत)
Published : August 23, 2025 at 8:25 PM IST

कोटा. गणेश उत्सव पर कोटा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं. यह मंदिर रणथंभोर दुर्ग पर स्थित है. इसी तरह से आसपास से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवाई माधोपुर आते हैं. इन श्रद्धालुओं का ध्यान रखने के लिए कोटा से मथुरा के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह श्री गणेश मेला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है. यह ट्रेन कोटा से मथुरा के बीच तीन-तीन फेरे आने और जाने के करेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन 26 से 28 अगस्त के बीच कोटा से मथुरा जाएगी और वापसी में भी आएगी. जिसमें ट्रेन नंबर 02081 कोटा से सुबह 8:45 पर रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 2:10 पर मथुरा पहुंचेगी. वापसी में 02082 मथुरा से 4:15 पर शाम को रवाना होगी. इसके बाद रात 9:10 पर कोटा पहुंचेगी. ट्रेन में जिनमें 7 जनरल और 2 एसएलआर कोच है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से मथुरा के बीच विशेष रेल गाड़ी चलाई जा रही है. स्लीपर कोच वाली रेलगाड़ी है. जिसमें 9 कोच लगाए गए हैं. यह ट्रेन इंद्रगढ़, सवाईमाधोपुर, श्रीमहावीरजी, हिंडौन, बयाना और भरतपुर स्टेशन पर रुकेगी इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई जिससे यात्री टिकट करवा सकेंगे.

यह रहेगा टाइम टेबल, दोपहर में आएगी वापस : कोटा से सुबह 8:45 पर रवाना होगी. उसके बाद इंद्रगढ़ 9:40, सवाई माधोपुर से 10:10, गंगापुर सिटी से 11:00 बजे, श्री महावीर जी से 11:25 बजे, हिंडौन सिटी से 11:37, बयाना से 12:07 और भरतपुर से 12:45 पर रवाना होगी. दोपहर 2:10 पर मथुरा पहुंच जाएगी. वापसी में मथुरा से शाम 4:15 पर रवाना होगी. इसके बाद भरतपुर से 4:45, बयाना से 5:15, हिंडौन से 5:40, श्री महावीर जी से 5:52, गंगापुर सिटी से 6:32, सवाई माधोपुर से 7:15 व इंद्रगढ़ से 7:44 बजे रवाना होगी. वही रात 9:10 पर कोटा पहुंचेगी.

