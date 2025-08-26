ETV Bharat / state

रायपुर जेल में कैदियों ने बनाई गणपति मूर्तियां, जमकर हो रही बिक्री, संवर रही बंदियों की जिंदगी - GANESH CHATURTHI 2025

रायपुर सेंट्रल जेल पर गणेश उत्सव में कैदियों की कमाई हो रही है. उनके हुनर को तराशा जा रहा है. पढ़िए ये रिपोर्ट

GANPATI IDOLS FOR GANESH PUJA IN CG
छत्तीसगढ़ में गणपति उत्सव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 6:32 PM IST

रायपुर: गणपति उत्सव हर किसी के जीवन में खुशियां लाए. ऐसा हर कोई चाहता है. इस बार रायपुर जेल प्रशासन ने भी यहां रह रहे कैदियों के जीवन में खुशियां भरने का काम किया है. रायपुर केंद्रीय जेल में जेल प्रबंधन ने कैदियों को मूर्तियां बनाने में मदद की. उन्हें प्रोत्साहित किया. जिससे यहां सजा काट रहे कैदियों ने भगवान गणपति की मूर्तियां बनाई. ये मूर्तियां अब लोग खरीद रहे हैं. इससे होने वाली आय को कैदियों के लिए जेल प्रबंधन ने संभाल कर रखा है. जो उन्हें दिया जाएगा.

कैद से कारीगरी तक की अनोखी यात्रा: रायपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की बनाई मूर्तियां यहां जेल शॉपिंग मॉल में बिक रही हैं. यह लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बन चुकी है. इससे न सिर्फ कैदियों को आय का जरिया मिला है. इससे कैदियों को सुधार और आत्मनिर्भरता की राह मिल रही है. जो हाथ कभी गलत राह पर चल पड़े थे, वही हाथ आज श्रद्धा और कला से भरी प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं. जेल शॉपिंग मॉल की प्रभारी मोनिका ने इस बारे में और जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैदियों की बनाई मूर्तियां बिक रही है.

रायपुर सेंट्रल जेल से रिपोर्ट (ETV BHARAT)

इस बार करीब 150 गणेश प्रतिमाएं बंदियों ने बनाई थीं. कीमत इतनी सहज रखी गई है कि हर कोई इन्हें घर ले जा सके, 51 रुपए से लेकर 301 रुपए तक. आज हालत यह है कि अधिकांश मूर्तियां बिक चुकी हैं और अब केवल गिनी-चुनी प्रतिमाएं ही बची है- मोनिका,जेल एंपोरियम प्रभारी, केन्द्रीय जेल रायपुर

Ganesh idols made by prisoners in Raipur Central Jail
रायपुर जेल में कैदियों की बनाई गणेश प्रतिमाएं (ETV BHARAT)

रायपुर जेल प्रबंधन की कोशिशों को मिल रही सराहना: जेल शॉपिंग मॉल में इन प्रतिमाओं को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. आकर्षक रंगों और बेहतरीन कारीगरी से बनी ये प्रतिमाएं देखकर लोग न केवल प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बंदियों के इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं.

Painting Of Ganpati Bappa Idols
बप्पा की मूर्तियों को पेंट करते कैदी (ETV BHARAT)

त्योहार में सुधार का संदेश: गणेशोत्सव के मौके पर यह पहल समाज को एक अनूठा संदेश देती है. गणपति बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि परिवर्तन और नई शुरुआत के देवता भी हैं. इन मूर्तियों को खरीदकर लोग एक तरह से सुधारात्मक प्रयासों और पुनर्वास की यात्रा को भी समर्थन दे रहे हैं.

Prisoners Making Ganesh Idols In Raipur Central Jail
रायपुर सेंट्रल जेल में गणेश प्रतिमाएं बनाते कैदी (ETV BHARAT)

रायपुर केंद्रीय जेल का यह प्रयास सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है. जीवन में गलती करने वाले इंसान भी सही अवसर और सही दिशा पाकर अपनी पहचान बदल सकते हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं.

