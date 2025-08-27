ETV Bharat / state

बुधवार को रणथंभौर स्थित​ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आई. इस मौके पर गणपति का विशेष श्रृंगार किया गया.

Published : August 27, 2025 at 6:20 PM IST

सवाई माधोपुर: विश्व विख्यात रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का लक्खी मेला पूरी तरह परवान पर है. बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश के दरबार में हाजरी लगाई और मनौतियां मांगी. गणेश मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्था चाक-चौबंद रही. लेकिन मेले में बारिश ने बार-बार खलल डाला. बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और श्रद्धालु बारिश में भीगते, नाचते-गाते और गणपति बाबा मोरिया के जयकारे लगाते हुए दरबार में पहुंचे.

रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश के तीन दिवसीय लक्खी मेले में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर जमकर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. सुरक्षा की दृष्टि से मेला परिसर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. दर्जनों पुलिस अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है. मेला परिसर को 10 भागों में विभाजित किया गया है. मन्दिर ट्रस्ट द्वारा भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ होने के बावजूद प्रशासन एवं मन्दिर ट्रस्ट द्वारा की गई बेहतर व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को आसानी से त्रिनेत्र गणेश के दर्शन हो रहे हैं.

गणेश मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने बताया कि गणेश जन्मोत्सव को लेकर त्रिनेत्र गणेश का आज विशेष श्रृंगार किया गया. सुबह मंगला आरती हुई. फिर 9 बजे महाआरती की गई. 12 बजे गणेश जन्मोत्सव मनाया गया. त्रिनेत्र गणेश को लेकर मान्यता है कि पूरे विश्व में रणथंभौर में ही गणेश जी की ऐसी प्रतिमा विराजमान है जिसके तीन नेत्र हैं. इसी वजह से इसे त्रिनेत्र गणेश कहा जाता है. तीन दिवसीय लक्खी मेले में इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु गणेश दर्शनों के लिए रणथंभौर पहुंचे हैं. वहीं अभी भी लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है.

रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, एनजीओ, व्यापार मंडल, भामाशाहों ने रणथंभौर सर्किल से लेकर मन्दिर तक जगह-जगह निशुल्क भंडारे संचालित किए हैं. जहां श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन, चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था की गई है. गणेश चतुर्थी के पर्व पर लक्खी मेले में दोपहर बाद अचानक ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. जिधर नजर दौड़ाओ, उधर श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया.

गणेश मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने बताया कि गणेश जन्मोत्सव को लेकर त्रिनेत्र गणेश का आज विशेष श्रृंगार किया गया. सुबह मंगला आरती हुई. फिर 9 बजे महाआरती की गई. 12 बजे गणेश जन्मोत्सव मनाया गया. त्रिनेत्र गणेश को लेकर मान्यता है कि पूरे विश्व में रणथंभौर में ही गणेश जी की ऐसी प्रतिमा विराजमान है जिसके तीन नेत्र हैं. इसी वजह से इसे त्रिनेत्र गणेश कहा जाता है. तीन दिवसीय लक्खी मेले में इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु गणेश दर्शनों के लिए रणथंभौर पहुंचे हैं. वहीं अभी भी लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है.

रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, एनजीओ, व्यापार मंडल, भामाशाहों ने रणथंभौर सर्किल से लेकर मन्दिर तक जगह-जगह निशुल्क भंडारे संचालित किए हैं. जहां श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन, चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था की गई है. गणेश चतुर्थी के पर्व पर लक्खी मेले में दोपहर बाद अचानक ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. जिधर नजर दौड़ाओ, उधर श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया.

