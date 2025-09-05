रायपुर में गणेश प्रतिमा के विसर्जन की तैयारियां, कुंड की हुई सफाई, विदाई पर निकलेगी झांकी

ETV Bharat / state

रायपुर में दस जोन के कमिश्नर की लगी ड्यूटी: गणपति विसर्जन को लेकर रायपुर के 10 जोन के कमिश्नर की ड्यूटी लगाई गई है. छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 7 क्रेन के साथ ही 90 गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से विसर्जन कुंड स्थल पर लगभग 20 सीसीटीवी कैमरा भी लगाने के निर्देश हैं.

रायपुर: गणेश उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. 10 दिनों तक बप्पा की पूजा होने के बाद अब गणपति जी की विदाई की तैयारी तेज हो गई है. रायपुर के महादेव घाट पर कुंड बनाया गया है. यहां हर साल गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. इस बार भी विसर्जन कुंड की साफ सफाई करने के साथ ही भगवान गणपति के विसर्जन की तैयारी निगम के द्वारा पूरी कर ली गई है.6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा.

नाविक संघ के अध्यक्ष ने दी जानकारी: गणपति विसर्जन को लेकर नाविक संघ के अध्यक्ष लोकनाथ धीवर ने विशेष जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी विसर्जन कुंड की साफ सफाई की गई है. विसर्जन कुंड के पास सभी तरह की तैयारी कर ली गई है. यहां टेंट लगाने का काम क्रेन का भी काम पूरा कर लिया गया है.

विसर्जन कुंड के किनारे टेबल भी लगाए गए हैं. छोटी मूर्तियां को टेबल में रखकर पूजा आराधना करने के बाद यहां तैनात गोताखोर भगवान गणपति को विसर्जन कुंड में विसर्जित करेंगे. इसके साथ ही बड़ी मूर्तियां के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई है. विसर्जन कुंड स्थल पर बड़ी मूर्तियों के लिए 7 से 8 क्रेन की व्यवस्था की गई है. विसर्जन के लिए 90 गोताखोर भी लगाए गए हैं, जो तीन शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे.कुछ जगह पर सीसीटीवी कैमरा और लाइट का काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है- लोकनाथ धीवर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ नाविक संघ

गणपति प्रतिमा के विसर्जन का दौर हुआ शुरू: गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन 6 सितंबर से 11 सितंबर तक होना है. इस बीच कई लोग शुक्रवार 5 सितंबर से गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए जा रहे हैं. कुल पांच दिनों तक रायपुर में भगवान गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा. रायपुर में विसर्जन कुंड स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स तैयार है. जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है.