नर्मदापुरम के बाचावानी में नहीं विराजे जाते हैं बप्पा, प्रतिमा स्थापित होते ही मंडराने लगता है खतरा - NARMADAPURAM BACHAVANI TIL GANESH

नर्मदापुरम में तिल-तिल बढ़ रही गणेश प्रतिमा, आपदा आते ही बहने लगता है पसीना. गणेश चतुर्थी पर मंदिर में ही आकर भक्त करते हैं पूजा-अर्चना.

GANESHA IDOL TRUNK FACING RIGHT
प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करते हैं भगवान गणेश (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 10:41 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 11:24 AM IST

नर्मदापुरम: बाचावानी गांव में 400 साल पुराना एक ऐसा मंदिर है, जहां स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा तिल-तिल हर साल बढ़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार गांव में कोई विपदा आती है तो भगवान गणेश की प्रतिमा से पसीना बहने लगता है. इसके साथ ही ग्रहण लगने पर उनके सीने पर नीला धब्बा पड़ जाता है. गणेश चतुर्थी पर इस गांव में कहीं भी मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती है. सभी लोग इसी मंदिर में आकर पूजा करते हैं. बताया जाता है कि यह प्रतिमा दूर-दूर तक सिद्ध प्रतिमा के रूप में विख्यात है और लोग दर्शन करने पहुंचते हैं.

गांव में क्यों नहीं करते गणेश प्रतिमा स्थापित

स्थानीय निवासी अमित शुक्ला बताते हैं कि "यहां स्थित तिल गणेश मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा हर साल तिल तिल बढ़ती है. कई प्रकार से यह सिद्ध भी हो चुका है. हमारे गांव के किसी भी घर में गणेश उत्सव के दौरान गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं होती. यदि कोई गणेश प्रतिमा स्थापित करता है तो उनके यहां कुछ जनहानि या अनहोनी हो जाती है. इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है. इसलिए पूरा गांव इसी मंदिर में आकर भगवान गणेश की पूजा करता है."

वे कहते हैं कि गणेश उत्सव पर दूर से लोग यहां भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं. तिल गणेश के पर्व पर यहां मेला भरता है, और काफी संख्या में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है. इस समूचे क्षेत्र में व्याप्त है कि यह सिद्ध प्रतिमा है तथा श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होती है."

गणेश प्रतिमा पर ग्रहण में धब्बे और आपदा में आता है पसीना (ETV Bharat)

प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करते हैं भगवान गणेश

बाचावानी गांव के सत्यनारायण शुक्ला कहते हैं कि "श्री गणेश जी हमारी प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा करते हैं. ऐसी मान्यता और इतिहास रहा है कि बाचावानी के खेतों में ओलों से कभी नुकसान नहीं हुआ. यहां ओले गिरते ही नहीं हैं. यदि कभी ओले गिरे भी हैं तो गांव के बाहर खेतों की मेढ़ पर गिरे हैं. वह भी मंदिर का घंटा बजाते ही बंद हो जाते हैं."

NARMADAPURAM GANESHA IDOL GROWING
नर्मदापुरम में तिल तिल बढ़ रही है गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

हर साल बढ़ जाती है प्रतिमा

यहां स्थित तिल गणेश मंदिर में गौरी पुत्र गणेश की प्रतिमा हर साल तिल-तिल आकार से बढ़ती है. मंदिर के पुजारी अनंत दास वैष्णव बताते हैं कि "जब से सिद्ध गणेश की प्रतिमा यहां स्थापित है तब से हर साल तिल-तिल आकार में यह बढ़ रही है. हमारे परदादा गणेश प्रतिमा को हाथ में उठाकर नर्मदा स्नान कराने ले जाते थे. लेकिन अब प्रतिमा करीब 2 फीट की हो गई है. वजन बहुत ज्यादा हो गया है, जो अब अपने स्थान से हिलती भी नहीं है."

विरली होती है दाहिनी ओर सूंड की गणेश प्रतिमा

बाचावानी में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा एक दंत है और सूड़ दाहिनी ओर है. पूरी प्रतिमा एक ही पत्थर पर बनाई गई है. इसके साथ ही ऋद्धि, सिद्धि, मूषक और शुभ लाभ भी बने हुए हैं. पुजारी अनंत दास वैष्णव कहते हैं कि "दाहिनी ओर सूंड की प्रतिमाएं बहुत बिरली होती हैं. चारों धामों में भी कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा. हर जगह बायीं ओर सूंड वाली प्रतिमाएं ही मिलती हैं."

GANESHA IDOL TRUNK FACING RIGHT
नर्मदापुरम के बाचावानी में नहीं विराजे जाते हैं बप्पा (ETV Bharat)

ग्रहण होने पर सीने में बन जाता है नीला निशान

गांव की 87 साल की स्थानीय बुजुर्ग महिला बृजबाला बाई कहती हैं कि "मैं बचपन से देख रही हूं कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो भगवान के सीने में एक नीला धब्बा पड़ जाता है. ग्रहण खत्म होते ही धब्बा भी मिट जाता है. इसी प्रकार यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा गांव के ऊपर या खेतों पर आने वाली रहती है तो गणेश जी की प्रतिमा से पसीना बहने लगता है. आसपास का क्षेत्र इसका साक्षी है. उन्हें जब दिक्कत होती है तो हम मंदिर में आकर भजन कीर्तन करते हैं. शंख ध्वनि, घंटा और कीर्तन कर प्रतिमा का उपचार करते हैं."

GANESH CHATURTHI 2025
प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करते हैं भगवान गणेश (ETV Bharat)

पुत्र प्राप्ति की मनोकामना होती है पूरी

बृजबाला बाई कहती हैं कि "इस मंदिर की विशेषता है कि पुत्र प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों की मनोकामना श्री गणेश जी पूरी करते हैं. इसलिए पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर यहां दूर-दूर से लोग आते हैं. गणेश उत्सव के दौरान यहां कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं. अनंत चतुर्दशी तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं." बताया गया कि परंपरागत रूप से एक ही परिवार के वंशज यहां के पुजारी होते हैं.

NARMADAPURAM BACHAVANI TIL GANESH
ग्रहण होने पर सीने में बन जाता है नीला निशान (ETV Bharat)

एक फीट की मूर्ति नहीं उठा पाया हाथी

नर्मदापुरम में पिपरिया से 18 किमी दूर बनखेड़ी रोड पर बसे ग्राम बाचावानी में स्थित इस गणेश मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है. पुजारी अनंत दास वैष्णव कहते हैं कि "400 साल पहले ग्राम बाचावानी, फतेहपुर रियासत का हिस्सा था. जहां गोंड राजा का शासन था. उस समय यह प्रतिमा नर्मदा किनारे स्थित एक खेत में रघुवंशियों को मिली थी. उन्होंने यहां लाकर प्रतिमा स्थापित कर दी.

धीरे-धीरे प्रतिमा की महिमा प्रसिद्ध होने लगी. यह देखने के लिए फतेहपुर के राजा ग्राम बाचावानी आए. राजा को भगवान गणेश की प्रतिमा पसंद आ गई. उन्होंने गणेश प्रतिमा को हाथी पर रखकर फतेहपुर ले जाने का प्रयास किया. लेकिन हाथी एक फीट की गणेश प्रतिमा उठा नहीं सका. अंत में हारकर यह माना गया कि श्री गणेश इसी स्थान पर ही बिराजना चाहते हैं. इसके बाद कच्चा मंदिर बनाकर उन्हें स्थापित कर दिया गया. समय-समय पर मंदिर में रिनोवेशन होता आया है और प्रतिमा भी तिल-तिल कर बढ़ रही है."

