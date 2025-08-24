मुरैना: हर साल भाद्रपद के महीने में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगती है. हर गली-मोहल्ले में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू हो जाती है. बाजारों में रंग-बिरंगी पीओपी की मूर्तियों की भरमार होती है और लोग अपने-अपने आराध्य के स्वागत में जुटे होते हैं, लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना के जौरा कस्बे में एक ऐसा घर है, जहां मूर्ति नहीं बनती संस्कार गढ़े जाते हैं. ये घर माहेश्वरी परिवार का है, जो बीते 70 वर्षों से निस्वार्थ भाव से मिट्टी के गणेश बनाकर हजारों लोगों को मुफ्त में बांट रहा है.

चौथी पीढ़ी निभा रही है परंपरा

मिट्टी की गणेश मूर्ती बांटने की शुरुआत सन् 1950 के दशक में हुई थी. जब रामनारायण माहेश्वरी पीतल का एक खास सांचा बनवाकर लाए थे. उस सांचे में मिट्टी भरकर वे गणेश प्रतिमाएं बनाते और हर गणेश चतुर्थी पर जौरा कस्बे के लोगों में निःशुल्क वितरित करते. उनके स्वर्गवास के बाद यह सांचा और सेवा का व्रत उनकी बेटी मोहन प्यारी देवी और दामाद सूरजमल माहेश्वरी को सौंपा गया. मोहन प्यारी देवी ने इस परंपरा को अपनी पूजा बना लिया. उनका जीवन चला गया, लेकिन परंपरा नहीं छुटी. आज यह परंपरा परिवार की चौथी पीढ़ी निभा रही है. यह कोई साधारण परिवार नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र माहेश्वरी, एडवोकेट विष्णु माहेश्वरी, डॉ.रवि माहेश्वरी और अगली पीढ़ी के युवा अखिल माहेश्वरी का परिवार है.

70 वर्षों से बांट रहे हैं मिट्टी के गणेश (ETV Bharat)

मिट्टी से लेकर मूर्ति बनाने की तपस्या

माहेश्वरी परिवार द्वारा गणेश चतुर्थी से 5 दिन पहले मिट्टी मंगाई जाती है. उसे पानी में गलाया जाता है, फिर इसे मूर्तिकला के योग्य बनाया जाता है. इसके बाद वो सांचा जो अब भी रामनारायण माहेश्वरी की स्मृति का प्रतीक है. हर मूर्ति उस सांचे से निकलती है. इस सांचे से सिर्फ मिट्टी की प्रतिमा नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा भी साथ बहती है. रंग लगाने का काम बच्चे और बड़े सभी मिलकर करते हैं. पूजा में यूज होने वाले चमकीले कागज, वाटर कलर्स, सिंदूर और हल्दी से प्रतिमा को सजाई जाती हैं. इसके साथ ही हर एक मूर्ति की पीठ पर लिखा होता है 'मिट्टी के गणेश-निःशुल्क सेवा'.

गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश बांटने की निभा रहे हैं परंपरा (ETV Bharat)

हर साल घर से निकलती है 1 हजार प्रतिमा

बताया जाता है की एक समय था जब सुबह 7 बजे से दोपहर तक 1500 से 2000 लोग इस घर के बाहर कतार लगाते थे. फिर पीओपी मूर्तियों का चलन आया और संख्या घटकर 500 रह गई, लेकिन अब जागरूकता बढ़ी है और लोग मिट्टी की प्रतिमा की ओर लौट रहे हैं. अब फिर हर साल 1000 से ज़्यादा गणेश प्रतिमाएं इस घर से निकलती है. गणेश चतुर्थी के दिन सुबह-सुबह माहेश्वरी परिवार के घर पर लोगों की कतारें लग जाती हैं. कोई धन नहीं लिया जाता है.

मिट्टी की गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी महेश रजक कहते है कि "30 साल हो गए. हर गणेश चतुर्थी पर यहीं से मिट्टी का गणेश ले जाता हूं. यह सिर्फ मूर्ति नहीं, मेरे घर की समृद्धि का कारण है.

जज, डॉक्टर सब निभाते हैं योगदान

इस परिवार के सदस्य विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं. कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तो कोई एडवोकेट और डॉक्टर हैं. इनमें से जो भी सदस्य गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले घर पर होते हैं, वे मिट्टी मांगने, उसे तैयार करने और गणेश प्रतिमाएं बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं.

चौथी पीढ़ी निभा रही मिट्टी के गणेश बांटने की परंपरा (ETV Bharat)

यह सेवा नहीं जिम्मेदारी है हमारी

अखिल माहेश्वरी कहते हैं कि "हम बचपन से देखते चले आ रहे है. ये हमारे लिए कोई काम या दान नहीं बल्कि पूर्वजों की अंतिम इच्छा है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं. गणेश चतुर्थी के समय हम चाहें किसी भी शहर में हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, गणेश चतुर्थी से पहले कोई न कोई घर लौट आता है और इस कार्य को करता है. क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा त्यौहार नहीं, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

जब हर त्योहार बाजार में बिक रहा हो, तब जौरा का यह माहेश्वरी परिवार हमें याद दिलाता है कि सच्चा उत्सव वही है जो बिना स्वार्थ के हो. जहां हर मूर्ति सिर्फ पूजी न जाए बल्कि पर्यावरण को भी बचाए. माहेश्वरी परिवार की यह परंपरा केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि एक ऐसी संस्कृति है जो आज भी मिट्टी से जोड़ती है, मन से जोड़ती है और समाज को जोड़ती है. उनकी यह सेवा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सच्ची भक्ति वही है जो प्रकृति, परंपरा और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ निभाई जाए.