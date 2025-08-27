ETV Bharat / state

पटना में लाल बाग के राजा गणपति विराजमान, 7 दिन लगेंगे विशेष मोदक के भोग, 38 लाख में विशेष मुकुट तैयार - GANESH CHATURTHI 2025

आज गणेश चतुर्थी है. पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से भव्य आयोजन किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर पंडाल तैयार हुआ है.

महाराष्ट्र मंडल का गणेश उत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 4:27 PM IST

पटना: राजधानी पटना के दरोगा राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल में लाल बाग के राजा गणपति विराजमान हो गए हैं. महाराष्ट्र मंडल की ओर से इस बार गणेश चतुर्दशी के मौके पर लगातार 57वें वर्ष गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. 7 दिवसीय आयोजन में महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक साफ नजर आ रही है. यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक के तौर पर दिख रहा है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का संगम भी बिहार की धरती पर देखने को मिल रहा है.

अगले 7 दिन विशेष मोदक के लगेंगे भोग: गणपति पूजा को लेकर अनुष्ठान पर बैठी काजल पवार ने कहा कि वह सभी लोगों से अपील करेंगी कि महाराष्ट्र मंडल में आकर गणपति का दर्शन करें और आशीर्वाद लें. गणपति सभी की मनोकामना पूरी करते हैं. अगले 7 दिनों तक विशेष मोदक से गणपति को भोग लगाएंगे.

"हमलोग काफी हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाते हैं. पहले हम अपने घर में गणपति को स्थापित करते हैं और फिर यहां आकर गणपति की पूजा करते हैं. अगले 7 दिनों तक यहां गणपति को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें अलग-अलग किस्म के मोदक होंगे.

क्या बोले श्रद्धालु?: वहीं, गणेश पूजा करने के बाद श्रद्धालु सीताराम शिंदे ने कहा कि यहां गणपति की पूजा करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि गणपति सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और वह अपनी मनोकामनाओं को लेकर गणपति के पास पहुंचे हुए हैं. वह यही कामना कर रहे हैं कि गणपति हमारी मनोकामना पूरी करें.

मुंबई से आई गणपति की प्रतिमा: इस बार महाराष्ट्र मंडल ने मुंबई से छह फीट ऊंची गणपति बप्पा की प्रतिमा मंगवाई है. यह प्रतिमा मुंबई के मशहूर 'लालबाग का राजा' की प्रतिकृति है, जिसे देखने के लिए भक्तों में खास उत्साह है. महाराष्ट्र मंडल के सचिव संजय भोसले ने बताया कि गणेश जी मनोकामना पूरी करते हैं.

38 लाख रुपये में विशेष मुकुट तैयार: उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष एक भक्त की मनोकामना पूरी हुई तो इस वर्ष वह विशेष मुकुट भगवान को अर्पित कर रहा है. यह मुकुट मुंबई में बनकर तैयार हुआ है, जो सोने का मुकुट है और उस पर काफी सारे हीरे जड़े हुए हैं. 38 लाख रुपये में यह खास मुकुट तैयार हुआ है, जिसे आज शाम में आरती से पहले गणपति को पहनाया जाएगा. मुकुट मुंबई से आ रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर पर पंडाल की थीम: संजय भोसले ने बताया कि हर साल महाराष्ट्र मंडल के पंडाल अपनी अनूठी थीम और सजावट के कारण आकर्षण का केंद्र रहता है. पिछले वर्ष चंद्रयान-3 की सफलता पर चंद्रयान के स्वरूप में पंडाल बनाया गया था. इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर पंडाल तैयार किया गया है. इसकी भव्यता और कलात्मक सज्जा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

शाम में राज्यपाल करेंगे आरती: संजय भोसले ने बताया कि बुधवार की शाम महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आरती के समय आएंगे और आरती की थाल हाथों में लेकर गणपति की आरती करेंगे. बीच के दिनों में मुख्यमंत्री भी आएंगे और उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ कई मंत्री और वीवीआईपी भी आएंगे, जो लाल बाग के राजा का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे.

"2 सितंबर को मूर्ति विसर्जन से पहले एक झांकी निकाली जाएगी. इसको लेकर महाराष्ट्र के नाशिक से आए 60 कलाकारों का दल अपनी कला का प्रदर्शन करेगा. इनमें 30 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल हैं, जो पारंपरिक “झानझ पटाक” प्रस्तुत करेंगे. ढोल-ताशों की गूंज और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर देंगे. इसके अलावा 29 अगस्त को हल्दी-कुमकुम का विशेष अनुष्ठान भी आयोजित होगा"- संजय भोसले, सचिव, महाराष्ट्र मंडल

