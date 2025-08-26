ETV Bharat / state

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा - GANESH CHATURTHI 2025

डूंगरी के गणेश जी मंदिर में महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दिया जा रहा है. इस मंदिर में प्रधान पुजारी एक महिला हैं.

गणेश मंदिर में महिला पुजारी
गणेश मंदिर में महिला पुजारी (ETV Bharat Kuchaman City)
डीडवाना कुचामन : जिले के कुचामन शहर के डूंगरी गणेश जी मंदिर में 135 साल से प्रधान पुजारी महिला बनती आई हैं. इस तरह से यह मंदिर महिला सशक्तिकरण का संदेश दशकों से दे रहा है. दावा है कि ये राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है, जहां की पुजारी महिला हैं. मंदिर में यह परंपरा पिछले करीब 135 साल से चली आ रही है. नया वाहन खरीदा गया हो या व्यापार में वृद्धि की कामना हो, श्रद्धालु यहां धोक लगाने आते हैं. 333 साल पुराने इस मंदिर में भगवान गजानन रिद्धि-सिद्धि के साथ सिद्धि विनायक स्वरूप में विराजमान हैं.

बताया जाता है कि मंदिर में 333 साल से सिंडोलिया परिवार पूजा-अर्चना का कार्य कर रहा है. 1891 में पुजारी परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन होने पर उनकी पत्नी डालीदेवी शर्मा ने तत्कालीन राजा से मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी ताकि परिवार चलाया जा सके, जिस पर उन्होंने पूजा की अनुमति दे दी. महिला की ओर से मंदिर में पूजा का काम संभालना उस दौर में बड़ी बात थी. इसके बाद परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं ने ही प्रधान पुजारी की जिम्मेदारी संभाली. महिला पुजारी बबिता शर्मा ने कहा कि आज मुझे गर्व है कि मुझे भी गणेशजी की सेवा करने का मौका मिला है.

यहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान (ETV Bharat Kuchaman City)

रजवाड़ों के दौर से है गणेश डूंगरी का महत्व : पुजारी बनकट शर्मा ने बताया कि राजा-महाराजा के दौर में जब भी राज परिवार कोई नया काम शुरू करता था, कोई त्योहार का मौका होता था या फिर युद्ध में जाना होता था तो सबसे पहले गणेश डूंगरी स्थित भगवान गणेश के दर्शन किए जाते थे. युद्ध में जीतकर लौटने पर भी सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए जाते थे.

शादी का पहला निमंत्रण भगवान गणेश को : आज भी कुचामन क्षेत्र में किसी का विवाह तय होता है तो विवाह का पहला निमंत्रण गणेश डूंगरी स्थित भगवान गणेश को ही दिया जाता है. नेता भी यहां पर धोक देने के लिए आते हैं. चुनाव का फॉर्म भरने से पहले श्री गणेश जी के चरणों में अपना फार्म रखकर उसके बाद जमा करने के लिए जाते हैं.

गणेश चतुर्थी 2025

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

