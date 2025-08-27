बाड़मेर: आज से पूरे देश की तरह बाड़मेर में भी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है. गणेश चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है. यह 10 दिवसीय उत्सव विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि गणेश जी की आराधना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. आज घरों, प्रतिष्ठानों और मोहल्लों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है.

पंडित दीपक दवे ने बताए शुभ मुहूर्त: इस अवसर पर पंडित दीपक दवे ने गणेश प्रतिमा की स्थापना के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और पूजा विधि की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यह 10 दिन का उत्सव मनाया जाएगा. पंडित दवे ने बताया कि गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक यह 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा. उन्होंने शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को प्रातः 06:25 से लेकर 09:35 तक लाभ और अमृत की वेला का मुहूर्त रहेगा. इसके बाद प्रातः 11:10 से 12:45 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. निर्णय सागर पंचांग के अनुसार दोपहर 12:23 से 02:39 तक शुभ मुहूर्त रहेगा और शाम 05:32 मिनट से शाम 07:05 तक लाभ का शुभ मुहूर्त रहेगा. इन शुभ मुहूर्तों में विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा सकती है.

पंडित दीपक दवे (ETV Bharat Barmer)

गणेश प्रतिमा स्थापना और पूजा विधि: गणेश स्थापना की विधि बताते हुए पंडित दवे ने कहा कि सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध किया जाए. इसके बाद चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमा स्थापित करें. मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना आवश्यक है. इसके बाद संकल्प लेकर भगवान गणेश की पूजा शुरू करें. पूजा के दौरान धूप, दीप और मंत्रों का जाप किया जाए. भगवान गणेश को दूर्वा घास और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं. पंडित दवे ने बताया कि विघ्नहर्ता गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग विशेष प्रिय है, इसलिए उन्हें अवश्य अर्पित करें. अंत में भगवान गणेश की आरती करके स्थापना प्रक्रिया पूर्ण की जाती है.