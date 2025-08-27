भरतपुर: शहर के काली बगीची क्षेत्र में खड़े सैकड़ों वर्ष पुराने बरगद के पेड़ की जटाओं से गणेश जी का प्राकृतिक आकार वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है. स्थानीय लोग इन्हें जटेश्वर गणेश जी कहते हैं. यह स्थान आज श्रद्धा का अनोखा तीर्थ बन चुका है.

बरगद की जटाओं में उभरी आकृति: पुजारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि बरगद का यह पेड़ सैकड़ों वर्ष के इतिहास का गवाह है. पीढ़ियां बीत गईं, शहर बदला, मंदिर बने और टूटे, लेकिन यह पेड़ आज भी जस का तस खड़ा है. इसकी फैली हुई जटाओं में एक ऐसी आकृति बनी, जिसे देखकर लोगों को इसमें साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप नजर आता है. माथा, सूंड और मुख की झलक सब कुछ स्पष्ट है.

बरगद की जटाओं में बसे गणेश जी करते हैं मनोकामना पूरी (ETV Bharat Bharatpur)

प्रकृति खुद बन गई मूर्तिकार: जब आस्था बुलाती है, तो प्रकृति ही मूर्तिकार बन जाती है. इस बरगद की जटा ने धीरे-धीरे गणेश जी का रूप लिया और श्रद्धालु इसे दिव्य संकेत मानते हैं. पुजारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि यह कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रकृति के माध्यम से प्रकट हुआ स्वरूप है. इसीलिए इसे जीवंत माना जाता है. यहां गणेश जी को वैसे ही चोला पहनाया जाता है, जैसे किसी प्रतिमा को पहनाते हैं.

दशकों से जारी पूजा-अर्चना: पुजारी का दावा है कि इस स्वरूप की पूजा-अर्चना पिछले कई दशकों से होती आ रही है. विशेष बात यह है कि गणेश जी को यहां प्रतिमा की तरह चोला चढ़ाया जाता है, फूल-माला अर्पित की जाती है और भोग लगाया जाता है. लोगों का विश्वास है कि यह कोई निर्जीव आकृति नहीं, बल्कि सजीव रूप में गणपति यहां विराजमान हैं.

सुभाष शर्मा ने बताया कि पेड़-पौधों को सजीव माना गया है. जब सैकड़ों वर्ष पुराने इस बरगद की जटा में गणेश जी का स्वरूप प्रकट हुआ है, तो यह साक्षात सजीव गणपति ही हैं, जो भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बने हुए हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि यहां प्रार्थना करने से उनकी समस्याएं दूर हुईं. किसी को व्यापार में तरक्की मिली, किसी की बिगड़ी शादी तय हुई तो किसी ने लंबी बीमारी से राहत पाई. इन अनुभवों ने जटेश्वर गणेश जी को और भी चमत्कारी बना दिया है.

गणेश चतुर्थी पर अद्भुत नजारा: गणेश चतुर्थी पर यहां का दृश्य देखते ही बनता है. मंदिर में रंग-बिरंगी रोशनी सजती है, भजन-कीर्तन गूंजते हैं और श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर गणपति के दर्शन करते हैं. दूर-दराज से आए लोग बरगद की जटाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने जीवन की दिक्कतें दूर करने की प्रार्थना करते हैं.