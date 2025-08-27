ETV Bharat / state

गणेश चतुर्थी 2025: बरगद की जटाओं में बसे जटेश्वर गणेश, वर्षों से लगता है यहां श्रद्धालुओं का मेला - गणेश चतुर्थी 2025

भरतपुर में प्राकृतिक रूप से बरगद के पेड़ पर उभरे गणेश जी को लेकर लोगों में गहरी आस्था है. लोग इसे जटेश्चर गणेश कहते हैं.

Jateshwar Ganesh in roots of banyan tree
बरगद की जटाओं में बसे जटेश्वर गणेश (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 6:32 AM IST

भरतपुर: शहर के काली बगीची क्षेत्र में खड़े सैकड़ों वर्ष पुराने बरगद के पेड़ की जटाओं से गणेश जी का प्राकृतिक आकार वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है. स्थानीय लोग इन्हें जटेश्वर गणेश जी कहते हैं. यह स्थान आज श्रद्धा का अनोखा तीर्थ बन चुका है.

बरगद की जटाओं में उभरी आकृति: पुजारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि बरगद का यह पेड़ सैकड़ों वर्ष के इतिहास का गवाह है. पीढ़ियां बीत गईं, शहर बदला, मंदिर बने और टूटे, लेकिन यह पेड़ आज भी जस का तस खड़ा है. इसकी फैली हुई जटाओं में एक ऐसी आकृति बनी, जिसे देखकर लोगों को इसमें साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप नजर आता है. माथा, सूंड और मुख की झलक सब कुछ स्पष्ट है.

बरगद की जटाओं में बसे गणेश जी करते हैं मनोकामना पूरी (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: गणेश चतुर्थी 2025: तीन दिवसीय त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले का हुआ आगाज, सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मी तैनात

प्रकृति खुद बन गई मूर्तिकार: जब आस्था बुलाती है, तो प्रकृति ही मूर्तिकार बन जाती है. इस बरगद की जटा ने धीरे-धीरे गणेश जी का रूप लिया और श्रद्धालु इसे दिव्य संकेत मानते हैं. पुजारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि यह कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रकृति के माध्यम से प्रकट हुआ स्वरूप है. इसीलिए इसे जीवंत माना जाता है. यहां गणेश जी को वैसे ही चोला पहनाया जाता है, जैसे किसी प्रतिमा को पहनाते हैं.

पढ़ें: राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

दशकों से जारी पूजा-अर्चना: पुजारी का दावा है कि इस स्वरूप की पूजा-अर्चना पिछले कई दशकों से होती आ रही है. विशेष बात यह है कि गणेश जी को यहां प्रतिमा की तरह चोला चढ़ाया जाता है, फूल-माला अर्पित की जाती है और भोग लगाया जाता है. लोगों का विश्वास है कि यह कोई निर्जीव आकृति नहीं, बल्कि सजीव रूप में गणपति यहां विराजमान हैं.

पढ़ें: प्रथम पूज्य को धारण कराए जा रहे रत्न जड़ित और स्वर्ण मंडित मुकुट, प्रसाद को भी शुद्धता सर्टिफिकेट

सुभाष शर्मा ने बताया कि पेड़-पौधों को सजीव माना गया है. जब सैकड़ों वर्ष पुराने इस बरगद की जटा में गणेश जी का स्वरूप प्रकट हुआ है, तो यह साक्षात सजीव गणपति ही हैं, जो भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बने हुए हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि यहां प्रार्थना करने से उनकी समस्याएं दूर हुईं. किसी को व्यापार में तरक्की मिली, किसी की बिगड़ी शादी तय हुई तो किसी ने लंबी बीमारी से राहत पाई. इन अनुभवों ने जटेश्वर गणेश जी को और भी चमत्कारी बना दिया है.

गणेश चतुर्थी पर अद्भुत नजारा: गणेश चतुर्थी पर यहां का दृश्य देखते ही बनता है. मंदिर में रंग-बिरंगी रोशनी सजती है, भजन-कीर्तन गूंजते हैं और श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर गणपति के दर्शन करते हैं. दूर-दराज से आए लोग बरगद की जटाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने जीवन की दिक्कतें दूर करने की प्रार्थना करते हैं.

