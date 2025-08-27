वाराणसी: धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्वविघ्नविनाशक, बुद्धिप्रदायक, सुखदाता, मंगलमूर्ति, प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की महिमा अनंत है. समस्त देवताओं में श्रीगणेश की पूजा सर्वप्रथम होती है. सनातन धर्मावलंबी अपने समस्त कार्य श्रीगणेश पूजन से ही प्रारंभ करते हैं. गौरीनंदन गणेश की पूजा तो सभी दिन की जाती है, लेकिन भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन पूजा विशेष फलदायी होती है. इसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है.

गणेश पुराण के अनुसार, प्रथम पूज्यदेव भगवान श्रीगणेश के जन्मोत्सव का महापर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी तिथि के दिन हर्ष, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है. मध्याह्न के समय रहने वाली चतुर्थी तिथि के दिन जन्मोत्सव मनाने का विधान है. गणेश चतुर्थी का व्रत महिला-पुरुष और विद्यार्थियों के लिए समान फलदायी है. भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को 'ढेला चौथ' के नाम से भी जाना जाता है.

गणेश चतुर्थी पूजन का शुभ मुहूर्त: ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि वरद् वैनायकी श्रीगणेश चतुर्थी और सिद्ध विनायक श्रीगणेश चतुर्थी के नाम जानी जाती है. इस बार भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथि 27 अगस्त, बुधवार को पड़ रही है. भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त, मंगलवार को दिन में 1 बजकर 55 मिनट पर लगेगी जो कि अगले दिन 27 अगस्त, बुधवार को दिन में 3 बजकर 45 मिनट तक रहेगी.

चित्रा नक्षत्र 27 अगस्त, बुधवार को प्रातः 6 बजकर 05 मिनट से 28 अगस्त, गुरुवार को प्रातः 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. शुभ योग 26 अगस्त, मंगलवार को दिन में 12 बजकर 09 मिनट से 27 अगस्त, बुधवार को दिन में 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. इसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा.

27 अगस्त को उपवास: मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी तिथि का मान 27 अगस्त, बुधवार को होने से व्रत, उपवास इसी दिन रखा जाएगा. बुधवार के दिन वरद् वैनायकी गणेश चतुर्थी होने से यह व्रत विशेष पुण्य फलदायी हो गया है. गणेशजी का दर्शन-पूजन करके व्रत रखने से जीवन में सुख-सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है. साथ ही जीवन में मंगल कल्याण का सुयोग बनता है.

गणेशजी की पूजा का विधान: ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि व्रत कर्ता को अपने दैनिक नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए. पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, फल, गंध और कुश लेकर श्रीगणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए.

गणेश जी को दूर्वा और मोदक अति प्रिय है, जिनसे श्रीगणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं. श्रीगणेशजी का नयनाभिराम मनमोहक व अलौकिक श्रृंगार करके उन्हें दूर्वा, दूर्वा की माला, मोदक (लड्डू), या अन्य मिष्ठान्न ऋतु फल आदि अर्पित करने चाहिए. विशेष तौर पर शुद्ध देशी घी और मेवे से बने मोदक अर्पित किए जाने चाहिए.

गणेश जी का पाठ: गणेश जी की महिमा में उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्ति के लिए श्रीगणेश स्तुति, श्री गणेश अथर्वशीर्ष, श्रीगणेश चालीसा, श्रीगणेश सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए. साथ ही गणेश जी से संबंधित विभिन्न मंत्रों का जप करना लाभकारी रहता है. भक्ति भाव और पूर्ण आस्था, श्रद्धा के साथ किए गए वरद् वैनायकी श्रीगणेश चतुर्थी के व्रत रखने पर सुख-समृद्धि, खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है.

गणेश जी का प्राकट्य: ब्रह्म पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने देह के मैल से भगवान गणेशजी का सृजन किया था. उन्हें द्वार पर पहरा देने के लिए बैठाकर चली गई थीं. तभी वहां भगवान शिव आ गए. भगवान गणेश ने माता की आज्ञा पर शिव को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया. इस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश का सिर विच्छेद कर दिया, जो चंद्रमंडल पर जाकर टिक गया. बाद में शिवजी को वास्तविकता मालूम हुई तो श्री गणेशजी को हाथी के नवजात शिशु का सिर लगा दिया. सिर विच्छेदन के बाद श्री गणेशजी का मुख चंद्रमंडल पर सुशोभित हो गया, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा प्रारंभ हो गई.

क्यों नहीं करना चाहिए चंद्र दर्शन: ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन का निषेध है. इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है. यदि भूल वश चंद्र दर्शन हो भी जाए तो आरोप-प्रत्यारोप और मिथ्या कलंक लगने की संभावना रहती है. ग्रंथों के मुताबिक, भगवान् श्रीकृष्ण पर स्यमंतकमणि की चोरी का आरोप लगा था.

चंद्र दर्शन के दोष के शमन के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 57वें अध्याय में वर्णित स्यमंतकहरण के प्रसंग का कथन और श्रवण करना चाहिए. या फिर 'ये श्रृण्वन्ति आख्यानम् स्यमन्तक मनियकम्. चन्द्रस्य चरितं सर्वं तेषां दोषो ना जायते.' इस मंत्र का जप अधिक से अधिक करने से इस दोष में कमी आती है.

