गणेश चतुर्थी 2025: कोटा के सर्किट हाउस मंदिर में स्वर्ण श्रृंगार, नगर सेठ गणपति को धारण करवाए स्वर्ण-रजत आभूषण - GANESH CHATURTHI 2025

कोटा में गणेश चतु​र्थी के अवसर पर जगह-जगह पांडाल लगाए गए. मुंबई की तर्ज पर लगाए पंडालों में सांस्कृति कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.

Kota's Circuit House Temple
सर्किट हाउस मंदिर में स्वर्ण श्रृंगार (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 5:44 PM IST

कोटा: मुंबई की तर्ज पर कोटा में भी गणेश उत्सव आयोजित किया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन से 1000 से ज्यादा गणेश पंडाल पूरे शहर में स्थापित किए जाते हैं. बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर सर्किट हाउस गणेश मंदिर में स्वर्ण श्रृंगार किया गया. दूसरी तरफ रामपुरा में नगर सेठ को स्वर्ण रजत के आभूषणों से सजाया गया.

सर्किट हाउस गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इनमें जिले के प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक कर्मचारी-अधिकारी, अधिवक्ता व अन्य आला अधिकारी शामिल हैं. मंदिर के पुजारी पंडित नितेश शर्मा का कहना है कि सुबह 7:30 बजे अभिषेक किया गया. इसके बाद स्वर्ण श्रृंगार किया गया. दोपहर में आरती के साथ 1600 किलो मोदक का भोग लगाया गया व 11 अलग तरह के मोदक भी भगवान गणपति को अर्पित किए गए.

गणेश मंदिर में लगी लंबी कतार: शहर के खड़े गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई. यह कतार 300 मीटर लंबी तक हो गई. गणेशपाल मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहां रखी डायरी में अपनी मनोकामना लिखी. ताकि भगवान गणपति उनकी मनोकामना पूरी करें. इसके अलावा शहर के भीतरी इलाकों में भी गणपति मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या देखने को मिली. शहर के कमोबेश हर घर में भगवान गणपति की पूजा-अर्चना की गई.

कोटा में एक दर्जन से ज्यादा जगह होते हैं बड़े आयोजन: शहर के रामपुरा में सबसे बड़ा गणपति पंडाल स्थापित किया जाता है. जिनमें नगर सेठ और रामपुरा का राजा शामिल है. इसके अलावा छावनी में छावनी का राजा, अनंतपुरा का राजा, खड़े गणेश मंदिर के नजदीक और गणेश नगर में भी इसी तरह का आयोजन होता है. वहीं स्टेशन इलाके में शीतला चौक का राजा स्थापित किया जाता है. इसके अलावा हर गली-मोहल्ले में गणेश पंडाल में गणपति विराजित किए जाते हैं. पांडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बड़े सिंगर्स को बुलाकर भजन संध्या आयोजित की जाती है. सुबह-शाम यहां पर विशेष आरती की जाती है. साथ ही बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी होती है.

1 लाख का टीका और 21 लाख के आभूषण: नगर सेठ गणपति स्थापित करने वाली आयोजन समिति के शशिकांत श्रृंगी का कहना है कि नगर सेठ को हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग दिन अलग-अलग वेशभूषा पहनाई जाएगी. किसी दिन कुर्ता और पायजामा, तो किसी दिन राजस्थानी धोती कुर्ता और अलग-अलग वस्त्र धारण करवाए जाते हैं. इसके साथ ही स्वर्ण रजत के आभूषण भी उन्हें धारण करवाए जाएंगे. जिनमें एक लाख का स्वर्ण टीका और स्वर्ण दंत शामिल हैं. वहीं चांदी के 21 किलो के आभूषण सहित अन्य आभूषण भी गणपति को धारण करवाए जाते हैं.

