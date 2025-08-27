जयपुर : छोटी काशी जयपुर में गणपति केवल प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि नगर के निगेहबान भी हैं. नाहरगढ़ की ऊंची पहाड़ियों से लेकर परकोटे की प्राचीरों तक, सूरज की पहली किरण से लेकर बरसाती नहरों की तलहटी तक, हर दिशा में गणेश मंदिर इस नगरी की रक्षा और आस्था का प्रहरी बने खड़े हैं. गढ़ गणेश हों या परकोटे वाले गणेश, मोती डूंगरी के गणपति हों या श्वेत सिद्धविनायक, जयपुर की बसावट से लेकर इसकी जीवंत परंपराओं तक, गणेश जी ने सदैव इस शहर को विघ्नों से उबारते हुए एक अदृश्य छत्रछाया दी है.

धार्मिक नगरी जयपुर की नींव प्रथम पूज्य गणपति को साक्षी मानकर रखी गई थी. नगर की बसावट से लेकर परकोटे तक, हर मोड़ पर गणेश मंदिर इस शहर की आस्था और वास्तु का अभिन्न हिस्सा बने. यही कारण है कि जयपुर में गणेश जी के मंदिर केवल पूजास्थल नहीं, बल्कि इतिहास और परंपरा की धरोहर भी माने जाते हैं. नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर विराजमान गढ़ गणेश, परकोटे से प्रकट हुए चांदपोल गणेश, सूर्य की पहली किरण को ग्रहण करने वाले श्वेत सिद्धिविनायक, भस्म से तैयार नहर के गणेश और महाराष्ट्र परंपरा से जुड़े मोती डूंगरी गणेश ये सभी जयपुर की पहचान का हिस्सा हैं, जिन्हें जयपुर में अलग-अलग राजाओं ने विराजमान कराया और तब से लेकर आज तक ये सभी जयपुर को आशीर्वाद बनाए हुए हैं.

जयपुर में गणोशोत्सव. (ETV Bharat Jaipur)

1727 ई. (सवाई जयसिंह द्वितीय) : गढ़ गणेश मंदिर, नाहरगढ़ पहाड़ियों पर विनायक स्वरूप गणेश, अश्वमेघ यज्ञ के बाद स्थापित किया गया. परकोटे वाले गणेश जी चांदपोल गेट पर परकोटे के निर्माण के दौरान प्रकट हुए. 1761 ई. (सवाई माधो सिंह प्रथम) : मोती डूंगरी गणेश जी, जहां मावली (गुजरात) से प्रतिमा लाई गई. बैलगाड़ी जिस स्थान पर रुकी, वहीं मंदिर बना. 19वीं सदी (सवाई राम सिंह काल) : श्वेत सिद्धविनायक, जहां सूरज की पहली किरण चरणों पर पड़ती है. ये तांत्रिक परंपरा के आधार पर स्थापित किया गया. लगभग 150 वर्ष पूर्व : नहर के गणेश जी, जो नाहरगढ़ की तलहटी में भस्म से तैयार दक्षिणावर्ती सूंड वाले विग्रह. बरसाती नहर के कारण नाम पड़ा.

गढ़ गणेश : बसावट के साक्षी : जयपुर की स्थापना से पहले ही नाहरगढ़ की पहाड़ी पर गढ़ गणेश मंदिर बना. यहां भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा है, जिनकी विशेषता है बिना सूंड वाला विग्रह. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद पंचदेव उपासना के क्रम में इस मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से शहर की बसावट इसी आधार पर की गई. सिटी पैलेस से महाराजा रोज सुबह दूरबीन से गढ़ गणेश के दर्शन करते थे. विशेष बात ये कि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन एक सीढ़ी बनाई गई और पूरे वर्ष में 365 सीढ़ियां तैयार हुईं.

परकोटे वाले गणेश जी : नगर रक्षा के प्रतीक : जब जयपुर का परकोटा बन रहा था, उस दौरान चांदपोल के पास परकोटे में गणेश विग्रह प्रकट हुआ. मंदिर महंत अमित शर्मा ने बताया कि इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयंभू स्वरूप था. तभी वहां मंदिर बनाकर नगर के विकास और सुरक्षा की प्रार्थना की गई. व्यापारी वर्ग आज भी दीपावली-चौपड़ के अवसर पर नए कार्य का शुभारंभ परकोटे वाले गणेश जी को प्रणाम कर करता है. ये मंदिर आज भी जयपुर की आर्थिक-सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है.

परकोटे वाले गणेश जी (ETV Bharat Jaipur)

मोती डूंगरी गणेश जी : महाराष्ट्र संस्कृति की छाप : 1761 में स्थापित मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर का सबसे लोकप्रिय गणेश धाम है. माना जाता है कि ये प्रतिमा गुजरात के मावली से जयपुर लाई गई थी. बैलगाड़ी जिस स्थान पर आकर स्वतः रुक गई, वहीं मंदिर का निर्माण हुआ. ये प्रतिमा लगभग 500 साल पुरानी मानी जाती है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि अपनी विलक्षण आकृति के कारण भक्तों की आस्था का केंद्र है. हर बुधवार यहां भक्तों का मेला लगता है.

श्वेत सिद्धविनायक : तांत्रिक परंपरा का केंद्र : सूर्य की पहली किरण श्वेत सिद्धिविनायक मंदिर के विग्रह पर पड़ती है. ये प्रतिमा तांत्रिक विधि से स्थापित की गई थी और इसमें गणपति को सर्प-बंधेज से अलंकृत किया गया है. मंदिर महंत नलिन शर्मा ने बताया कि ये प्रदेश का एकमात्र मंदिर है, जहां भगवान को सिंदूर नहीं बल्कि दूध अर्पित किया जाता है. भक्त स्वयं गणेश जी का दुग्धाभिषेक करते हैं. यहां की आस्था का केंद्र तत्काल फल देने वाली सिद्धविनायक शक्ति है.

श्वेत सिद्धविनायक मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

नहर के गणेश जी : भस्म से निर्मित अद्वितीय प्रतिमा : करीब 150 साल पहले नाहरगढ़ की तलहटी में बने इस मंदिर में दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणेश जी विराजमान हैं. तंत्र साधना करने वाले ब्रह्मचारी बाबा की ओर से किए गए यज्ञ की भस्म से इस विग्रह को तैयार किया गया था, जो तांत्रिक साधना में अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है. व्यास रामचंद्र ऋग्वेदी ने इसे प्राण प्रतिष्ठित किया था. यहां पूजा-अर्चना दूर्वा से की जाती है. मंदिर के नीचे कभी बरसाती नहर बहती थी, इसी कारण इसे नहर के गणेश जी कहा जाने लगा.

नहर के गणेश (ETV Bharat Jaipur)

विरासत और आस्था का संगम : बहरहाल, जयपुर के गणेश मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि ये नगर की स्थापत्य कला, शाही परंपरा और जन-आस्था को एक सूत्र में पिरोते हैं. सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर सवाई माधो सिंह और राम सिंह तक, हर शासक ने गणपति उपासना को राजकीय संरक्षण दिया. यही कारण है कि जयपुर में गणेश चतुर्थी और हर बुधवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. जयपुर का इतिहास इन मंदिरों के बिना अधूरा है. यहां गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि नगर के रक्षक, व्यापार के शुभंकर और आस्था के आधारस्तंभ हैं. यही कारण है कि जयपुर को 'गणेश नगरी' कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.