जयपुर: भगवान गणेश के जन्मोत्सव को लेकर छोटी काशी में धूम मची हुई है. इस बीच शहर के प्रमुख मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान को विशेष मुकुट धारण कराए जा रहे हैं, जिनमें कोई रत्न जड़ित है तो कोई स्वर्ण मंडित हैं. इनमें किसी पर माणक, मोती और पन्ना सुशोभित है तो किसी पर हीरा जड़ा हुआ है. यह मुकुट न सिर्फ भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं. बल्कि मुकुट में की गई फूल-पत्तियों के बारीक और नायाब कारीगरी आकर्षक भी है.

करीब 15000 रत्नों से जड़ित मुकुट : भगवान गणेश के जन्मोत्सव के अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जिस दिन भगवान को सवा लाख मोदक अर्पित किए गए उस दिन रत्न जड़ित मुकुट धारण कराया जाता है. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि ये मुकुट साल में सिर्फ दो ही दिन भगवान को धारण कराया जाता है. जिसमें से एक जन्मोत्सव के दौरान मोदक झांकी के दौरान और दूसरा दीपावली के दिन धारण होता है. करीब 10 किलो चांदी के इस मुकुट पर सोने का पानी चढ़ा है. जगह-जगह फूल-पत्तियों का बारीक काम किया गया है. इसमें तकरीबन 15 हजार रत्न जड़े हुए हैं और ये मुकुट करीब डेढ़ फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई भगवान गणेश के ललाट के समान है.

स्वर्ण मंदिर दो मुकुट, एक में माणक का काम एक में हीरा जड़ा : उन्होंने बताया कि दूसरा स्वर्ण मंडित मुकुट गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले सिंजारा महोत्सव पर शृंगार से पहले भगवान को धारण कराया जाएगा और मेहंदी पूजन के समय भगवान के लिए दो मुकुट बने हुए हैं. जिनमें से एक करीब डेढ़ सौ साल पुराना है. इनमें से एक पर सोने के साथ हीरे का काम है. जबकि दूसरे पर सोने के साथ माणक का काम है. ये मुकुट सिंजारा उत्सव से 3 दिन तक धारण रहेगा. उन्होंने बताया कि वैसे तो भगवान को धारण कराए जाने वाले आभूषणों और मुकुट की कोई कीमत नहीं होती. लेकिन जिस वक्त सोने के भाव ₹500 थे, उस वक्त मुकुट के लिए सोना खरीदा गया था. इसके साथ ही भगवान को मोती, सोना, पन्ना, माणक आदि के भाव स्वरूप नौलखा हार भी धारण कराया जाएगा.

भोग के तहत लगने वाले प्रसाद को भी शुद्धता सर्टिफिकेट : वहीं भगवान गणेश को हर दिन लड्डुओं का भोग भी लगाया जा रहा है. फिर इस प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित किया जाता है. इसे लेकर महंत कैलाश शर्मा ने स्पष्ट किया की मोती डूंगरी गणेश मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ((FSSAI)) से भोग के तहत लड्डू प्रसाद की शुद्धता के लिए सर्टिफिकेशन मिला हुआ है. ये राज्य का पहला मंदिर है जिसे प्रसाद की गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए यह टैग दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के तहत घी, पानी और अन्य खाद्य सामग्री की जांच होती हैं. उसके बाद एफएसएसएआई सर्टिफिकेट दिया जाता है. इसको लेकर के कुछ नियम बने हुए हैं, जो स्वास्थ्य और सफाई से जुड़े हुए हैं. ऐसे में मंदिर परिसर में एक अलग हॉल बनाया हुआ है. जहां सारा प्रसाद तैयार किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बाहर से जो भी भक्त प्रसाद लेकर के आते हैं, उसे बाहर ही चढ़ा दिया जाता है. भगवान को लगने वाले बाल भोग, राजभोग जैसे प्रसाद सब मंदिर में ही बनते हैं.