बूंदी में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां, 50 से लेकर 8 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध - GANESH CHATURTHI 2025

गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. बूंदी में भी मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं.

गणेश उत्सव की तैयारियां
गणेश उत्सव की तैयारियां
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 11:05 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 12:00 PM IST

बूंदी : शहर की गलियों और मोहल्लों में 'गणपति बप्पा मोरया' की गूंज सुनाई देने लगी है. गणेश चतुर्थी नजदीक है और इस पर्व को लेकर बूंदी शहर और आसपास के कस्बों में तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है. वहीं, मूर्तिकार इन दिनों दिन-रात अपनी कला से आस्था को आकार देने में जुटे हुए हैं. मिट्टी और रंगों से सजीव होती भगवान गणेश की प्रतिमाएं अब दुकानों और कार्यशालाओं में अंतिम रूप ले रही हैं.

आस्था को आकार देते हाथ : बूंदी शहर के देवपुरा इलाके में रहने वाले मूर्तिकार फत्ताराम राठौर पिछले तीन महीनों से लगातार प्रतिमाएं बना रहे हैं. उनकी कार्यशाला में इस समय हर ओर भगवान गणेश के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं. कहीं छोटा सा बाल गणेश तो कहीं आठ फीट ऊंची भव्य प्रतिमा. फत्ताराम बताते हैं कि उन्हें इस बार भी अनेक गणेशोत्सव समितियों से ऑर्डर मिले हैं. समितियां पहले से बुकिंग कराकर अपनी पसंद और आवश्यकतानुसार प्रतिमा बनवाती हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो बिना ऑर्डर दिए सीधे मूर्ति खरीदने पहुंचते हैं. उनके लिए भी अलग-अलग आकार और डिजाइन की प्रतिमाएं तैयार रखी गई हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कार्यशाला में 50 रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. छोटी मूर्तियां आमतौर पर घरों में विराजित करने के लिए ली जाती हैं, जबकि बड़ी और भव्य प्रतिमाएं समितियां सार्वजनिक गणेशोत्सवों में स्थापित करती हैं.

बूंदी में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां

परिवार का सामूहिक श्रम : प्रतिमाएं बनाने का यह कार्य केवल फत्ताराम तक सीमित नहीं है. उनके पूरे परिवार ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है. पत्नी मंजूबाई, भाई डालूराम, उसकी पत्नी मोतकी बाई और जीजा नोजाराम सोलंकी सभी लोग दिन-रात इस काम में हाथ बंटाते हैं. कोई मिट्टी गूंधता है, कोई सांचे में भरता है, कोई रंग-रोगन करता है तो कोई अंतिम सजावट करता है. इस सामूहिक श्रम का परिणाम यह है कि प्रतिमाएं न केवल सुंदर बनती हैं, बल्कि उनमें आस्था और परिवार के सामंजस्य की झलक भी मिलती है. यह मेहनत ही है जो प्रतिमाओं को जीवंत और आकर्षक बनाती हैं.

बाजारों में बिकने के लिए तैयार प्रतिमाएं
बाजारों में बिकने के लिए तैयार प्रतिमाएं

मिट्टी से बाजार तक की यात्रा : गणेश प्रतिमाओं का निर्माण आसान काम नहीं है. सबसे पहले मूर्तिकार मिट्टी और प्लास्टर को अच्छी तरह गूंधते हैं, फिर सांचे के जरिए प्रतिमा की मूल संरचना तैयार होती है. इसके बाद महीनों तक प्रतिमाओं को सुखाने, पालिश करने और रंग भरने का काम चलता है. हर प्रतिमा में महीन नक्काशी, आभूषणों की सजावट और भाव-भंगिमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है. बाजार तक पहुंचते-पहुंचते एक प्रतिमा में सैकड़ों घंटे की मेहनत शामिल होती है. यही कारण है कि छोटी प्रतिमा से लेकर बड़ी प्रतिमा तक, हर एक का अपना-अलग महत्व और कीमत होती है.

प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार
प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार

समितियों की तैयारियां, उत्सव में उमंग : बूंदी गणेश महोत्सव समिति के संयोजक महावीर जैन ने बताया कि इस बार उत्सव को और भव्य बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है. शहर की विभिन्न गणेश समितियां पहले से सक्रिय हो गई हैं. शोभायात्रा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर जिम्मेदारी बांटी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि व्यापारी, समाजसेवी और आमजन सभी इस आयोजन में बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं. उत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, भजन संध्या, नृत्य-नाटक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

बूंदी की विशेष शोभायात्रा : गणेश महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व सभापति महावीर मोदी ने बताया कि गणेश महोत्सव की बात हो और बूंदी की शोभायात्रा का जिक्र न आए, यह संभव नहीं. यहां हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर बालचंद पाड़ा से निकलने वाली विशाल शोभायात्रा पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र रहती है. करीब 6 किलोमीटर लंबी यह शोभायात्रा प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोगों को खींच लाती है. शोभायात्रा में स्थानीय समितियों की प्रतिमाएं शामिल होती हैं. वहीं, बाहर से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक झांकियां भी इसमें विशेष आकर्षण रहती हैं. शाम होते ही शहर की सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है. लोग घरों की छतों और दुकानों के बाहर खड़े होकर गणेशजी के दर्शन करते हैं. बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हर वर्ग के लोग इस शोभायात्रा में आस्था और उत्साह के साथ शामिल होते हैं.

गणेशोत्सव संस्कृति और समाज का संगम : समिति प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और एकजुट करने का माध्यम भी है. समितियां इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं जिनमें सामाजिक संदेश निहित होता है.

  1. गणेश चतुर्थी की तिथि : 27 अगस्त
  2. प्रतिमाओं की रेंज : 50 रुपये से 8,000 रुपये तक
  3. निर्माण में लगा समय : 3 महीने
  4. प्रमुख शोभायात्रा : बालचंद पाड़ा से निकलने वाली 6 किलोमीटर लंबी यात्रा
  5. विशेष आकर्षण : बाहर से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक झांकियां

पढे़ं. गणेशोत्सव पर खास: 800 साल पुरानी कला से सजी मेवाड़ की प्रतिमाएं, देश-विदेश में बढ़ी मांग

बूंदी में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां

पढे़ं: गणेश महोत्सव 27 अगस्त से, भीलवाड़ा सहित 6 जिलों में बांटी जाएंगी इको-फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं

बाजारों में बिकने के लिए तैयार प्रतिमाएं

प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार

पढे़ं. गणेश उत्सव : शहर में बनाए जा रहे इको फ्रेंडली गणपति बप्पा, जानिये खासियत

पढे़ं. मोती डूंगरी गणेश जी के 9 दिन चलेगा जन्मोत्सव कार्यक्रम, 14600 किलो की सामग्री से तैयार होंगे मोदक

पढे़ं. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 251-251 किलो के दो मोदकों के साथ सवा लाख लड्डुओं की सजी झांकी

बूंदी में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां, 50 से लेकर 8 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध

