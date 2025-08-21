चंडीगढ़: देशभर में हर साल श्री गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार 27 अगस्त को मनाया जाएगा. जिसके चलते गणेशोत्सव की धूम अभी से देश भर में नज़र आ रही है. चंडीगढ़ के सेक्टर-47 में कालीबाड़ी मंदिर और बैकुंठ धाम में गणेश चतुर्थी की तैयारियां की जा रही है.

चंडीगढ़ में श्री गणेश चतुर्थी की धूम: इस दौरान यहां पर मिनी मुंबई और कोलकाता जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि चंडीगढ़ में श्री गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए कोलकाता से कारीगर पहुंचे हैं. ये मूर्तियां श्री गणेश चतुर्थी को बेहद खास बनाती है. मूर्ति खरीदार भी यहां पहुंच रहे हैं. कुछ लोग ऑर्डर पर मूर्तियां बनवा रहे हैं. आपको बता दें कि ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली है.

श्री गणेश चतुर्थी का पर्व (Etv Bharat)

दूर-दूर से आते हैं मूर्ति खरीदार: कोलकाता के कारीगरों ने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए श्री गणेश जी की प्रतिमा को मिट्टी से बनाया है. मूर्ति बनाने के लिए बांस की लकड़ी और घास का इस्तेमाल किया गया है. मूर्ति कलाकार ने बताया कि चंडीगढ़ के सबसे ज्यादा खरीदार है और इस बार शहर के आसपास के अलावा, हिमाचल के ग्राहक भी बड़ी संख्या में मूर्ति खरीदने पहुंच रहे हैं. दूर-दराज के लोग मूर्ति का ऑर्डर देते हैं और पूजन के दिन बप्पा को घर लेकर जाते हैं.

चंडीगढ़ में श्री गणेश चतुर्थी की धूम (Etv Bharat)

क्या है खासियत?: मूर्ति कारीगर राजू ने बताया कि श्री गणेश जी की प्रतिमा को दो लोग मिलकर तैयार करते हैं. एक दिन में दस प्रतिमाएं तैयार की जाती है. वहीं, इनके पास न्यूनतम 200 से लेकर 10 हजार रुपये तक की प्रतिमाएं मिल जाएंगी. श्री गणेश चतुर्थी के लिए लगातार आसपास के कई जिलों में ऑर्डर आ रहे हैं, जिसके कारण वे सुबह से लेकर रात तक इन प्रतिमाओं को बनाने में जुटे हुए हैं.

गंगा नदी की मिट्टी का किया इस्तेमाल (Etv Bharat)

गंगा नदी की मिट्टी का किया इस्तेमाल: मूर्ति कारीगर राजू ने बताया कि सभी मूर्तियां हाथों से बनाई जाती है, जिसके ऊपर अपने हाथों से वे रंग भरते हैं. ये मूर्तियां काफी आकर्षित लगती हैं. कारीगर कड़ी मेहनत कर इन मूर्तियों को खूब उत्साहित होकर बनाते हैं. इन मूर्तियों से ही इन कारीगरों का घर चलता है. इन मूर्तियों को बनाने के लिए गंगा नदी की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही यहां की मिट्टी भी मिक्स की जाती है, जिसके चलते विसर्जन के समय सभी मूर्तियां पानी में जल्दी ही घुल जाती है. इन मूर्तियों से न तो नदियां दूषित होती है और ना ही पानी की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ता है.

घग्गर नदी में होगा विसर्जन (Etv Bharat)

मूर्तियां बनाने के आए ऑर्डर: बैकुंठ धाम के कारीगर ने बताया कि बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए कलकत्ता की मिट्टी के साथ गंगा की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है. भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए ये मिट्टी पवित्र मानी जाती है. कारीगर ने बताया कि इस बार उनके पास चंडीगढ़ के अलावा, पंजाब-हरियाणा-हिमाचल से भी श्री गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने के ऑर्डर आए हैं. जिसके कारण इन प्रतिमाओं को समय से मुहैया करने के लिए लगातार कार्य करने में कारीगर जुटे हैं. इन कारीगरों का कहना है कि इस बार इतने ऑर्डर आए हैं कि हम कई लोगों को वापस भेज रहे हैं. हमारे पास ऑर्डर बुक करने के लिए अब मिट्टी भी खत्म हो चुकी है.

गंगा नदी की मिट्टी का किया इस्तेमाल (Etv Bharat)

घग्गर नदी में होगा विसर्जन: बीते सालों से चंडीगढ़ और उसके आसपास वाले इलाकों में श्री गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है. चंडीगढ़ में नदी न होने की वजह से सभी श्रद्धालु घग्गर नदी में श्री गणेश मूर्ति का विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं. इस बार भी घग्गर नदी में ही गणेश विसर्जन किया जाएगा.

कोलकाता से आए मूर्ति कारीगर (Etv Bharat)

