CM रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में किए दर्शन, गणेश चतुर्थी की दी ये शुभकामनाएं - GANESH CHATURTHI 2025

देशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणपति पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 2:02 PM IST

नई दिल्ली: पूरे देश भर में आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है. देशभर के अलग-अलग मंदिरों से गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां की जा रही है. देश की राजधानी दिल्ली में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है. इसी बीच आज गणेश चतुर्थी के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुबह कनॉट प्लेस स्थित गणेश और प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन किया. इस मौके पर उनके साथ एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल भी मौजूद रहे उन्होंने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी के दर्शन किए.

गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु हमारे देश के सभी काम निर्विघ्न संपन्न करें, दिल्ली को प्रगति की राह पर लेकर जाए और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न हमारे विकास पद की राह में ना आए, यही मैने प्रभु के चरणों में कामना की है और गणेश जी महाराज अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बना कर रखें.

सबके जीवन में नई सफलताएँ, नई खुशियाँ भर दें: रेखा गुप्ता ने कहा है आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कनॉट प्लेस स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा एवं दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. मंगलमूर्ति गणपति के अनेक रूप जीवन में बुद्धि, विवेक, सफलता और समृद्धि का वरदान देते हैं. उनकी महिमा ही ऐसी है कि जहाँ विनायक विराजते हैं, वहाँ आनंद, सौभाग्य और मंगल का वास होता है. हे गणपति बाप्पा, दिल्ली के हर घर-आँगन को अपने आशीष से आलोकित करें और सबके जीवन में नई सफलताएँ, नई खुशियाँ भर दें.

देशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणपति की स्थापना लोग मंदिरों में घरों में और चौक चौराहों पर करते हैं. देश भर में ऐसी मान्यता मानी जाती है कि भगवान गणपति की स्थापना करने से इस 10 दिनों में भगवान गणपति से जो मांगा जाता है वह भगवान पूर्ण करते हैं. महाराष्ट्र के साथ-साथ आप देश के हर कोने में गणपति पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है.

