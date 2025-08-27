ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना - CM BHAJAN LAL SHARMA

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की.

CM Bhajan Lal Sharma
मोतीडूंगरी गणेशजी के दर्शन करते सीएम शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read

जयपुर: गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर स्थित प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए. उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मंगल कामना की.

सीएम शर्मा ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि के दाता हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हो रही है. हमारा प्रदेश हरियाली राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है. साथ ही किसान, महिला, युवा और गरीब के विकास से विकसित राजस्थान के संकल्प को गति मिल रही है. सीएम ने कामना की कि भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि आए.

पढ़ें: प्रथम पूज्य गणेश गुलाबी नगरी की करते हैं रक्षा, हर शासक ने गणपति उपासना को दिया राजकीय संरक्षण

भाजपा मुख्यालय पर भी हुई पूजा: इसी क्रम में गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेश और देश में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए सभी देशवासियों को पर्व की बधाई दी. राठौड़ ने कहा कि यह पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. प्रार्थना है कि गणपति बप्पा सभी की जीवन यात्रा से विघ्नों को दूर करें. यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ हर किसी के जीवन में मंगल और कल्याण लाए, भगवान गजानन सभी को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें.

जयपुर: गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर स्थित प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए. उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मंगल कामना की.

सीएम शर्मा ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि के दाता हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हो रही है. हमारा प्रदेश हरियाली राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है. साथ ही किसान, महिला, युवा और गरीब के विकास से विकसित राजस्थान के संकल्प को गति मिल रही है. सीएम ने कामना की कि भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि आए.

पढ़ें: प्रथम पूज्य गणेश गुलाबी नगरी की करते हैं रक्षा, हर शासक ने गणपति उपासना को दिया राजकीय संरक्षण

भाजपा मुख्यालय पर भी हुई पूजा: इसी क्रम में गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेश और देश में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए सभी देशवासियों को पर्व की बधाई दी. राठौड़ ने कहा कि यह पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. प्रार्थना है कि गणपति बप्पा सभी की जीवन यात्रा से विघ्नों को दूर करें. यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ हर किसी के जीवन में मंगल और कल्याण लाए, भगवान गजानन सभी को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOTI DUNGRI GANESH TEMPLE IN JAIPURGANESH CHATURTHI IN JAIPURBJP STATE PRESIDENTCM BHAJAN LAL SHARMA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में कमजोर हुआ मानसून, IMD ने बताया अब किस तारीख को बरसेंगे मेघ

राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग

राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज, कहा- हर सैनिक को मिलेगी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग

जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.