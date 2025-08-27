जयपुर: छोटी काशी जयपुर में कई प्राचीन मंदिर है, हर मंदिर का अपना अलग इतिहास है. इन्हीं में से एक है जयपुर के आमेर स्थित श्वेत आक से बने गणपति का मंदिर. इस मंदिर की स्थापना 450 वर्ष पहले मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाई थी. इसमें श्वेत आक यानी सफेद आकड़े की जड़ से बने गणेशजी की स्थापित हैं. गणेश चतुर्थी पर इस मंदिर में विशेष सजावट की गई है. यहां विभिन्न रंग बिरंगे फूलों की झांकी सजाई गई. भगवान गणेश को मोदकों का भोग लगाया गया.

सफेद लकड़ी से बने होने के कारण इसे श्वेत आक गणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है. यहां हर साल गणेश चतुर्थी पर मेले का आयोजन होता है. मंदिर में रंग बिरंगे फूलों की झांकी सजाई जाती है और विशेष पोशाक धारण करवाई जाती है.

क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी और भक्त. (ETV Bharat Jaipur)

दो गणेश प्रतिमाएं हैं : मंदिर पुजारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि मंदिर को बावड़ी के ऊपर स्थापित किया गया है. अमूमन हर गणेश मंदिर में एक ही गणेश जी की प्रतिमा होती है, लेकिन इस मंदिर में गणेश जी की दो प्रतिमाएं है. ऊपर वाली प्रतिमा सफेद आंकड़े की जड़ से बनी है, जबकि नीचे वाली मूर्ति पाषाण की है. राजा महाराजा जब युद्ध में जाते थे, तो नीचे वाली मूर्ति को अपने साथ में लेकर जाते थे. उसी की पूजा अर्चना करते थे. जब युद्ध में जीतकर वापस लौटते थे तो वापस मूर्ति को यहां लाकर स्थापित कर दिया करते थे.

हस्तिनापुर से लाई गई गणेशजी की प्रतिमा: टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा ने बताया कि राजा मानसिंह प्रथम हस्तिनापुर से सफेद आक के गणेशजी की मूर्ति लेकर आए थे. इसकी आमेर में स्थापना करवाई थी. यहां बावड़ी बनी हुई थी. 18 खंभों के ऊपर गणपति मंदिर का निर्माण करवाया गया था. उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर के राजा ने इस प्रतिमा को वापस लाने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन दो प्रतिमाएं देखकर सेना के लोग भ्रमित हो गए और वापस चले गए. यहां गुजरात के औदीच्य ब्राह्मण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं.