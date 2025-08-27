जयपुर: गुलाबी नगर का हर कोना गणेश भक्ति के रस से सिंचित है. नगर स्थापना के साथ ही जिन सिद्ध गणेश धामों को शहर का संरक्षक माना गया, वे आज भी सुख-समृद्धि और मंगल के शाश्वत प्रहरी बने हुए हैं. जयपुर के गढ़ गणेश, मोती डूंगरी और नहर के गणेश मंदिर सहित सभी प्रमुख धामों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा.
गणपति के जयकारों से गूंजा गुलाबी नगर : जयपुर के सभी प्रमुख मंदिरों में बुधवार सुबह से ही 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे गूंजते रहे। भक्ति भाव से लबरेज वातावरण में हर कोई गणेश जी के दर्शन करने आतुर नजर आया. गणपति के दर्शन मात्र से ही बुद्धि, बल, विवेक और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. गजमुख स्वरूप हमें स्मरण कराता है कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि करुणा और संतुलित बुद्धि भी है. यही दर्शन आज गणेश चतुर्थी के उत्सव में जयपुर के हर मंदिर और हर भक्त के जीवन में साकार हुए. जयपुरवासियों ने अपने घरों के द्वार पर भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर अभिषेक किया. सिंदूर का चोला, जनेऊ और पोशाक धारण कराई गई. दूर्वा, पाटा, मोदक, गुड़धानी और चूरमा का भोग अर्पित कर मंगलकामनाएं की गईं.
गढ़ गणेश में 365 सीढ़ियों के बाद विनायक के दर्शन : जयपुर की बसावट से पहले ही नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थापित गढ़ गणेश मंदिर में बुधवार अलसुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु 365 सीढ़ियां चढ़कर बिना सूंड वाले गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे. यहां मंदिर परिसर में विशेष चूरमा प्रसाद का वितरण किया गया. यहां श्रद्धालुओं ने बताया कि सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है. चूंकि ये मंदिर जयपुर का सबसे पहला गणेश धाम है, ऐसे में यहां दर्शन करने के बाद ही अन्य गणेश मंदिरों में जाने की उनकी मान्यता है. वहीं, एक अन्य श्रद्धालु ने बताया कि वो यहां पर हर बुधवार को दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. आज बुधवार भी है और गणेश चतुर्थी भी है. ऐसे में विशेष संयोग के बीच भगवान के दर्शन करने के लिए वो यहां पहुंचे.
मोतीडूंगरी गणेश : हीरे-जड़े मुकुट और नौलखा हार से अलंकृत : छोटी काशी जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर बुधवार को श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा. यहां सुबह 5 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई. शंकरगढ़ी की तलहटी में स्थित गणपति को इस अवसर पर हीरे जड़ा स्वर्ण मुकुट, नौलखा हार और चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया गया. यहां भक्तों की कतारें जेएलएन रोड तक लगी रहीं. वहीं, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई. साथ ही पहली मर्तबा एआई कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. इससे आखिरी श्रद्धालु तक दर्शन का असल आंकड़ा सामने आएगा.
नहर के गणेश : दक्षिणावर्ती सूंड वाले राजसी रूप में दर्शन : प्राचीन नहर गणेश मंदिर भी श्रद्धालुओं से गुलजार रहा. यहां दक्षिणावर्ती सूंड और दक्षिणाभिमुख स्वरूप में विराजमान प्रथम पूज्य को राजशाही पोशाक पहनाई गई. स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण कर्ण अलंकारों से सजे गणपति के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे. यहां माउंट रोड से ही मंदिर में प्रवेश के लिए बेरिकेडिंग करते हुए महिला पुरुषों की अलग-अलग कतार बनाई गई. महंत जय शर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव कार्यक्रमों से पहले यहां भस्म से तैयार विग्रह का दूर्वा अभिषेक किया जाता है. भगवान के पूरे वर्ष राजसी रूप के दर्शन होते हैं. सिंजारे से पहले भगवान को नया चोला धारण कराया गया था. ऐसे में मंदिर के पट बंद रखे गए थे.
पूजन मुहूर्त और परंपरा : शास्त्रों के अनुसार गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय आज मध्याह्नकाल वृश्चिक लग्न में 11:13 से 1:45 बजे तक रहेगा, जिसमें दोपहर 12:11 से 1:45 का समय सबसे शुभ बताया गया है. इसके अलावा चौघड़ियों के अनुसार सुबह 6:08 से 9:18 तक रहा. लाभ व अमृत 10:53 से 12:28 तक और दोपहर 3:39 से शाम 6:49 तक चर व लाभ में पूजन और खरीदारी को श्रेष्ठ माना गया है.