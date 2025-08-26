ETV Bharat / state

लकड़ीमंडी, चौक, अलीगंज और हुसैनगंज तक जगह-जगह भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां बिक रही हैं.

गणेश चतुर्थी 2025
गणेश चतुर्थी 2025 (Photo credit: ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 9:04 PM IST

लखनऊ/बांदा/अलीगढ़ : गणेश चतुर्थी 2025 के पर्व पर राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. लकड़ीमंडी से लेकर चौक, अलीगंज और हुसैनगंज तक जगह-जगह भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां बिक रही हैं. इस बार बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा रामलला की मूर्ति के तर्ज पर बनी गणेश प्रतिमाओं की हो रही है.

लखनऊ में इको फ्रेंडली मूर्तियों की धूम (Video credit: ETV Bharat)

इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार : लकड़ीमंडी में बंगाल से आए कारीगर इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. मूर्तिकारों का कहना है कि मूर्ति बनाने की तैयारी छह महीने पहले से शुरू कर दी जाती है. मिट्टी से बनी इन मूर्तियों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर पर ही आसानी से विसर्जन किया जा सकता है और नदी में डालने पर ये पानी में घुलकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचातीं.

कोलकाता से आए कारीगर
कोलकाता से आए कारीगर (Photo credit: ETV Bharat)


18 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध : व्यापारी चंदन ने बताया कि इस बार रामलला की मूर्ति की तरह डिजाइन वाली गणेश प्रतिमा की मांग सबसे ज्यादा रही. बाजार में 100 रुपये से लेकर 18 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. अगले साल रामलला की मूर्तियों की तर्ज पर बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं तैयार की जाएंगी.

गणेश चतुर्थी 2025
गणेश चतुर्थी 2025 (Photo credit: ETV Bharat)

पीओपी की मूर्तियां नहीं आ रहीं पसंद : व्यापारी राहुल का कहना है कि पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) की मूर्तियां अब लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं. पीओपी की मूर्तियां विसर्जन में गलती नहीं हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है. यही वजह है कि लोग मिट्टी की मूर्तियों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. हम लोग फूड कलर और इको फ्रेंडली रंगों से प्रतिमाएं सजाते हैं, जिससे पानी और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती.

कारीगरों ने तैयार की मूर्ति
कारीगरों ने तैयार की मूर्ति (Photo credit: ETV Bharat)


गुजरात और मुंबई से मंगवाईं मूर्तियां : अमिता गुप्ता ने बताया कि वह गुजरात और मुंबई से मूर्तियां मंगवाती हैं. कहती हैं कि इस बार हर बजट के हिसाब से मूर्तियां उपलब्ध हैं. 100 रुपये से लेकर 70 हजार रुपये तक की प्रतिमाएं हमारे पास हैं. उत्तर भारत में भी गणेश चतुर्थी अब उतनी ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जितनी महाराष्ट्र और गुजरात में मनाई जा रही है.



मूर्ति खरीदने पहुंचीं सोनू ने बताया कि उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति के साथ लड्डू गोपाल और झूमर भी खरीदा है. हर साल बाजार में कुछ नया देखने को मिलता है. इस बार भी इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं कि नजरें टिकती ही नहीं. रोजी सोनकर ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि हमारी सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि गणपति बप्पा सबके दुख हर लें और सब पर आशीर्वाद बरसाएं.



गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इसके लिए शहर में पंडाल सजने लगे हैं. झूलेलाल पार्क में बड़े स्तर पर मूर्ति विसर्जन होगा. गोमती नदी किनारे पंडालों की विशेष सजावट की गई है. वहीं जिला प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की तैयारियां मुकम्मल कर ली है.

बांदा में दो मूर्तिकार भाइयों ने बनाई मूर्ति
बांदा में दो मूर्तिकार भाइयों ने बनाई मूर्ति (Photo credit: ETV Bharat)

बांदा में दो मूर्तिकार भाइयों ने बनाई AI पैटर्न की प्रतिमाएं : गणेश उत्सव की बुधवार से शुरुआत हो रही है. इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पैटर्न की बनीं मूर्तियों की डिमांड बाजार में देखने को मिली है. बांदा में एआई जनरेट फोटो को देखकर यहां के दो मूर्तिकार भाइयों ने भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाया है, जहां पर एक मूर्ति बाल गणेश के रूप में है तो वहीं दूसरी मूर्ति राधा कृष्ण की है. इसके अलावा भी कई मूर्तियों को इनको द्वारा बनाया गया है.

बांदा में दो मूर्तिकार भाइयों ने बनाई मूर्ति
बांदा में दो मूर्तिकार भाइयों ने बनाई मूर्ति (Photo credit: ETV Bharat)

बांदा शहर के जेल रोड इलाके के रहने वाले मूर्तिकार दोनों भाइयों रामजी और श्यामजी ने बताया कि पिछले लगभग 25 साल से वह लोग मूर्तियों को बनाने का काम करते चले आ रहे हैं. हर साल सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां बनाते हैं. इस बार गणेश उत्सव को लेकर लोगों की यह डिमांड थी कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भगवान की फोटो बना देता है. उन्होंने बताया कि AI की फोटो देखकर बिना सांचे के ही अपने हाथ से इन मूर्तियों को बनाया है.

अलीगढ़ में किया गया ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का वितरण : जिले में गणेश चतुर्थी से पहले पर्यावरण संरक्षण और नदियों को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अनोखी पहल की गई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में अचलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में महिलाओं को स्वदेशी ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया गया. इस अवसर पर विभाग प्रचारक गोविंद ने उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व बनना चाहिए.

स्वयंसेवक संघ अलीगढ़ के प्रचारक गोविंद ने बताया कि अलीगढ़ के अचलेश्वर महादेव मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का वितरण का कार्यक्रम रखा है. ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की इस पहल ने पूरे शहर में सकारात्मक संदेश दिया है.


