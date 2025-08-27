ETV Bharat / state

गोबर से गढ़े गणपति : 11 हजार प्रतिमाओं से गूंजा पर्यावरण और आस्था का संदेश - GANESH CHATURTHI 2025

भरतपुर में 'स्वर्ग' संस्था से जुड़ी महिलाओं ने गाय के गोबर से गणेशजी की प्रतिमाएं बनाई है. ये प्रतिमाएं ईको फ्रेंडली है.

ganesh chaturthi 2025
गाय के गोबर से बनी गणेशजी की प्रतिमाएं (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 1:37 PM IST

भरतपुर: गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही बाजार पीओपी और चमकीले रंगों की मूर्तियों से पट जाता है, लेकिन इनका असर नदियों और तालाबों पर जहर बनकर उतरता है. ऐसे समय में भरतपुर की 'स्वर्ग' संस्था ने परंपरा और प्रकृति को जोड़ते हुए एक अनोखी पहल की है. संस्था की महिलाओं ने देशी गाय के गोबर से करीब 11 हजार गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं. यह प्रतिमाएं न सिर्फ पूरी तरह ईको-फ्रेंडली हैं, बल्कि घर-घर में बरकत का प्रतीक भी मानी जा रही हैं. इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिला है और समाज को यह संदेश कि त्योहार श्रद्धा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का जरिया भी बन सकते हैं.

संस्था प्रबंधक बलवीर सिंह ने बताया कि महिलाओं ने गाय के गोबर से करीब 11 हजार गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं. छोटे-बड़े सभी आकार 3 इंच, 5 इंच, 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच तक उपलब्ध हैं. इनमें से अधिकतर प्रतिमाएं बिक चुकी हैं.

'स्वर्ग' संस्था के प्रबंधक बलवीर सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

शास्त्र और विज्ञान दोनों की पुष्टि: बलवीर ने बताया कि गोबर को भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया है. शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के अंशों से गणेश जी की उत्पत्ति की थी. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन काल में हर घर में गोबर या मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जाती थी. पूजा के बाद इन्हें खेत, नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता था. नतीजा यह कि न तो जल प्रदूषित होता था और न ही भूमि बंजर, बल्कि गोबर और मिट्टी खेतों को उर्वर बना देते थे. आज विज्ञान भी मानता है कि गोबर में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है. इस तरह गोबर से बनी गणेश प्रतिमा आस्था के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है.

महिलाओं की मेहनत, समाज का संबल: बलवीर ने बताया कि इन प्रतिमाओं के पीछे सैकड़ों महिलाओं की मेहनत छुपी है. दिन-रात जुटकर उन्होंने एक-एक प्रतिमा को गढ़ा है. उनका मानना है कि जब लोग इन गणेश प्रतिमाओं को अपने घर लाएंगे तो उनके परिवार की आय भी बढ़ेगी. इस तरह यह पहल न केवल पर्यावरण और आस्था से जुड़ी है, बल्कि महिलाओं की आर्थिकी और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी है.

खतरनाक हैं पीओपी मूर्तियां: बलवीर ने बताया कि आजकल बाजार में बिक रही पीओपी की मूर्तियों में प्लास्टिक, रासायनिक रंग और भारी धातुएं (जैसे पारा, शीशा) मिलाए जाते हैं. इनका विसर्जन तालाब और नदियों को जहरीला बना देता है. परिणामस्वरूप जलीय जीव मरने लगते हैं और प्रदूषित पानी मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. बलवीर सिंह का कहना था कि यदि हम मिट्टी और गोबर से बने गणेश जी को अपनाएं तो भूमि और जल दोनों सुरक्षित रहेंगे. यही सच्चा पर्यावरण संरक्षण है.

