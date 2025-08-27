ETV Bharat / state

दिल्ली के गणपति उत्सव में 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'एक पेड़ मां के नाम' की झलक देखने को मिली.

दिल्ली में गणेशोत्सव की धूम
दिल्ली में गणेशोत्सव की धूम (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 8:33 PM IST

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर आज देशभर में उत्सव का माहौल है. इस बार राजधानी दिल्ली के गणपति उत्सव में 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'एक पेड़ मां के नाम' की झलक देखने को मिली. पूर्वी दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर में दिल्ली के सबसे पुराने गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है. 23 वर्षों से हर बार एक नई और अलग थीम पर पंडाल को सजाया जाता है. इन बार गणपति उत्सव का पंडाल 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम सजा है. पंडाल में बप्पा के मूर्ति के साथ भारतीय सेना के जवानों की झलक भी दिख रही है. साथ ही देश को गौरवान्वित करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की फोटो और डुप्लीकेट मिसाइल भी रखी गई है. पंडाल में गणेश मूर्ति की स्थापना खूब धूमधाम, ढोलबाजे और कलश यात्रा के साथ किया गया. यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए. लक्ष्मी नगर स्थित बैंक एनक्लेव के डीडीए क्रिकेट ग्राउंड में श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली द्वारा इस का आयोजन किया गया.

हर वर्ष एक विशेष थीम

मंडल के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र लड्डा ने बताया कि पिछले 23 साल से जोरदार ढंग से दिल्ली में गणपति उत्सव मनाते आ रहे हैं. महाराष्ट्र में यह उत्सव काफी धूमधाम के मनाया जाता हैं. 2002 में जब पहली बार इस का आयोजन किया गया तब दिल्ली में कुछ ही इलाकों में छोटे पैमाने पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता था. हर वर्ष प्रयास रहता है कि पंडाल को समसामयिक टीम पर सजाया जाए. हर बार विशेष थीम रखते हैं. इस साल उत्सव में 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'एक पेड़ मां' के नाम की छाप है. भारत निर्मित रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा. पंडाल में आकाश, अग्नि मिसाइल और तेजस के मॉडल आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगे. वहीं पिछले कुछ वर्षों में चंद्रयान, विकसित भारत 2047, प्लास्टिक फ्री और क्लीन इंडिया जैसी थीमों को दर्शाया गया था. थीम निर्धारण के समय सदस्यों का प्रयास रहता है कि भारत सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए थीम चुनी जाए. ऑपरेशन सिंदूर थीम रखने का मुख्य कारण देश के वीर जवानों को सलामी देने का एक अनोखा जरिया है.

दिल्ली के गणपति उत्सव (ETV Bharat)

शोभा यात्रा और स्थापना
इस बार गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की विषेश पूजा-अर्चना करने का विधान है. 24वां "दिल्ली का महाराजा गणेश महोत्सव" इस वर्ष 27 अगस्त को शोभा यात्रा के साथ भगवान गणपति को मूर्ति की स्थापना की गई. स्थापना दिवस वाले दिन साधु संतों द्वारा पूरे विधिविधान के साथ बप्पा को स्थापित किया गया. 31 अगस्त चलने वाले इस उत्सव में रोज भगवान गणेश को कई स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ घर के बने मोदकों का भोग लगाया जाएगा.

दिल्ली के गणपति उत्सव
दिल्ली के गणपति उत्सव (ETV Bharat)

भक्तों के लिए विशेष इंतजाम

वहीं उत्सव में हिस्स लेने वाले भक्तों के लिए प्रथम और अंतिम दिन भंडारे की व्यवस्था की जाती है. बाकी दिनों के लिए फूड कोर्ट बनाया जाता है. जहां लोग पुरानी दिल्ली के जायकों का आनंद किफायती दाम पर उठाते हैं. इसके अलावा रोज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. साथ ही धार्मिक आयोजन के साथ-साथ मंडल हमेशा सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों के लिए भी समर्पित रहता है. इसमें पंडाल में गौ सेवा, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य चिकित्सा कैम्प, निर्धन कन्या विवाह और पर्यावरण-अनुकूल विसर्जन की भी झलक देखने को मिलती है.

दिल्ली में गणेशोत्सव
दिल्ली में गणेशोत्सव (ETV Bharat)

इको-फ्रेंडली गणपति भगवान

गणेश उत्सव में हर वर्ष छोटे साइज के इको-फ्रेंडली गणपति भगवान की मूर्ति विराजी जाती है. गणपति का विसर्जन यमुना में नहीं, बल्कि पंडाल में बने बड़े जलाशय में किया जाता है. लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हजारों मूर्तियों का विसर्जन कर उस जल का उपयोग पौधारोपण में किया जाता है. इससे न केवल यमुना प्रदूषण से बचती है बल्कि ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ता. इस पंडाल से भक्तों की मुख्य आस्था जुड़ी हुई है. हर वर्ष लोग अपनी मनोकामनाओं की पर्ची पंडाल में बने एक बॉस में डालते हैं. इस आस्था के साथ की बप्पा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे.

शोभा यात्रा और स्थापना
शोभा यात्रा और स्थापना (ETV Bharat)

पंडाल का मुख्य आकर्षण

पंडाल का मुख्य आकर्षण इसकी सजावट और क्षेत्रफल है. लड्डा बताते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में श्री गणेश सेवा मंडल, दिल्ली का पंडाल दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों की तुलना में काफी बड़ा है. इस पंडाल की केवल स्टेज 20x48 फिट का है जहां बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाएगी और भक्त दर्शन करेंगे. वहीं दूसरा स्टेज भी 20x48 फिट का ही हैं इस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे. साथ ही पूरे पंडाल का दायरा 95x410 फिट का है. वहीं इसकी ऊंचाई 22 फिट है. साथ ही भक्तों को आने जाने में दिक्कत न हो इसलिए पूरे पंडाल को वुडेन फ्लोर के ऊपर बनाया गया है. वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टीवी के मशहूर और चर्चित धारावाहिक ' तारक मेहता का उल्टा चश्मा ' के निदेशक अपनी टीम के साथ उत्सव में मौजूद रहेंगे.

