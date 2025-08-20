जयपुर: गणेश चतुर्थी से पहले ही छोटी काशी के गणेश मंदिरों में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ रहा है. बुधवार से शहर के प्रमुख मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में नौ दिवसीय भगवान श्रीगणेशजी महाराज जन्मोत्सव का आगाज हुआ. मंदिर में सजे सवा लाख मोदकों की भव्य झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया. इन मोदकों को बनाने में 14600 किलो सामग्री का उपयोग हुआ. इस दौरान भगवान गणपति को माणक-पन्ना जड़ित विशेष मुकुट से धारण कराया गया.

मोती डूंगरी गणेश जी: 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी महापर्व से पहले बुधवार को महोत्सव के आगाज के साथ प्रथम पूज्य के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी. भगवान गणेशजी की एक झलक पाने को श्रद्धालु आतुर दिखाई दिए. सवा लाख मोदकों की अद्वितीय झांकी का मुख्य आकर्षण 251-251 किलो के दो विशाल मोदक रहे. इनके साथ ही 51 किलो के 5 मोदक, 21 किलो के 21 मोदक और 1.25 किलो के 1100 मोदक भगवान को अर्पित किए गए. हजारों छोटे मोदकों से भी शृंगार कर प्रथम पूज्य को विशेष भोग लगाया गया. मोदकों को बनाने में 14600 किलो सामग्री का उपयोग हुआ. जिसमें 2,500 किलो घी, 3,000 किलो बेसन, 9,000 किलो शक्कर और 100 किलो मेवा सम्मिलित रहे. प्रसाद स्वरूप भक्तों को निशुल्क मोदक वितरित किए गए.

ब्रह्मपुरी स्थित नहर के गणेशजी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

नहर के गणेश जी: उधर, ब्रह्मपुरी स्थित प्राचीन श्री नहर के गणेशजी मंदिर में त्रिदिवसीय श्री गणेश जन्मोत्सव को लेकर मंदिर महंत पंडित जय शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त को गुरु-पुष्य पर सुबह 11 बजे प्रभु गणपति का पंचामृत अभिषेक कर नवीन पौषाक धारण करवाकर पूजा-अर्चना की जाएगी. श्री गणपति के समक्ष अथर्वशीर्ष और ऋगवेदोक्त गणपति मात्रिका के पठन किया जाएगा. वैदिक मंत्रों से 21 मोदक अर्पित किए जाएंगे और शाम को 251 दीपकों से महाआरती जाएगी. इस दौरान श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र वितरित किए जाएंगे. इसके बाद 25 अगस्त को मंदिर में ध्वज पूजन करके उसे स्थापित किया जाएगा. 25 से 26 अगस्त को शाम 5 बजे तक गणपति के नवीन चौला और शृंगार के लिए पारंपरिक रूप से 2 दिन पट मंगल रहेंगे. इस दौरान प्रभु गणपति के चित्र का पूजन और उतरे हुए चौले का दर्शन भक्तजन कर सकेंगे.

त्रिदिवसीय जन्मोत्सव: उन्होंने बताया कि 26 अगस्त शाम से 28 अगस्त तक त्रिदिवसीय जन्मोत्सव मनाया जाएगा. जिसमें 26 अगस्त को सिंजारा महोत्सव में गणपति के नवीन शृंगार के दर्शन भक्तजन कर सकेंगे. इस अवसर पर गणपति को विशेषरूप से बनाई गई लहरिया पोशाक और साफा धारण करवाकर असंख्य मोदक झांकी सजाई जाएगी. गणपति को मेंहदी अर्पित कर पूजन और आरती होगी. इसी मेंहदी और नवीन चौले की सिन्दूर का वितरण भी भक्तों को किया जाएगा. इसके बाद 27 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी का मुख्य पर्व मंगला आरती 5 बजे से शुरू होगा. इस दौरान गणपति की पूजा-अर्चना करके विशेषरूप से बनाई गई राजशाही पोशाक धारण करवाई जाएगी. 28 अगस्त को मंदिर परिवार की ओर से परंपरागत रूप से ऋषि पंचमी के पावन पर्व पर सप्तऋषियों का पूजन कर ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा.

परकोटे वाले गणेश जी: इसी तरह परकोटे वाले गणेश मंदिर में गुरुवार को पुष्य नक्षत्र अभिषेक से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी. मंदिर महंत अमित शर्मा ने बताया कि पुष्य नक्षत्र के पूजन के बाद 25 अगस्त को गणेश जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर शिखर पर ध्वजा अर्पण की जाएगी. भगवान गणपति की फूल बंगला झांकी सजाकर 21000 लड्डुओं का भोग दूर्वा झांकी सजेगी. 26 अगस्त को भगवान गणपति के मेहंदी सिंजारा उत्सव मनाया जाएगा. भगवान को 101 किलो मेहंदी अर्पित की जाएगी.

गणेश जी को धारण कराएंगे सोने के वर्क का चोला: महंत परिवार की ओर से प्रथम पूज्य को मेहंदी अर्पण की जाएगी. इसके बाद महिलाएं मंदिर प्रांगण में एक-दूसरे को मेहंदी लगाएंगी. वहीं 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी महाराज का सुबह विभिन्न तीर्थों के जल से पंचामृत अभिषेक फलों के रसों से अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद भगवान को सोने के वर्क का चोला धारण कराया जाएगा. फूल बंगला झांकी सजाकर छप्पन भोग की झांकी का आयोजन होगा. तीन दिन तक मंदिर में विशेष फूलों और लाइटिंग से मंदिर को सजाने की व्यवस्था भी की जा रही है.