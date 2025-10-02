ETV Bharat / state

टी राजा आए नहीं हैं, उन्हें राजस्थान भेजा गया है ताकि वो यहां नफरत फैला सकें : डोटासरा

तेलंगाना से विधायक को नफरत फैलाने भेजा : विधायक टी राजा की ओर से भीलवाड़ा में दिए गए बयान पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि टी राजा आए नहीं हैं, बल्कि उन्हें राजस्थान भेजा गया है ताकि वो यहां पर नफरत फैला सकें. यही मॉडल पूरे देश में चल रहा है. अलग-अलग राज्यों में आरएसएस लोगों को भेजकर वहां का माहौल खराब कर रही है. वो कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई आरएसएस ने लड़ी थी, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि महात्मा गांधी को किसने मारा था. टी राजा तथ्यों के विपरीत बोल रहे हैं. देश की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है. खुद उनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी मिली है.

पोपाबाई का राज : प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड दवा कंपनी को दवाइयों के ऑर्डर के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि पहले तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को ढूंढना चाहिए कि वो अपने महल में हैं या कहीं और हैं. चिकित्सा मंत्री की चिकित्सा में कोई रुचि नहीं है, शिक्षा मंत्री की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है. मुख्यमंत्री की किसी में रुचि नहीं है और दिल्ली वालों की मुख्यमंत्री में रुचि नहीं है. दिल्ली वालों में जनता की रुचि नहीं है, यहां पोपाबाई का राज है.

डोटासरा ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस सरकार का कोई धनी धोरी नहीं है. कोई काम जनता के नहीं हो रहे हैं. हमने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संकल्प लिया है कि हम राजस्थान की जनता के सुख-दुख में शामिल होंगे और प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे.

जयपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि राजस्थान में पर्ची मस्त है और जनता त्रस्त है. पर्ची सिस्टम का पूरे राजस्थान में कब्जा हो गया है. उन्होंने विधायक टी राजा को लेकर कहा कि वो आए नहीं हैं, उन्हें भेजा गया है.

कफ सिरप मामला जांच का विषय : कफ सिरप मामले को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि यह जांच का विषय है और हैरानी की बात यह की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री का कोई बयान सामने नहीं आया है. प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसी के लिए कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है. झालावाड़ में स्कूलों के बच्चे मर गए, लेकिन उनके लिए 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह सरकार कौन चला रहा है, कुछ नहीं पता है, इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है. पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है. सब लोग पैसा देकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं. इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती है.

एनएसयूआई कार्यकर्ता पर त्रिशूल और भाले से वार हुआ : डोटासरा ने कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता पर त्रिशूल और भाले से हमला किया गया है. एक आदमी को 15 लोग मिलकर मार रहे हैं. किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून के दायरे में उसे पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह किसने अधिकार दिया कि कोई उस पर त्रिशूल और भाले से वार करे. जिन शस्त्रों की पूजा की जा रही थी उन्हीं शस्त्रों से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है. पुलिस ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ रही है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

एनसीआरबी के आंकड़ें गंभीर : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आंकड़े काफी गंभीर हैं. यह सरकार 2 साल से अपराध के आंकड़े ही जारी नहीं कर रही है. प्रदेश में आए दिन अपराध के मामले हो रहे हैं. भू माफिया हावी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और मुख्यमंत्री उड़न खटोला लेकर कभी भी दिल्ली पहुंच जाते हैं. धरातल पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है और न ही कोई मॉनिटरिंग हो रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा में हिडन कैमरे मामले को लेकर हमने राष्ट्रपति से समय मांगा, समय मिलते ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन देगा.

गांधी और शास्त्री को किया याद : इससे पहले महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधानसभा में चीफ व्हिप रफीक खान, विधायक रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे.