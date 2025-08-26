छिन्दवाड़ा : बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से स्वतंत्रता आंदोलन को हवा देने गणेश पूजा को घरों से निकाल कर पंडालों तक लाया. ऐसा इसलिए किया गया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग इकट्ठा होकर रणनीतियां बना सकें. इस दौरान छिंदवाड़ा के गणेश चौक में भी मूर्ति की स्थापना शुरू हुई.
इसी प्रतिमा को अंग्रेजों के जमाने के गणपति या आजादी वाले गणपति के नाम से जाना जाता है. पिछले 125 सालों से यहां गणपति की प्रतिमा हर वर्ष रखी जा रही है और अंग्रेजों के दौर से लेकर आज भी ये सिलसिला जारी है.
बाल गोपाल समाज ने 1901 से की शुरुआत
छिंदवाड़ा की छोटी बाजार इलाके में एक जगह का नाम गणेश चौक है. इस जगह का नाम गणेश चौक यूं ही नहीं पड़ा बल्कि 125 साल से यहां पर बाल गोपाल समिति गणेश मूर्ति की स्थापना करती चली जा रही है. समिति के संरक्षक रमेश पोपली बताते हैं, '' बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से गणेश मूर्ति की स्थापना सार्वजनिक पंडालों में करने के शुरुआत की थी क्योंकि पहले गणेश पूजा घरों तक ही सीमित थी. लोग इकट्ठा होकर स्वतंत्रता के लिए रणनीति नहीं बना सकते थे.
गणेश पंडालों में लोग पूजा के बहाने आते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियां तैयार करते थे. इसी के चलते छिंदवाड़ा में भी गणेश मूर्ति की स्थापना शुरू की गई जो लगातार जारी है.''
छिंदवाड़ा पहले था महाराष्ट्र का हिस्सा
आज का महाराष्ट्र अंग्रेजों के दौर में पहले सीपी एंड बरार था यानी ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का एक राज्य. इसी का हिस्सा छिंदवाड़ा भी हुआ करता था. सीपी एंड बरार का हिस्सा होने के कारण छिंदवाड़ा में भी महाराष्ट्र के काफी लोग रहते थे और यहां भी गणेश पंडाल की सबसे पहले शुरुआत छोटी बाजार इलाके में हुई. इसी वजह से इस चौराहे का नाम गणेश चौक रख दिया गया था.
बाल गोपाल समाज मना रहा शतकोत्तर रजत जयंती समारोह
बाल गोपाल समाज समिति के अध्यक्ष निरपत सिंह टेकरे ने बताया, '' साल 2000 में शताब्दी समारोह मनाया गया था और उसमें अविरल साधना पत्रिका का प्रकाशन किया गया था. इस बार भी हम 125 वर्ष को शतकोत्तर समारोह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें अविरल साधना पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है. 125 सालों की यात्रा और यादें उसमें समाहित होंगी.
चार पीढ़ियों से कर रहे सेवा
बाल गोपाल समाज समिति के संरक्षक रमेश पोपली की चार पीढ़ियां इस गणेश पंडाल में सेवा करती आ रही हैं. पहले उनके पिताजी स्थापना में थे और बाद में उनके साथ उनके भाई और उनके भतीजे और नाती भी इस पंडाल में सेवा दे रहे हैं.