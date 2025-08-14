ETV Bharat / state

यूपी के 16 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मेडल; STF के DSP डीके शाही को वीरता पुरस्कार - UTTAR PRADESH NEWS

सुल्तानपुर में पिछले साल यानी 2 सितंबर 2024 को मोस्ट वांटेड मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद डीके शाही चर्चा में आए थे.

यूपी के 16 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मेडल.
यूपी के 16 पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मेडल. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के 16 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा. साथ ही यूपी एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश कुमार शाही यानी डीके शाही, IPS अजय कुमार शाही को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा. वीरता पुरस्कार की घोषणा के बाद डीके शाही फिर से चर्चा में आ गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, जिन 16 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उनमें इंस्पेक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, सब इंस्टपेक्टर अक्षय प्रवीर कुमार त्यागी शामिल हैं. इनके अलावा कांस्टेबल राजन कुमार, कांस्टेबल मुकेश सिंह, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल हेमंत भूषण सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं.

इसके अलावा हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, टेक्निकल हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार शाही (IPS) सब इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस धर्मेश कुमार शाही, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज कुमार पांडे शामिल हैं.

कौन हैं डीके शाही: सुल्तानपुर में पिछले साल यानी 2 सितंबर 2024 को मोस्ट वांटेड मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद डीके शाही चर्चा में आए थे. इस एनकाउंटर में शाही चप्पल पहने हुए एनकाउंटर सपोर्ट नजर आए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था. एनकाउंटर के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है.

उसके कुछ दिन बाद उन्होंने डीके शाही पर भी कमेंट किया और कहा था कि अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते. कोई एसटीएफ से सवाल पूछेगा? आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर ने भी इस एनकाउंटर को सवाल उठाते हुए कहा था कि पहली बार किसी पुलिस अधिकारी को चप्पल में काउंटर करते देख रहा हूं.

यह भी पढ़ें: यूपी विधानसभा मानसून सत्र; सीएम योगी बोले- मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस-वे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के 16 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा. साथ ही यूपी एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश कुमार शाही यानी डीके शाही, IPS अजय कुमार शाही को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा. वीरता पुरस्कार की घोषणा के बाद डीके शाही फिर से चर्चा में आ गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, जिन 16 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उनमें इंस्पेक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, सब इंस्टपेक्टर अक्षय प्रवीर कुमार त्यागी शामिल हैं. इनके अलावा कांस्टेबल राजन कुमार, कांस्टेबल मुकेश सिंह, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल हेमंत भूषण सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं.

इसके अलावा हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, टेक्निकल हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार शाही (IPS) सब इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस धर्मेश कुमार शाही, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज कुमार पांडे शामिल हैं.

कौन हैं डीके शाही: सुल्तानपुर में पिछले साल यानी 2 सितंबर 2024 को मोस्ट वांटेड मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद डीके शाही चर्चा में आए थे. इस एनकाउंटर में शाही चप्पल पहने हुए एनकाउंटर सपोर्ट नजर आए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था. एनकाउंटर के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है.

उसके कुछ दिन बाद उन्होंने डीके शाही पर भी कमेंट किया और कहा था कि अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते. कोई एसटीएफ से सवाल पूछेगा? आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर ने भी इस एनकाउंटर को सवाल उठाते हुए कहा था कि पहली बार किसी पुलिस अधिकारी को चप्पल में काउंटर करते देख रहा हूं.

यह भी पढ़ें: यूपी विधानसभा मानसून सत्र; सीएम योगी बोले- मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस-वे

For All Latest Updates

TAGGED:

GALENTRY AWARD UTTAR PRADESHUTTAR PRADESH POLICE NEWS UPDATES16 POLICE OFFICERS GET MEDALSDK SHAHI WILL GET BRAVERY AWARDUTTAR PRADESH NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.