राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए सवाल के जवाब में बोले शेखावत, 'उन्हें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी नहीं' - SHEKHAWAT TARGETS RAHUL GANDHI

गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी नहीं है.

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 8:12 PM IST

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया की सामान्य जानकारी नहीं है. संविधान की किताब जेब में रखते हैं, उसे पढ़ना भी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वोटर लिस्ट बनाना और संधारण का काम चुनाव आयोग करता है. किसी व्यक्ति का नाम जोड़ा या घटाया जाता है, तो उसके पास तीन जगह अपनी बात रखने का मौका होता है. वह रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर और स्टेट इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकता है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी को दिया जवाब (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: चुनाव आयोग पर गहलोत का हमला, बोले- राहुल से शपथ पत्र क्यों? EC को देना चाहिए कि गड़बड़ी नहीं हुई - GEHLOT ON ELECTION COMMISSION

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया में जाकर सनसनी फैलाने, झूठ उछालने के बजाय अपने पार्टी के कार्यकताओं से कहे कि वे संवैधा​निक अधिकारों का उपयोग करते हुए यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो कार्रवाई करें. गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार में हो रहे एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने बैंगलोर में मतदाता सूची में खामियां होने का भी दावा किया है. जिसके बाद से वे भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं.

पढ़ें: SC ने राहुल गांधी को लताड़ा, वो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं, सेना पर सवाल करते हैं : मदन राठौड़ - SC ON RAHUL GANDHI

रक्षाबंधन पर राष्ट्रहित और स्वदेशी का संकल्प लें: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत त्योहारों-पर्वों का देश है. यहां रक्षाबंधन सबसे चमकती हुई मस्तक मणी की तरह है. यह पर्व संकल्प और उतरदायित्व का अहसास करवाने का है. कालांतर में यह पर्व भाई-बहन तक सीमित हो गया है. मैं यह मानता हूं कि इस रक्षाबंधन पर हमें राष्ट्रहितों को पूरा करने, स्वदेशी को अपनाने, पर्यावरण और जल संसाधनों का संरक्षण और देश की लुप्त होती विधाओं को संरक्षित करने का संकल्प करना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तिरंगा अभियान हमारे स्वाभीमान का प्रतीक है. स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराएं. इससे पहले तिरंगा लेकर निकलें.

