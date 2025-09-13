ETV Bharat / state

शेखावत बोले-भारतीयों की लोकतंत्र में गहरी आस्था, डोटासरा के बयान पर किया पलटवार

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 13, 2025 at 10:00 PM IST 3 Min Read