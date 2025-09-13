ETV Bharat / state

शेखावत बोले-भारतीयों की लोकतंत्र में गहरी आस्था, डोटासरा के बयान पर किया पलटवार

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं.

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 10:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भारत के लोकतंत्र में जनता की गहरी आस्था है. शनिवार देर शाम जोधपुर आए शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा किए जा रहे दावों के सवाल पर कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद हर चुनाव में दावे किए, ये वादे ढेर हो जाते हैं. हार के बाद ऐसे लोग हार के नए कारण ढूंढते हैं. ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं. वोट चोरी की बात करते हैं. साथ ही उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा स्पीकर पर लगाए आरोपों पर भी पलटवार किया.

बैलेट पर भी उठा रहे सवाल: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट का उपयोग हुआ, लेकिन इस चुनाव में करारी हार हुई, तो बैलेट पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार में होने वाले चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन के लोग इसका कारण क्या बताएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर जारी एआई वीडियो पर शेखावत ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय है. इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

शेखावत ने किया कांग्रेस पर पलटवार, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: डोटासरा ने लगाया गंभीर आरोप: बोले-जासूसी कैमरों के जरिए हमारी महिला विधायकों को देखते हैं विधानसभा स्पीकर

जनता की लोकतंत्र में गहरी आस्था: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अखिलेश यादव द्वारा वोट चोरी के मामले से नेपाल जैसी स्थितियां भारत में होने के बयान पर शेखावत ने कहा कि जिनकी जैसी नियत होती है, उनको वैसा ही दिखाई देता है. भारत की आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन देश की तरह है. भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं. यहां के लोगों की लोकतंत्र में बहुत गहरी आस्था है. ऐसे लोग जिनको लोकतंत्र के रण में लगातार नकारा जा रहा है, वे अपनी झेंप मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल वक्तव्य देखकर अराजकता का माहौल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रयास करते हैं. देश की जनता इन सब को आने वाले चुनाव में देखकर निर्णय करेगी.

पढ़ें: विधानसभा अध्यक्ष पर डोटासरा का आरोप: भाजपा नेताओं ने कहा- जो जैसा होता है, वह दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचता है

विधानसभा में कैमरे लगाने पर डोटासरा के विधानसभा अध्यक्ष पर महिला विधायकों के देखने के बयान पर शेखावत ने कहा कि जिनकी जैसी भावना होती है, वह वैसी ही बात करते हैं. इन लोगों की नियत भी ऐसी रही है. इसलिए ऐसी टिप्पणी करते हैं. सुरक्षा चाक-चौबंद करने के लिए जितनी तकनीकी रूप से काम होता है, वह अच्छा होता है. प्रदेश में बनाए गए धर्मांतरण कानून पर शेखावत ने कहा कि इसे धरातल पर आने दीजिए. मैं मानता हूं कि जब यह कानून धरातल पर आएगा, तो देश के अन्य राज्य भी अपने यहां इस तरह के कानून बनाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHEKHAWAT HITS BACK AT DOTASRAGAJENDRA SINGH SHEKHAWAT IN JODHPURSHEKHAWAT ON BIHAR ELECTION 2025SHEKHAWAT ON INDIAN DEMOCRACY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, यमुनोत्री-गंगोत्री मार्ग पर मुश्किलें बरकरार, इन रूट्स पर रखें ध्यान

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.