ETV Bharat / state

खराब सड़क के कारण अपने गोद लिए गांव नहीं पहुंच पाए सीएम धामी, सत्र के बाद विकास पर उभरा लोगों का दर्द - GAIRSAIN MONSOON SESSION

डेढ़ दिन के सत्र से लौटी सरकार तो फिर वीरान हुआ गैरसैंण, टूटती उम्मीद के बीच लोगों ने की ये मांग

Gairsain Monsoon Session
Etv Bharat (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 11:36 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:16 PM IST

7 Min Read

गैरसैंण (धीरज सजवाण): गैरसैंण के भराड़ीसैंण में डेढ़ दिन में मॉनसून सत्र की इतिश्री कर सरकार वापस देहरादून लौट आई है. अब गैरसैंण और भराड़ीसैंण फिर से वीरान से हो गए हैं. चंद घंटों के इस मेले से वहां के आसपास के गांव पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, ईटीवी भारत की टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा पेश है एक रिपोर्ट.

इस बार गैरसैंण से डेढ़ दिन में ही लौट आई सरकार: साल भर में एक या दो मौके ऐसे आते हैं, जब उत्तराखंड की पूरी सरकार देहरादून से उठकर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होती है. साल भर में गैरसैंण में लगने वाले विधानसभा सत्र की अवधि बमुश्किल चार से पांच दिन की होती है. इस बार तो उत्तराखंड के इतिहास में यह रिकॉर्ड ही बन गया कि डेढ़ दिन का सबसे छोटा सत्र जिसमें मात्र 2 घंटा 40 मिनट सदन चला.

Gairsain Monsoon Session
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन (Photo- ETV Bharat)

डेढ़ दिन का सरकारी मेला, फिर अंधेरी रात: सरकार पूरे लाव लश्कर के साथ जैसे ही गैरसैंण पहुंची थी, वैसे ही अगले दिन लौट आई. उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जन भावना के केंद्र में रहे गैरसैंण प्रस्तावित स्थाई राजधानी के विषय पर स्थानीय ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है. क्या समूचे पहाड़ और गैरसैंण के लोगों का राजधानी के रूप में ये सपना सच हो पाएगा? यही नहीं साल भर में सरकार की गैरसैंण में आवाजाही से भी क्या कुछ फर्क यहां के स्थानीय निवासियों को पड़ता है, यह जानने के लिए हमने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा स्थल के नजदीक मौजूद सारकोट गांव की ओर रुख किया और वहां की स्थिति जानी.

Gairsain Monsoon Session
गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड का विधानसभा भवन (Photo- ETV Bharat)

गोद लिए गांव सारकोट में सड़क खराब होने से नहीं पहुंच पाए CM: गैरसैंण, भराड़ीसैंण के नजदीक में मौजूद सारकोट वही गांव हैं, जिस गांव को मुख्यमंत्री ने गोद लिया है. एक महत्वपूर्ण पहलू इस गांव का यह भी है कि यहां पर सबसे युवा प्रधान के रूप में 21 वर्ष की प्रियंका नेगी प्रधान बनी हैं. सरकार भराड़ीसैंण में थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गांव में जाने की योजना बनाई. लेकिन प्रधान प्रियंका ने ही हमें बताया कि गांव की सड़क इतनी खराब थी कि मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाए.

Gairsain Monsoon Session
भराड़ीसैंण से गैरसैंण का दृश्य (Photo- ETV Bharat)

सारकोट की प्रधान प्रियंका खुद सीएम से मिलने पहुंचीं: हालांकि प्रदेश की सबसे युवा प्रधान प्रियंका नेगी को मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण विधानसभा में मिलने के लिए बुलाया और वहीं पर प्रियंका से मुलाकात की. ईटीवी भारत की टीम ने इस गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम भी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सड़क की स्थिति बेहद खराब थी. सड़क पर गाड़ी का चलना तो दूर पैदल चलना भी दुश्वार था.

Gairsain Monsoon Session
गैरसैंण के आसपास के गांवों में खेती और पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं (Photo- ETV Bharat)

सारकोट की सड़क थी बेहद खराब: भराड़ीसैंण से सारकोट तक जाने वाली सड़क और पैदल मार्ग दोनों में इतना कीचड़ था, इतनी मिट्टी थी कि यहां पर पैदल चलना भी मुश्किल था. हालांकि फिर भी हमने गांव की ओर जाने का प्रयास किया और काफी दूर तक जाकर जब सड़क बिल्कुल खराब स्थिति में थी, तो वहीं पर मौजूद कुछ ग्रामीणों से हमने बातचीत की.

सीएम के गोद लेने के बाद आए हैं सारकोट में बदलाव: स्थानीय निवासी दिनेश ने हमें बताया कि-

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में लगातार पिछले दो दशक से हर एक सरकार ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है. अब धीरे-धीरे इसका असर गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है. हमारे गांव सारकोट को मुख्यमंत्री ने गोद लिया है और धीरे-धीरे इसका लाभ गांव को पहुंच रहा है.
-दिनेश, ग्रामीण-

दिनेश ने हमें बताया कि उनके गांव में तकरीबन 250-300 लोग रहते हैं. गांव दूर से बेहद प्यारा और एक ही रंग में नजर आता है. दिनेश ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए जाने के बाद गांव में यह रंग रोगन का काम हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जब से मुख्यमंत्री ने गांव को गोद लिया, तो गांव में कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं. कई विभागों के अधिकारी आते हैं योजनाएं बताते हैं और निश्चित तौर से उसका लाभ होगा उन्हें उम्मीद है.

Gairsain Monsoon Session
सारकोट गांव को जाने वाली बदहाल सड़क (Photo- ETV Bharat)

धीरे धीरे टूट रही स्थाई राजधानी की उम्मीद, जिला बनाने की मांग: स्थानीय दिनेश का कहना है कि राज्य गठन के समय गैरसैंण स्थाई राजधानी के रूप में भावनाएं बेहद संवेदनशील थी. स्थाई राजधानी को लेकर जोर शोर से बात होती थी. लेकिन आज धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूट रही है. उनका कहना हैं कि-

गैरसैंण राजधानी आज एक सपने की तरह ही हो गया है. इसके पूरे होने की उम्मीद अब टाइम के साथ साथ कमजोर होती जा रही हैं. गैरसैंण के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि राजधानी के रूप में उनका सपना कभी साकार हो पाएगा.
-दिनेश, ग्रामीण-

एक अन्य स्थानीय निवासी का कहना है कि स्थाई राजधानी ना सही, लेकिन जब भी यहां साल में एक दो बार विधानसभा सत्र आयोजित होते हैं और पूरी सरकार यहां होती है, तो उस समय गैरसैंण को कम के कम जिला बनाने की घोषणा कर दी जाए. या फिर कुछ ऐसा किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो.

Gairsain Monsoon Session
गांव के पारंपरिक पटाल वाले घर (Photo- ETV Bharat)

कमिश्नरी बनाने पर गई त्रिवेंद्र की गद्दी! : हालांकि साथ में वह यह भी कहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कमिश्नरी बनाने की एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसी कमिश्नरी के चक्कर में उनकी खुद की गद्दी चली गई. उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है कि गैरसैंण स्थाई राजधानी बन पाएगी क्योंकि ना तो कांग्रेस और न बीजेपी अब तक ऐसा कर पाई है और समय के साथ-साथ उन्हें यह और मुश्किल लगता है.

Gairsain Monsoon Session
लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है (Photo- ETV Bharat)

सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, स्थानीय लोगों को इसका क्या फायदा? सारकोट गांव के एक और युवा त्रिलोक सिंह से जब हमने गैरसैंण के भराड़ीसैण में होने वाले विधानसभा सत्र और उसके फायदे को लेकर उनका मत जाना, तो उन्होंने कहा कि-

सरकार आती है और दो दिन बाद चली जाती है, इससे स्थानीय लोगों को क्या फायदा होना है. सरकार अपना खर्चा कर रही है. थोड़ा बहुत स्थानीय लोगों को एक-दो दिन का रोजगार मिल जाता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा गांव में देखने को नहीं मिल रहा है.
-त्रिलोक सिंह, ग्रामीण-

उनके गांव सारकोट की सड़क को लेकर त्रिलोक सिंह का कहना है कि आज इस सड़क पर हम पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो यहां पर कैसे विकास की बात की जा सकती है. त्रिलोक सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने गांव गोद भी ले लिया, लेकिन फिर भी सड़क जैसी की तैसी है. इस पर चलना बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा कि गांव की सड़क तकरीबन 9 साल पहले कट चुकी है, लेकिन आज तक पक्की नहीं हो पाई है. वहीं इसके अलावा मौके पर हमें सड़क निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार ने भी कुछ जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वह सड़क का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में सड़क का निर्माण हो जाएगा.

Gairsain Monsoon Session
पहाड़ की महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा है (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें:

गैरसैंण (धीरज सजवाण): गैरसैंण के भराड़ीसैंण में डेढ़ दिन में मॉनसून सत्र की इतिश्री कर सरकार वापस देहरादून लौट आई है. अब गैरसैंण और भराड़ीसैंण फिर से वीरान से हो गए हैं. चंद घंटों के इस मेले से वहां के आसपास के गांव पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, ईटीवी भारत की टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा पेश है एक रिपोर्ट.

इस बार गैरसैंण से डेढ़ दिन में ही लौट आई सरकार: साल भर में एक या दो मौके ऐसे आते हैं, जब उत्तराखंड की पूरी सरकार देहरादून से उठकर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होती है. साल भर में गैरसैंण में लगने वाले विधानसभा सत्र की अवधि बमुश्किल चार से पांच दिन की होती है. इस बार तो उत्तराखंड के इतिहास में यह रिकॉर्ड ही बन गया कि डेढ़ दिन का सबसे छोटा सत्र जिसमें मात्र 2 घंटा 40 मिनट सदन चला.

Gairsain Monsoon Session
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन (Photo- ETV Bharat)

डेढ़ दिन का सरकारी मेला, फिर अंधेरी रात: सरकार पूरे लाव लश्कर के साथ जैसे ही गैरसैंण पहुंची थी, वैसे ही अगले दिन लौट आई. उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जन भावना के केंद्र में रहे गैरसैंण प्रस्तावित स्थाई राजधानी के विषय पर स्थानीय ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है. क्या समूचे पहाड़ और गैरसैंण के लोगों का राजधानी के रूप में ये सपना सच हो पाएगा? यही नहीं साल भर में सरकार की गैरसैंण में आवाजाही से भी क्या कुछ फर्क यहां के स्थानीय निवासियों को पड़ता है, यह जानने के लिए हमने गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा स्थल के नजदीक मौजूद सारकोट गांव की ओर रुख किया और वहां की स्थिति जानी.

Gairsain Monsoon Session
गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड का विधानसभा भवन (Photo- ETV Bharat)

गोद लिए गांव सारकोट में सड़क खराब होने से नहीं पहुंच पाए CM: गैरसैंण, भराड़ीसैंण के नजदीक में मौजूद सारकोट वही गांव हैं, जिस गांव को मुख्यमंत्री ने गोद लिया है. एक महत्वपूर्ण पहलू इस गांव का यह भी है कि यहां पर सबसे युवा प्रधान के रूप में 21 वर्ष की प्रियंका नेगी प्रधान बनी हैं. सरकार भराड़ीसैंण में थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गांव में जाने की योजना बनाई. लेकिन प्रधान प्रियंका ने ही हमें बताया कि गांव की सड़क इतनी खराब थी कि मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाए.

Gairsain Monsoon Session
भराड़ीसैंण से गैरसैंण का दृश्य (Photo- ETV Bharat)

सारकोट की प्रधान प्रियंका खुद सीएम से मिलने पहुंचीं: हालांकि प्रदेश की सबसे युवा प्रधान प्रियंका नेगी को मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण विधानसभा में मिलने के लिए बुलाया और वहीं पर प्रियंका से मुलाकात की. ईटीवी भारत की टीम ने इस गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम भी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सड़क की स्थिति बेहद खराब थी. सड़क पर गाड़ी का चलना तो दूर पैदल चलना भी दुश्वार था.

Gairsain Monsoon Session
गैरसैंण के आसपास के गांवों में खेती और पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं (Photo- ETV Bharat)

सारकोट की सड़क थी बेहद खराब: भराड़ीसैंण से सारकोट तक जाने वाली सड़क और पैदल मार्ग दोनों में इतना कीचड़ था, इतनी मिट्टी थी कि यहां पर पैदल चलना भी मुश्किल था. हालांकि फिर भी हमने गांव की ओर जाने का प्रयास किया और काफी दूर तक जाकर जब सड़क बिल्कुल खराब स्थिति में थी, तो वहीं पर मौजूद कुछ ग्रामीणों से हमने बातचीत की.

सीएम के गोद लेने के बाद आए हैं सारकोट में बदलाव: स्थानीय निवासी दिनेश ने हमें बताया कि-

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में लगातार पिछले दो दशक से हर एक सरकार ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है. अब धीरे-धीरे इसका असर गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है. हमारे गांव सारकोट को मुख्यमंत्री ने गोद लिया है और धीरे-धीरे इसका लाभ गांव को पहुंच रहा है.
-दिनेश, ग्रामीण-

दिनेश ने हमें बताया कि उनके गांव में तकरीबन 250-300 लोग रहते हैं. गांव दूर से बेहद प्यारा और एक ही रंग में नजर आता है. दिनेश ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए जाने के बाद गांव में यह रंग रोगन का काम हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जब से मुख्यमंत्री ने गांव को गोद लिया, तो गांव में कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं. कई विभागों के अधिकारी आते हैं योजनाएं बताते हैं और निश्चित तौर से उसका लाभ होगा उन्हें उम्मीद है.

Gairsain Monsoon Session
सारकोट गांव को जाने वाली बदहाल सड़क (Photo- ETV Bharat)

धीरे धीरे टूट रही स्थाई राजधानी की उम्मीद, जिला बनाने की मांग: स्थानीय दिनेश का कहना है कि राज्य गठन के समय गैरसैंण स्थाई राजधानी के रूप में भावनाएं बेहद संवेदनशील थी. स्थाई राजधानी को लेकर जोर शोर से बात होती थी. लेकिन आज धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूट रही है. उनका कहना हैं कि-

गैरसैंण राजधानी आज एक सपने की तरह ही हो गया है. इसके पूरे होने की उम्मीद अब टाइम के साथ साथ कमजोर होती जा रही हैं. गैरसैंण के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि राजधानी के रूप में उनका सपना कभी साकार हो पाएगा.
-दिनेश, ग्रामीण-

एक अन्य स्थानीय निवासी का कहना है कि स्थाई राजधानी ना सही, लेकिन जब भी यहां साल में एक दो बार विधानसभा सत्र आयोजित होते हैं और पूरी सरकार यहां होती है, तो उस समय गैरसैंण को कम के कम जिला बनाने की घोषणा कर दी जाए. या फिर कुछ ऐसा किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो.

Gairsain Monsoon Session
गांव के पारंपरिक पटाल वाले घर (Photo- ETV Bharat)

कमिश्नरी बनाने पर गई त्रिवेंद्र की गद्दी! : हालांकि साथ में वह यह भी कहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कमिश्नरी बनाने की एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसी कमिश्नरी के चक्कर में उनकी खुद की गद्दी चली गई. उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है कि गैरसैंण स्थाई राजधानी बन पाएगी क्योंकि ना तो कांग्रेस और न बीजेपी अब तक ऐसा कर पाई है और समय के साथ-साथ उन्हें यह और मुश्किल लगता है.

Gairsain Monsoon Session
लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है (Photo- ETV Bharat)

सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, स्थानीय लोगों को इसका क्या फायदा? सारकोट गांव के एक और युवा त्रिलोक सिंह से जब हमने गैरसैंण के भराड़ीसैण में होने वाले विधानसभा सत्र और उसके फायदे को लेकर उनका मत जाना, तो उन्होंने कहा कि-

सरकार आती है और दो दिन बाद चली जाती है, इससे स्थानीय लोगों को क्या फायदा होना है. सरकार अपना खर्चा कर रही है. थोड़ा बहुत स्थानीय लोगों को एक-दो दिन का रोजगार मिल जाता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा गांव में देखने को नहीं मिल रहा है.
-त्रिलोक सिंह, ग्रामीण-

उनके गांव सारकोट की सड़क को लेकर त्रिलोक सिंह का कहना है कि आज इस सड़क पर हम पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो यहां पर कैसे विकास की बात की जा सकती है. त्रिलोक सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने गांव गोद भी ले लिया, लेकिन फिर भी सड़क जैसी की तैसी है. इस पर चलना बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा कि गांव की सड़क तकरीबन 9 साल पहले कट चुकी है, लेकिन आज तक पक्की नहीं हो पाई है. वहीं इसके अलावा मौके पर हमें सड़क निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार ने भी कुछ जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वह सड़क का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में सड़क का निर्माण हो जाएगा.

Gairsain Monsoon Session
पहाड़ की महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा है (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें:
Last Updated : August 22, 2025 at 12:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM DHAMI ADOPTED VILLAGE SARKOTDEMAND TO MAKE GAIRSAIN A DISTRICTBHARADISAIN ASSEMBLY SESSION 2025सीएम धामी का गोद लिया गांवGAIRSAIN MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.