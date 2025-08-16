ETV Bharat / state

पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में 30 से 35 फीट तक उठीं लहरें.
Published : August 16, 2025 at 5:53 PM IST

बागपत : मवीकलां गांव के यमुना नदी खादर में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन शनिवार को फट गई. तेज धमाके की आवाज से लोग दहशत में आ गए. सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल कर गेल इंडिया के अधिकारियों को जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची गेल इंडिया की टेक्निकल टीम ने सप्लाई बंद की. इसके बाद पाइप लाइन की मरम्मत की गई.

यमुना नदी से होकर गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन गुजर रही है. शनिवार दोपहर तेज धमाके साथ दो जगहों पर फट गई. पाइपलाइन फटते ही लोग घबरा गए. तेज आवाज और पानी में उठते बवंडर को देख लोगों ने प्लेन क्रैश होने की अफवाह फैला दी. सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने गेल कंपनी के अधिकारियों को सूचना देते हुए गैस आपूर्ति बंद कराई. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

गौना गांव से दिल्ली के बवाना स्थिति इंडस्ट्रियल एरिया के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है. इसके लिए कंपनी ने भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाई है, जो मवीकलां गांव खादर से यमुना नदी को क्रास करती है. यमुना नदी से गुजर रही पाइपलाइन के फटते ही तेज धमाका हुआ. नदी में 30 से 35 फीट ऊंची लहरें उठने लगीं. इससे कई गांवों में हड़कंप मच गया.

मौके पर पहुंचे SDM निकेतन शर्मा ने बताया, मवीकलां गांव में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के पास यमुना नदी से गेल गैस पाइपलाइन गुजर रही है. नदी की धारा पत्थर से टकराने के कारण सेवर रपचर हो गई थी, जिससे गैस का सिपेज हुआ. गेल के सुरक्षा अधिकारी और टेक्निकल टीम ने सप्लाई बंद कर दी. पाइपलाइन को रिपेयर के बाद चालू किया जाएगा. गेल गैस के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि गैस बहुत लाइट होती है. हवा के साथ ही उड़ जाती है.

