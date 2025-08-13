ETV Bharat / state

गदरपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीते पांच कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिये पूरा मामला - GADARPUR BLOCK PRAMUKH ELECTION

नैनीताल हाईकोर्ट ने रटर्निंग अधिकारी को पांचों जीते प्रत्याशियों को 9 बजे से पहले जीत का सर्टिफिकेट जारी करने को कहा है

GADARPUR BLOCK PRAMUKH ELECTION
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गदरपुर जिला उधम सिंह नगर के पांच जीते हुए प्रत्याशियों को चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र जारी नही करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूति आलोक महरा की खण्डपीठ ने मामले को गम्भीरता से लिया. उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को पांचों जीते हुए प्रत्याशियों को आज शाम को 9 बजे से पहले जीत का सर्टिफिकेट जारी करने को कहा है. जिससे वे कल होने वाले ब्लाक प्रमुख के चुनाव में प्रतिभाग कर सके.

मामले के अनुसार किरन सहित जसपुर जिला उधम सिंह नगर के चार अन्य बीडीसी मेम्बरों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि वे बीडीसी मेम्बर का चुनाव जीत गए थे. जब इसका सर्टिफिकेट उनसे मंगा गया तो रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से कहा गया कि उनकी जीत का सर्टिफिकेट उनका प्रतिनिधत्व करने वाला कर्मी ले जा चुका है. उससे पूछने पर पता चला कि उसको कोई रिटर्निंग अधिकारी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है. खाली जीत की वोटिंग का आंकड़ा उन्हें दिया गया है. सर्टिफिकेट हारे हुए प्रत्याशी उनके फर्जी हस्ताक्षर करके ले गए. सर्टिफिकेट जीते हुए प्रत्याशी को दिया जाना था न कि एजेंट न ही हारे हुए कैंडिडेट को मिलना चाहिए था.

शिकायत करने पर पता चला कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके उनके जीत के सर्टिफिकेट कोई उनके नाम से ले गया है. इसकी शिकायत जब उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी व राज्य चुनाव आयोग से की तो उस पर कोई सुनावई नहीं हुई. आज न्याय पाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है. जिसपर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने यह अहम फैसला उनके पक्ष में देकर कल वोट देने का अधिकार दे दिया है.

बता दें उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए कल वोटिंग होगी. वोटिंग कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी. इसके बाद 14 अगस्त को ही मतगणना की जाएगी. देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद भी है.

ये भी पढ़ें:

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गदरपुर जिला उधम सिंह नगर के पांच जीते हुए प्रत्याशियों को चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र जारी नही करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूति आलोक महरा की खण्डपीठ ने मामले को गम्भीरता से लिया. उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को पांचों जीते हुए प्रत्याशियों को आज शाम को 9 बजे से पहले जीत का सर्टिफिकेट जारी करने को कहा है. जिससे वे कल होने वाले ब्लाक प्रमुख के चुनाव में प्रतिभाग कर सके.

मामले के अनुसार किरन सहित जसपुर जिला उधम सिंह नगर के चार अन्य बीडीसी मेम्बरों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि वे बीडीसी मेम्बर का चुनाव जीत गए थे. जब इसका सर्टिफिकेट उनसे मंगा गया तो रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से कहा गया कि उनकी जीत का सर्टिफिकेट उनका प्रतिनिधत्व करने वाला कर्मी ले जा चुका है. उससे पूछने पर पता चला कि उसको कोई रिटर्निंग अधिकारी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है. खाली जीत की वोटिंग का आंकड़ा उन्हें दिया गया है. सर्टिफिकेट हारे हुए प्रत्याशी उनके फर्जी हस्ताक्षर करके ले गए. सर्टिफिकेट जीते हुए प्रत्याशी को दिया जाना था न कि एजेंट न ही हारे हुए कैंडिडेट को मिलना चाहिए था.

शिकायत करने पर पता चला कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके उनके जीत के सर्टिफिकेट कोई उनके नाम से ले गया है. इसकी शिकायत जब उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी व राज्य चुनाव आयोग से की तो उस पर कोई सुनावई नहीं हुई. आज न्याय पाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है. जिसपर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने यह अहम फैसला उनके पक्ष में देकर कल वोट देने का अधिकार दे दिया है.

बता दें उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए कल वोटिंग होगी. वोटिंग कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी. इसके बाद 14 अगस्त को ही मतगणना की जाएगी. देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद भी है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्टगदरपुर ब्लाक प्रमुख चुनावNAINITAL HIGH COURTGADARPUR BLOCK PRAMUKH ELECTIONGADARPUR BLOCK PRAMUKH ELECTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.