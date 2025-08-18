मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले कोटाडोल में 36 आदिवासी छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में डूब रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह माध्यमिक शिक्षा मंडल हैं.जिन्होंने इन 36 छात्रों के परीक्षा परिणाम को रोक दिया है.इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो भी जान लिजिए. माध्यमिक शिक्षा मंडल की माने तो उत्तर पुस्तिकाओं में अलग-अलग व्यक्तियों की हैंडराइटिंग है.
शिक्षकों पर पालकों के गंभीर आरोप : छात्रों और पालकों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें गुमराह करते हुए लिखित सहमति पत्र ले लिया कि अलग-अलग हैंडराइटिंग उन्हीं की है. पालकों का आरोप है कि यह पूरा मामला विषय विशेषज्ञों द्वारा अपनी साख बचाने और दबाव के चलते की गई कथित छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ हो सकता है.परिणाम रोकने के साथ-साथ इन 36 छात्रों को इस वर्ष के अलावा आगामी दो वर्ष तक परीक्षा में बैठने से भी वंचित कर दिया गया है.इससे छात्रों का भविष्य पूरी तरह अधर में लटक गया है.
पूर्व विधायक ने की जांच की मांग : इस पूरे मामले में पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. गुलाब कमरो ने इस मामले को संवेदनशील और गंभीर बताया है.साथ ही छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है.
जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा : वहीं जिलाशिक्षाधिकारी आरपी मिरे ने कहा कि ये पूरा मामला नकल प्रकरण से संबंधित है.लिहाजा वो जांच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे.
नकल प्रकरण से संबंधित मामला है और बोर्ड से लेटर आया है. लेटर को देखने के बाद वे विस्तार से बता पाएंगे.नकल प्रकरण की जांच की जा रही है- आरपी मिरे, जिलाशिक्षाधिकारी
जिलाशिक्षाधिकारी की माने तो जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.निलंबन, वेतन वृद्धि रोकना, या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.लेकिन इन सब के बीच 36 छात्रों का भविष्य अब सवालों के घेरे में है.क्योंकि नकल प्रकरण के साथ-साथ परीक्षा में बैठने से वंचित होने पर ये छात्र अब क्या करेंगे ये देखना होगा.
