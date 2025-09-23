ETV Bharat / state

पेपर लीक पर भड़के पूर्व सीएम तीरथ, कहा– दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, 2027 में सत्ता में वापसी की उम्मीद

रामनगर: उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरणों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि मेहनतकश बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे. तीरथ सिंह रावत रामनगर के दौरे पर आए थे

पेपर लीक पर भड़के पूर्व सीएम तीरथ: पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आज बच्चे दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परिणाम का समय आता है तो उनका भविष्य ऐसे बिचौलियों की वजह से खतरे में पड़ जाता है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा है और आगे भी जो दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा.

नकल माफिया से सख्ती से निपटेंगे: तीरथ ने स्पष्ट कहा कि सरकार का उद्देश्य साफ है, ऐसे तत्वों से सख्ती के साथ निपटना ही हमारी प्राथमिकता है. चाहे वह किसी भी दल से जुड़ा हो, यदि गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है.

तीरथ ने बीजेपी और दूसरे दलों में बताया अंतर: 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा और अन्य दलों के कामकाज में बड़ा फर्क है. उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां केवल चुनाव आते ही सक्रिय होती हैं और जनता के बीच जाती हैं. भाजपा निरंतर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. यही वजह है कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है.