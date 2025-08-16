ETV Bharat / state

दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची, विधानसभा परिसर में दी जाएगी श्रद्धांजलि - MINISTER RAMDAS SOREN

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर झारखंड लाया गया. विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.

Minister Ramdas Soren
मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते उनके करीबी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 8:40 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read

रांची: शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर आज दिल्ली से रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लाया गया. जहां से पार्थिव शरीर हवाई अड्डे से झारखंड विधानसभा परिसर ले जाया गया. झारखंड विधानसभा में मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद, पार्थिव शरीर को घाटशिला के मऊ भंडार मैदान स्थित झामुमो कैंप कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता, नेता और आम जनता उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर दिवंगत शिक्षा मंत्री के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि रामदास सोरेन का निधन राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है. उनका जीवन सादगी से भरा था. वहीं पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य ने आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों और मजदूरों की एक सशक्त आवाज खो दी है.

गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली. 2 अगस्त को वे अपने आवास पर बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे. जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी. तुरंत उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया. जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनकी इलाज चल रही थी.

झारखंड विधानसभा के बाद उन्हें सीधे उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला लाया जाएगा. ताम्र प्रतिभा मंच मऊभंडार क्षेत्र के लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे. इसके बाद उन्हें घाटशिला जेएमएम कैंप कार्यालय लाया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी.

इसके बाद आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था माझी परगना बकुल में माझी परगना महाल का झंडा फहराकर रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. इसके बाद शाम करीब साढ़े चार बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मंत्री के निधन की खबर मिलते ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मंत्री रामदास सोरेन एक कुशल राजनेता होने के साथ-साथ कोल्हान क्षेत्र के संथाल समुदाय में भी अच्छी पकड़ रखते थे. उनके आवास पर शोक का माहौल है. इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए आम लोगों समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनके आवास पर उमड़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली में चल रहा था इलाज, बाथरूम में फिसलने से सिर में लगी थी चोट

रामदास सोरेन ने JMM से शुरू किया था राजनीतिक सफर, शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में लिया था हिस्सा

आदिवासियों के लिए खास थे रामदास सोरेन, खुद सुलझाते थे लोगों की समस्याएं, माझी परगना माहल से हो चुके थे सम्मानित

रांची: शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर आज दिल्ली से रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लाया गया. जहां से पार्थिव शरीर हवाई अड्डे से झारखंड विधानसभा परिसर ले जाया गया. झारखंड विधानसभा में मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद, पार्थिव शरीर को घाटशिला के मऊ भंडार मैदान स्थित झामुमो कैंप कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता, नेता और आम जनता उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर दिवंगत शिक्षा मंत्री के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि रामदास सोरेन का निधन राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है. उनका जीवन सादगी से भरा था. वहीं पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य ने आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों और मजदूरों की एक सशक्त आवाज खो दी है.

गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली. 2 अगस्त को वे अपने आवास पर बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे. जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी. तुरंत उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया. जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उनकी इलाज चल रही थी.

झारखंड विधानसभा के बाद उन्हें सीधे उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला लाया जाएगा. ताम्र प्रतिभा मंच मऊभंडार क्षेत्र के लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे. इसके बाद उन्हें घाटशिला जेएमएम कैंप कार्यालय लाया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी.

इसके बाद आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था माझी परगना बकुल में माझी परगना महाल का झंडा फहराकर रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. इसके बाद शाम करीब साढ़े चार बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मंत्री के निधन की खबर मिलते ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मंत्री रामदास सोरेन एक कुशल राजनेता होने के साथ-साथ कोल्हान क्षेत्र के संथाल समुदाय में भी अच्छी पकड़ रखते थे. उनके आवास पर शोक का माहौल है. इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए आम लोगों समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनके आवास पर उमड़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली में चल रहा था इलाज, बाथरूम में फिसलने से सिर में लगी थी चोट

रामदास सोरेन ने JMM से शुरू किया था राजनीतिक सफर, शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में लिया था हिस्सा

आदिवासियों के लिए खास थे रामदास सोरेन, खुद सुलझाते थे लोगों की समस्याएं, माझी परगना माहल से हो चुके थे सम्मानित

Last Updated : August 16, 2025 at 10:27 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMDAS SOREN PASSED AWAYJHARKHAND MINISTER RAMDAS SORENRAMDAS SOREN FUNERALशिक्षा मंत्री रामदास सोरेनMINISTER RAMDAS SOREN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.