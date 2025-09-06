ETV Bharat / state

पानी इतना कि नाव में शव रखकर निकाली गई शवयात्रा, टीकमगढ़ से आया ह्रदय विदारक दृश्य

परिवार पर मुसीबतों का टूटा कहर, कमर से ऊपर पानी होने पर मासूम के शव को नाव पर रखकर ले जाना पड़ा मुक्ति धाम.

FUNERAL PROCESSION ON BOAT
नाव से मुक्तिधाम ले जाना पड़ा शव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 12:12 PM IST

टीकमगढ़ : शुक्रवार को टीकमगढ़ से एक बेहद दुखद और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां गांव के एक 5 वर्षीय बच्चे की बीमारी के चलते मौत हो गई लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति के चलते अंतिम यात्रा ऐसी मजबूरी में निकाली गई कि लोगों का दिल भर आया. दरअसल, 5 साल के अरविंद रैकवार की गुरुवार रात अचानक उल्टी-दस्त के चलते मौत हो गई. इससे परिजनों पर दुख का पहाड़ तो टूटा ही, साथ ही दाह संस्कार के लिए परिवार को शव यात्रा नाव पर शव रखकर निकालनी पड़ी.

नाव से मुक्तिधाम ले जाना पड़ा शव

दरअसल, भारी बारिश के चलते टीकमगढ़ की बल्देवगढ़ तहसील के ग्राम गणेशपुरा में बाढ़ जैसे हालात हैं. यहां हालात हैं कि मुक्तिधाम के लिए नाव के सहारे मासूम का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा. यहां मुक्तिधाम के रास्ते पर कमर से ऊपर तक पानी था. जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरन लोगों को मासूम के शव को नाव के सहारे तालाब पार कराना पड़. तब कहीं जाकर मासूम का दाह संस्कार हो सका.

TIKAMGARH 5YR OLD FUNERAL ON BOAT
नाव पर शव ले जाते परिजन (Etv Bharat)

अंतिम संस्कार का ऐसा मामला पहला नहीं

टीकमगढ़ जिले के गणेशपुरा का यह मामला पहला नहीं है, जहां अंतिम संस्कार के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा हो. कुछ समय पहले टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ जनपद के ही मातौल गांव से ऐसा ही मामला सामने आया था. पिछले दिनों यहां लोगों ने पन्नी के सहारे अंतिम संस्कार किया था. जिले के कई अन्य गांवों में भी मुक्तिधाम की समस्या सालों से बनी हुई है.

कहीं मुक्तिधाम हैं, तो कहीं अभी तक बने ही नहीं हैं. और जहां बने हैं तो ऊपर छप्पर नहीं है. बरसात के दिनों में यहां खुले आसमान करना चुनौती बन जाता है.

ग्रामीणों में जमकर नाराजगी

इस तरह मजबूरी में अंतिम संस्कार किए जाने से ग्रामीण आक्रोश में हैं. अंतिम संस्कार में शामिल लोगों में शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना हैं कि विकास के कोई कितने ही वादे कर लें, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है. हर बार बरसात के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता है.

मासूम के जाने का दर्द,और अंतिम यात्रा में भी संघर्ष

रैकवार परिवार और अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सरकार के विकास के वादों को झुठलाते हुए सवाल खड़े किए हैं. लोगों के चेहरों पर दर्द और नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी. ग्रामीणों का कहना है कि विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और है. वहीं, इस मामले को लेकर एसडीएम भारती मिश्रा ने कहा, '' मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जल्द दिखवाते हैं.''

टीकमगढ़ जिले में मासूम के अंतिम संस्कार के इस मामले पर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने चार दिन पहले अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्देशित किया था कि ऐसे गांवों में जहां ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, वहां 100 गांवों को चिन्हित कर मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाए. वहीं, इन मुक्तिधामों का निर्माण सांसद और मनरेगा की राशि से कराया जाएगा. वहीं

NAV ME SHAV YATRAMADHYA PRADESH NEWSTIKAMGARH 5YR OLD FUNERAL ON BOATTIKAMGARH NEWS HINDIFUNERAL PROCESSION ON BOAT

