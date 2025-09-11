ETV Bharat / state

सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मचारियों को 6 महीने बाद मिली सैलरी, अब परेशानियां होंगी दूर

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल के 659 उपनल कर्मचारियों को राहत, शासन से वेतन के लिए 22 करोड़ रुपए जारी

Sushila Tiwari Hospital
सुशीला तिवारी अस्पताल (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2025 at 1:09 AM IST

हल्द्वानी: कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कार्यरत 659 उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. शासन से उनके वेतन के लिए 22 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं. अपनी 6 महीना की वेतन को मांग को लेकर कर्मचारियों ने एक महीने तक लगातार धरना प्रदर्शन किया. जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बंशीधर भगत के पहल के बाद आखिरकार कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म किया. हड़ताल खत्म करने के एक हफ्ते के बाद कर्मचारियों का शासन से वेतन जारी हो गया है.

बता दें कि उपनल के जरिए कार्यरत ये कर्मचारी लंबे समय से वेतन के लिए जूझ रहे थे. अब राज्य सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए 22 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है. यह राशि पुनर्विनियोग की ओर से बचतों से प्राप्त की गई है.

स्वीकृति शासन की ओर से निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दी गई है. निर्देशों के अनुसार, धनराशि का आहरण केवल आवश्यकतानुसार और वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाएगा. निर्देश में ये भी कहा गया है कि यह राशि उसी मद में खर्च होगी, जिसके लिए स्वीकृत की गई है. जिसे किसी डिपॉजिट या बचत खाते में नहीं रखी जाएगी.

आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग 31 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य होगा. उपयोगिता प्रमाण पत्र समेत वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण शासन को भेजना होगा. कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवाओं के भुगतान शासन की ओर से तय दरों पर ही किए जाएंगे.

वहीं, तीन साल से ज्यादा समय से रिक्त अस्थायी पद स्वत समाप्त माने जाएंगे. वित्त विभाग के शासनादेशों और वित्तीय नियमों के अनुपालन पर भी विशेष जोर दिया गया है. राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मचारी ने वेतन जारी होने के बाद से राहत की सांस है. जहां कर्मचारियों में खुशी भी देखी जा रही है.

6 महीने से रुकी थी सैलरी: कर्मचारियों का कहना है कि उनके 6 महीना का वेतन रूका हुआ था. जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी हो रही थी. वेतन की मांगों को लेकर एक महीने तक लगातार आंदोलन पर थे. विधायक बंशीधर भगत आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना को स्थगित किया.

वहीं, विधायक बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता किया. जिसके तहत 10 सितंबर को शासन से कर्मचारियों का वेतन जारी हो गया है. जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है. कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक बंशीधर भगत का आभार जताया है.

